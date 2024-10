Times of Israel, Reuters

Κλιμακώνεται η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, με το Ισραήλ να επιχειρεί πλέον σε τέσσερα μέτωπα, στη Γάζα, τη Δυτική Όχθη, τον Λίβανο αλλά και τη Συρία. Στη Βηρυτό οι IDF βομβάρδισαν κτίρια, στοχεύοντας τον πιθανό διάδοχο του Νασράλα, σε μια προσπάθεια να «καρατομηθεί» η ηγεσία της Χεζμπολάχ στο σύνολό της. Παράλληλα, η Τεχεράνη απείλησε ανοιχτά το Τελ Αβίβ με νέο μπαράζ χτυπημάτων.

Γκάλαντ: Επιφυλάσσουμε περισσότερες εκπλήξεις για τη Χεζμπολάχ

Το Ισραήλ επιφυλάσσει «περισσότερες εκπλήξεις» για τη Χεζμπολάχ, διαμήνυσε νωρίτερα ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ την Παρασκευή, ενώ οι χερσαίες επιχειρήσεις στο νότιο Λίβανο συνεχίζονται, όπως μετέδωσαν οι Times of Israel.

«Η Χεζμπολάχ δέχεται πολύ σοβαρά πλήγματα, το ένα μετά το άλλο. Εξαλείψαμε τον (αρχηγό της Χεζμπολάχ Χασάν) Νασράλα και επιφυλάσσουμε περισσότερες εκπλήξεις, μερικές από τις οποίες έχουν ήδη πραγματοποιηθεί και κάποιες από τις οποίες θα πραγματοποιηθούν», είπε κατά τη διάρκεια επίσκεψης στο αρχηγείο της 36ης Μεραρχίας στο βόρειο Ισραήλ. Τα στρατεύματα της μεραρχίας επιχειρούν στο νότιο Λίβανο.

Το τμήμα ρουκετών και πυραύλων (της Χεζμπολάχ) υπέστη ένα πολύ βαρύ πλήγμα. Ένα σημαντικό μέρος καταστράφηκε ως αποτέλεσμα μιας υψηλής ποιότητας και ακριβούς επιχείρησης. Τα αρχηγεία διοίκησης και ελέγχου, οι επικοινωνίες, ολόκληρη η ηγεσία της (επίλεκτης Δύναμης Ραντουάν) και στην πραγματικότητα ολόκληρο το δεύτερο και το τρίτο επίπεδο διοίκησης κάτω από τον Νασράλα εξαλείφθηκαν», συνέχισε.

«Ο Γκάλαντ σημείωσε ότι ο ισραηλινός στρατός «διεξάγει μια επιχείρηση σήμερα σε πολλούς οικισμούς (στον Λίβανο), και αυτή η διαδικασία θα συνεχιστεί όπου χρειαστεί για να καταστρέψει όλη την υποδομή από την οποία η Χεζμπολάχ σχεδίαζε να πραγματοποιήσει επιθέσεις».

Υπενθυμίζεται ότι από νωρίς τα ξημερώματα της Παρασκευής, οι IDF πραγματοποίησαν μπαράζ βομβαρδισμών στα νότια προάστια της Βηρυτού στον Λίβανο, σε μια προσπάθεια να εξουδετερώσουν τον φερόμενο ως διάδοχο του Χασάν Νασράλα στην ηγεσία των τρομοκρατών της Χεζμπολάχ, τον Χασέμ Σαφιεντίν.

Tonight’s Israeli Airstrikes on the Southern Suburbs of Beirut are said to have Targeted a Deep-Underground Bunker utilized by Hezbollah, hiding inside of which Israeli Officials believe was the New Secretary-General of Hezbollah, Hashem Safieddine as well as his Family and… pic.twitter.com/JGMvOpwHxi — OSINTdefender (@sentdefender) October 3, 2024

الضاحية بحمى الرحمن 💔

pic.twitter.com/bklIN97Vlr — مصدر مسؤول (@fouadkhreiss) October 3, 2024

Οι New York Times επικαλούμενοι τρεις Ισραηλινούς αξιωματούχους που δεν κατονομάζονται, η ισραηλινή επίθεση στα νότια προάστια της Βηρυτού είχε στόχο μια συνάντηση στην οποία συμμετείχε ο Χασέμ Σαφιεντίν με άλλους ανώτερα στελέχη της Χεζμπολάχ σε υπόγειο καταφύγιο.

«Οι επιδρομές στο νότιο προάστιο της Βηρυτού είχαν στόχο μια συνάντηση ανώτερων ηγετών της Χεζμπολάχ, συμπεριλαμβανομένου του επικεφαλής του Εκτελεστικού Συμβουλίου του κόμματος, Χασίμ Σαφιεντίν», ανέφεραν χαρακτηριστικά.

Νωρίτερα, Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν, σύμφωνα με όσα αναφέρει το Axios, «πραγματοποιήσαμε ένα χτύπημα στη Βηρυτό με στόχο τον Χασίμ Σαφιεντίν». Πρόσθεσαν ότι βρισκόταν σε ένα καταφύγιο βαθιά κάτω από τη γη και δεν είναι ακόμη σαφές αν σκοτώθηκε κατά την επίθεση.

Ιράν: Απειλεί ότι θα χτυπήσει ισραηλινές εγκαταστάσεις ενέργειας εάν δεχθεί επίθεση

Το Ιράν θα στοχεύσει ισραηλινές εγκαταστάσεις ενέργειας και φυσικού αερίου εάν το Ισραήλ αντεπιτεθεί, δήλωσε την Παρασκευή το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων SNN, επικαλούμενο τον αναπληρωτή διοικητή των Φρουρών της Επανάστασης, Αλί Φαντάβι.

«Εάν οι κατακτητές κάνουν ένα τέτοιο λάθος, θα στοχεύσουμε όλες τις πηγές ενέργειας, τις εγκαταστάσεις και όλα τα διυλιστήρια και τα κοιτάσματα φυσικού αερίου», είπε ο Φανταβί, όπως μετέδωσαν οι Times of Israel.

Απειλές Χαμενεΐ: Δεν θα διστάσουμε να χτυπήσουμε ξανά το Ισραήλ

Την ίδια ώρα, απειλές κατά του Ισραήλ χαρακτηρίζοντάς το «κοινό εχθρό» για όλους τους μουσουλμάνους, εξαπέλυσε ο θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, σε διάγγελμά του, διαμηνύοντας πως «δεν θα καθυστερήσουμε ούτε θα βιαστούμε να απαντήσουμε» και ότι «αν θέλει ο Θεός, θα το καταστρέψουμε».

Παράλληλα, υποστήριξε ότι «η επίθεση της 7ης Οκτωβρίου ήταν μια νόμιμη πράξη» και ότι η Χαμάς και η Χεζμπολάχ «δεν θα υποχωρήσουν» μπροστά στο Ισραήλ.

Πρόκειται για το πρώτο διάγγελμα, μετά από σχεδόν πέντε χρόνια που απηύθυνε ο θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν, παρουσιάζοντας τις προθέσεις της Τεχεράνης, μετά το μνημόσυνο για τον νεκρό αρχηγό της Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλα στο πλαίσιο της προσευχής της Παρασκευής.

Ο ίδιος είχε ένα τουφέκι στο πλευρό του. «Δεν θα καθυστερήσουμε ούτε θα βιαστούμε να απαντήσουμε στο Ισραήλ» τόνισε και απείλησε λέγοντας «Αν θέλει ο Θεός, θα το καταστρέψουμε».

«Τα μουσουλμανικά έθνη έχουν έναν κοινό εχθρό» είπε μεταξύ άλλων ο Χαμενεΐ, ενώ επισήμανε ότι «κάθε χώρα έχει το δικαίωμα να αμύνεται από τους επιτιθέμενους» και κάλεσε τις μουσουλμανικές χώρες να προετοιμάσουν «την άμυνά τους ενάντια στον κοινό εχθρό».

«Τα μουσουλμανικά έθνη πρέπει να ζωστούν τη ζώνη της ανεξαρτησίας από το Αφγανιστάν στην Υεμένη, από το Ιράν στη Γάζα και τον Λίβανο… Κάθε χώρα έχει το δικαίωμα να αμυνθεί σε επιτιθέμενους, το παλαιστινιακό έθνος έχει το δικαίωμα να σταθεί ενάντια στον εχθρό που του κατέστρεψε τη ζωή» ανέφερε για το Ισραήλ.

«Η επίθεση της 7ης Οκτωβρίου ήταν μια νόμιμη πράξη, το ίδιο και η επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ» είπε ακόμη και συνέχισε λέγοντας ότι «Η έξοχη δράση των ένοπλων δυνάμεών μας, πριν από μερικές νύχτες (σ.σ πυραυλική επίθεση) ήταν απολύτως νόμιμη και θεμιτή».

Supreme Leader of the Islamic Revolution presence in the commemoration ceremony of the great fighter and the flag bearer of the resistance, martyr Sayyed Hassan Nasrallah pic.twitter.com/mFIgyOyDkc — IRNA News Agency (@IrnaEnglish) October 4, 2024

Έκανε λόγο για την πυραυλική επίθεση ως την «ελάχιστη τιμωρία για τα εγκλήματα του Ισραήλ». Ενώ πρόσθεσε: «Αυτό που έχει συσσωρευτεί από την πρόσφατη συμπεριφορά του Ισραήλ αυξάνει την οργή και ενισχύει τα κίνητρα αντίστασης».

Σύμφωνα με τον αγιατολάχ, η μάχη της Χεζμπολάχ, η οποία από τον Οκτώβριο του 2023 εκτοξεύει ρουκέτες και πυραύλους εναντίον του βόρειου Ισραήλ σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους, προσφέρει «ζωτικής σημασίας υπηρεσία σε όλη την περιοχή».

Το Ισραήλ «δεν μπορεί να βλάψει σοβαρά» το σιιτικό λιβανέζικο κίνημα, πολλοί αξιωματούχοι του οποίου έχουν σκοτωθεί τις τελευταίες ημέρες σε επιχειρήσεις του ισραηλινού στρατού, υπογράμμισε ο Χαμενεΐ.

Η πολιτική του Κορανίου με τους Μουσουλμάνους είναι ότι τα μουσουλμανικά έθνη πρέπει να έχουν αλληλεγγύη μεταξύ τους, τόνισε ο θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν και κινδυνολόγησε λέγοντας: «Αν ο εχθρός πετύχει τους στόχους του σε μια χώρα, θα επιτεθεί σε άλλες χώρες. Όταν είναι ικανοποιημένοι με ό,τι έκαναν σε μια χώρα, πηγαίνουν σε μια άλλη χώρα. Κάθε χώρα θέλει να μην καταληφθεί από τον εχθρό, γι’ αυτό πρέπει να είναι έξυπνη από την αρχή. Όταν ο εχθρός πάει σε άλλη χώρα, πρέπει να τη βοηθήσει».

#خبر | رهبر انقلاب در خطبه‌های نماز جمعه امروز، بخشی از خطبه خود را به زبان عربی خطاب به همه‌ی دنیای اسلام به‌ویژه ملّت عزیز لبنان و فلسطین ایراد خواهند کرد.

متن عربی و ترجمه فارسی این بخش از خطبه‌ها همزمان با ایراد سخنان رهبر انقلاب، در https://t.co/YoSQoHHGRk منتشر خواهد شد. — KHAMENEI.IR | فارسی 🇮🇷 (@Khamenei_fa) October 4, 2024

Μπάιντεν: Μπορούμε να αποφύγουμε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο στη Μέση Ανατολή

Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν εμφανίστηκε αισιόδοξος, μιλώντας σε δημοσιογράφους, ότι το ξέσπασμα ενός «ολοκληρωτικού πολέμου» στη Μέση Ανατολή μπορεί να αποφευχθεί.

«Δεν πιστεύω πως θα έχουμε ολοκληρωτικό πόλεμο. Θεωρώ ότι μπορούμε να τον αποφύγουμε. Αλλά μένουν ακόμη να γίνουν πολλά» για να αποφευχθεί ο κίνδυνος, δήλωσε στον Τύπο ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Δεδομένου ότι στην επίθεση της Τρίτης δεν σκοτώθηκαν Ισραηλινοί πολίτες – μόνον ένας Παλαιστίνιος στη Δυτική Όχθη από την πτώση θραύσματος πυραύλου σε διασταύρωση – η Ουάσιγκτον θεωρεί ότι τα ισραηλινά αντίποινα θα πρέπει να είναι τέτοια που να αποφύγουν την κλιμάκωση.

Ωστόσο, διεθνείς δυνάμεις αναμένουν το Ισραήλ να πλήξει στρατιωτικούς στόχους, ή εκείνους που συνδέονται με την παραγωγή πετρελαίου, - σημαντική πηγή εισοδήματος του Ιράν, που συγκαταλέγεται στους δέκα μεγαλύτερους παραγωγούς πετρελαίου στον πλανήτη -

Ερωτηθείς κατά πόσον οι πετρελαϊκές εγκαταστάσεις του Ιράν αποτελούν πιθανό στόχο ο Μπάιντεν δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Το συζητούμε». Και φάνηκε να εννοεί ότι προσπαθεί να αποτρέψει τον Νετανιάχου από μια κίνηση που θα πυροδοτούσε ιρανική απάντηση και θα προκαλούσε σίγουρα εκτόξευση των τιμών του μαύρου χρυσού. «Νομίζω ότι αυτό θα ήταν λίγο… τελοσπάντων», είπε.

Oι επιχειρήσεις των IDF το τελευταίο εικοσιτετράωρο

Στο μεταξύ, οι IDF ανακοίνωσαν τα ξημερώματα της Παρασκευής (04/10) ότι εξουδετέρωσαν τον Μαχμούντ Γιουσέφ Ανίσι, ανώτερο διοικητή της αλυσίδας κατασκευής πυραύλων ακριβείας της Χαζμπολάχ στο Λίβανο. Ο Ισραηλινός Στρατός εξουδετέρωσε τον Ανίσι σε επιχειρήσεις που πραγματοποίησε στις αρχές της εβδομάδας. Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση των IDF αναφέρει:

«Εξουδετερώθηκε ο Μαχμούντ Γιουσέφ Ανίσι, ανώτερος τρομοκράτης που συμμετέχει στην αλυσίδα κατασκευής πυραύλων ακριβείας της Χεζμπολάχ στον Λίβανο. Ο Ανίσι εντάχθηκε στη Χεζμπολάχ πριν από περισσότερα από 15 χρόνια και ήταν ένας από τους ηγέτες της εκστρατείας PGM της Χεζμπολάχ στον Λίβανο. Ήταν μια σημαντική πηγή γνώσης με πολλές τεχνολογικές ικανότητες στον τομέα της κατασκευής όπλων. Οι IDF θα συνεχίσουν να επιχειρούν ενάντια στην απειλή της Χεζμπολάχ».

🔴Mahmoud Yusef Anisi, a senior terrorist involved in Hezbollah’s precision-guided missile manufacturing chain in Lebanon.



Anisi joined Hezbollah over 15 years ago and was one of the leaders of the Hezbollah PGM campaign in Lebanon. He was a significant source of knowledge with… pic.twitter.com/AJ6BpYOL4s — Israel Defense Forces (@IDF) October 3, 2024

Παράλληλα, σε κοινή επιχείρηση των IDF και της Shin Bet (ισραηλινή υπηρεσία ασφαλείας) κατά τη διάρκεια της νύχτας, μαχητικά αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας του Ισραήλ επιτέθηκαν υπό την καθοδήγηση της Shin Bet στην περιοχή Tulkarm και σκότωσαν τον τρομοκράτη Ζαχί Γιασέρ Αμπντέλ Ραζάκ Όφι, επικεφαλής της υποδομής της Χαμάς στην περιοχή.

בפעילות משותפת של צה״ל ושב״כ מוקדם יותר היום, מטוסי קרב של חיל האוויר תקפו בהכוונה מודיעינית של שב״כ במרחב טולכרם וחיסלו את המחבל זאהי יאסר עבד אלראזק עופי, ראש תשתית חמאס בטולכרם>> — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 3, 2024

«Μπαράζ» ισραηλινών αεροπορικών επιχειρήσεων

Ο εκπρόσωπος των IDF, Avichay Adraee ζήτησε από τους κατοίκους περισσότερων από 20 ακόμη πόλεων στο νότιο Λίβανο να εκκενώσουν αμέσως τις περιοχές.

#عاجل ‼️ انذار إلى سكان القرى التالية في جنوب لبنان: حنيه, السماعيه, رشيديه, معشوق, البص, زقوق المفدي , شملايه, شبريحا, البرغليه, مخيم قاسميه, نبي قاسم, جبال البطم, عين بعال, البازوريه, طير دبا, مزرعة شدعيت, برج رحال, صربين, بياض ,بافليه, ظهر برية جابر, جبل العدس, بستيت, ارزون,… pic.twitter.com/55YlY07LJs — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 4, 2024

Η ισραηλινή αεροπορική επιδρομή σε νότιο προάστιο της Βηρυτού έπληξε και το κτίριο όπου στεγάζεται το γραφείο Τύπου της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ. Η αεροπορική επιδρομή κατέστρεψε το γραφείο δημοσίων σχέσεων με τα μέσα ενημέρωσης της Χεζμπολάχ στη συνοικία Μαουάντ, όπως δήλωσε αξιωματούχος της τρομοκρατικής οργάνωσης δήλωσε στο Associated Press.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε το μεσημέρι ότι σήμερα εξάλειψε τον επικεφαλής των δικτύων επικοινωνίας της Χεζμπολάχ, τον Μοχάμαντ Ρασίντ Σακάφι, διεξάγοντας «βάσει πληροφοριών ένα πλήγμα ακριβείας» χθες, Πέμπτη, στη Βηρυτό.

Νεκρός ο διοικητής των Ταξιαρχιών των Μαρτύρων του Αλ-Ακσά

Πληροφορίες από παλαιστινιακές αρχές αναφέρουν ότι νεκρός είναι από τα ισραηλινά πλήγματα και ο διοικητής των Ταξιαρχιών των Μαρτύρων του Αλ-Ακσά, Ραΐθ Ραντουάν. Οι IDF επιβεβαίωσαν το χτύπημα, που όπως υποστηρίζουν έγινε σε συνεργασία με την υπηρεσία εσωτερικής ασφαλείας Σιν Μπετ.

Al-Aqsa Martyrs' Brigades commander Raith Radwan was among those killed in the Tulkarem airstrike, according to Palestinian reports https://t.co/OKvyexbuLx pic.twitter.com/uTieG87aQm — i24NEWS English (@i24NEWS_EN) October 3, 2024

Επίθεση από τη Χεζμπολάχ με πυραύλους σε Χάιφα και Άνω Γαλιλαία

Αεροπορική επίθεση με περίπου 20 πυραύλους εξαπέλυσαν τα ξημερώματα της Παρασκευής (04/10) οι δυνάμεις του Λιβάνου προς τη Χάιφα.

Όπως ανακοίνωσαν οι IDF, οι περισσότεροι πύραυλοι αναχαιτίστηκαν, ενώ οι υπόλοιποι έπεσαν σε υπαίθριο χώρο.

Λίγα λεπτά αργότερα, ακολούθησαν νέες αεροπορικές επιθέσεις με πυραύλους από το έδαφος του Λιβάνου στην περιοχή της Άνω Γαλιλαίας, με τις περισσότερες από αυτές, επίσης να αναχαιτίζονται και τις υπόλοιπες να καταλήγουν σε υπαίθριο χώρο.

בהמשך להתרעות שהופעלו במרחב הגליל המערבי והמפרץ בשעות 7:01-7:04, זוהו כ-20 שיגורים שחצו משטח לבנון.

מרבית השיגורים יורטו על ידי חיל האוויר, היתר נפלו בשטח פתוח>> — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 4, 2024

Προπαγανδιστικό βίντεο από τους Φρουρούς της Επανάστασης

Στη δημοσιότητα νέο προπαγανδιστικό βίντεο του Ιράν δείχνει τις πολεμικές προετοιμασίες των Φρουρών της Επανάστασης πριν εξαπολύσουν την πυραυλική επίθεση κατά του Ισραήλ.

Συγκεκριμένα, σε βίντεο, που αναρτήθηκαν σε Telegram και «Χ» δείχνει τις προετοιμασίες για τη μαζική εκτόξευση πυραύλων την Τρίτη κατά του Ισραήλ (επιχείρηση Sadeq 2). Στα πλάνα διακρίνονται Ιρανοί στρατιωτικοί να ετοιμάζουν τους πυραύλους, αλλά και να γράφουν συνθήματα κατά του Ισραήλ πάνω τους.

«Στοχεύσαμε στρατηγικά κέντρα εντός των "κατεχομένων" με πυραύλους που κατασκευάστηκαν από τους γιους του Ισλαμικού Ιράν» είχαν αναφέρει οι Φρουροί της Επανάστασης.

Σήμερα, Παρασκευή, ο ανώτατος πνευματικός ηγέτης του Ιράν, ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, αναμένεται να ηγηθεί σήμερα της μεγάλης προσευχής της Παρασκευής και να εκφωνήσει κήρυγμα το οποίο ενδέχεται να δώσει τον τόνο για τα σχέδια της χώρας μετά την επίθεση που εξαπέλυσε την Τρίτη εναντίον του Ισραήλ με δεκάδες πυραύλους.

Ο Χαμενεΐ, ο οποίος λαμβάνει την τελική απόφαση για τα βασικά θέματα πολιτικής του Ιράν, ίσως με το σημερινό του κήρυγμα αποκαλύψει πώς σκοπεύει να κινηθεί η Τεχεράνη μετά το πλήγμα της Τρίτης.

Οι Φρουροί της Επανάστασης, επίλεκτο σώμα του ιρανικού στρατού, έχουν επισημάνει ότι η επιχείρηση αυτή πραγματοποιήθηκε σε αντίποινα για τον φόνο του επικεφαλής της Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλα και ενός διοικητή της, του Αμπάς Νιλφορουσάν, σε ισραηλινό πλήγμα εναντίον της Βηρυτού στις 27 Σεπτεμβρίου.

Είχε επίσης στόχο να εκδικηθεί για τον φόνο του επικεφαλής της Χαμάς, του Ισμαήλ Χανίγιε, στις 31 Ιουλίου στην Τεχεράνη σε επίθεση που αποδίδεται στο Ισραήλ.

Πριν από την προσευχή της Παρασκευής θα πραγματοποιηθεί «τελετή μνήμης» για τον Νασράλα, σύμφωνα με τον ιστότοπο του αγιατολάχ Χαμενεΐ. Η προσευχή πρόκειται να πραγματοποιηθεί στις 10:30 (τοπική ώρα, 10:00 ώρα Ελλάδας) στο μεγάλο τέμενος Μοσάλα, στο κέντρο της Τεχεράνης.

Η προηγούμενη φορά που ο Χαμενεΐ ηγήθηκε της προσευχής της Παρασκευής ήταν τον Ιανουάριο του 2020 έπειτα από ιρανική επίθεση με πυραύλους εναντίον δύο βάσεων όπου στάθμευαν Αμερικανοί στο Ιράκ σε απάντηση στον φόνο του Ιρανού διοικητή των Φρουρών της Επανάστασης Κασέμ Σολεϊμανί με πλήγμα αμερικανικού drone στη Βαγδάτη.