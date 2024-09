Σφυροκοπά το Ισραήλ θέσεις της Χεζμπολάχ στον Λίβανο - Απειλές από τον ηγέτη της και το Ιράν (pics&vids)

Εντείνεται η ανησυχία για γενικευμένη ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις από το βράδυ διεξήγαγαν νέα σειρά αεροπορικών βομβαρδισμών στον νότιο Λίβανο, βάζοντας στο στόχαστρο κυρίως συστήματα εκτόξευσης ρουκετών της Χεζμπολάχ που θα χρησιμοποιούνταν σε επικείμενη επίθεση. «Μας κήρυξαν πόλεμο» λέει ο ηγέτης της τρομοκρατικής οργάνωσης και ορκίζεται εκδίκηση. Απειλές και από Ιράν.

Ειδικότερα, τα ισραηλινά αεροσκάφη έπληξαν περισσότερα από 100 συστήματα πολλαπλής εκτόξευσης ρουκετών, τα οποία αποτελούνταν από περίπου 1.000 σωλήνες με βλήματα που θα χρησιμοποιούνταν σε επικείμενη επίθεση της Χεζμπολάχ.

«Οι IDF θα συνεχίσουν τις επιχειρήσεις τους με στόχο να υποβαθμίσουν τις δυνατότητες και τις υποδομές της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ, προκειμένου να υπερασπιστούν το κράτος του Ισραήλ», υπογράμμισαν στην ανακοίνωση των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων.

Οι Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας ανακοίνωσαν τα πλήγματα - τα οποία, όπως είπαν, αποσκοπούσαν στην υποβάθμιση των «δυνατοτήτων και της υποδομής» της Χεζμπολάχ - την ώρα που ο ηγέτης της υποστηριζόμενης από το Ιράν τρομοκρατικής οργάνωσης άρχισε μια πολυαναμενόμενη απάντηση στις επιθέσεις με τη χρήση ασύρματων και βομβητών.

Υπενθυμίζεται ότι χθες ο ηγέτης της οργάνωσης, Χασάν Νασράλα σε διάγγελμά του τόνισε πως το Ισραήλ τους κήρυξε τον πόλεμο. Επίσης, προειδοποίησε ότι ο Λίβανος θα απαντήσει στην «τρομοκρατική αυτή πράξη με δίκαιη τιμωρία», ενώ συνεχίζεται η ένταση στο βόρειο μέτωπο.

Tο πυροβολικό έπληξε την περιοχή Νακούρα του Λιβάνου και ο υπουργός Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ επέμεινε πως οι επιχειρήσεις εναντίον της Χεζμπολά «θα συνεχιστούν».

Νωρίτερα σήμερα, ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ τόνισε πως οι επιχειρήσεις κατά της Χεζμπολάχ θα συνεχιστούν με στόχο να διασφαλιστεί η ασφαλής επιστροφή των κατοίκων στις παραμεθόριες περιοχές του βορρά. «Βαθμιαία, η Χεζμπολάχ θα πληρώνει όλο και μεγαλύτερο τίμημα», διαβεβαίωσε ο Γκάλαντ.



«Στη νέα φάση του πολέμου υπάρχουν σημαντικές ευκαιρίες αλλά και σημαντικοί κίνδυνοι. Η Χεζμπολάχ αισθάνεται διωκόμενη. Η αλληλουχία των στρατιωτικών μας ενεργειών θα συνεχιστεί» υπογράμμισε ο Γκάλαντ κατά τη διάρκεια ενημέρωσης με αξιωματούχους των ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων.

«Στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε την ασφαλή επιστροφή των βόρειων κοινοτήτων του Ισραήλ στα σπίτια τους. Όσο περνάει ο καιρός, η Χεζμπολάχ θα πληρώνει όλο και μεγαλύτερο τίμημα» πρόσθεσε.

