Τι είναι οι ασύρματοι ICOM IC-V82 που εξερράγησαν στο Λίβανο

Ασύρματοι κατασκευασμένοι από την ιαπωνική εταιρεία ICOM πιστεύεται ότι ήταν μεταξύ των συσκευών που εξερράγησαν στο Λίβανο την Τετάρτη, σύμφωνα με πληροφορίες που μοιράστηκε με την Jerusalem Post η Bernie News και στη συνέχεια επιβεβαιώθηκαν από τον δημοσιογράφο των New York Times Κρίστιαν Τρίμπερτ μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Another series of explosions has been reported across Beirut and other parts of Lebanon, this time involving ICOM communication devices that appear to be exploding. https://t.co/RPSq41NWFS pic.twitter.com/750OO7qB5Q