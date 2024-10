Ισραήλ: Ολονύχτιες επιχειρήσεις στο Λίβανο - Οι IDF εξουδετέρωσαν στελέχη της Χαμάς και της Χεζπολάχ

Στο «κόκκινο» παραμένει η ένταση στη Μέση Ανατολή, με τις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις να πραγματοποιούν επιχειρήσεις καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας στο Λίβανο.

Οι IDF ανακοίνωσαν τα ξημερώματα της Παρασκευής (04/10) ότι εξουδετέρωσαν τον Μαχμούντ Γιουσέφ Ανίσι, ανώτερο διοικητή της αλυσίδας κατασκευής πυραύλων ακριβείας της Χαζμπολάχ στο Λίβανο. Ο Ισραηλινός Στρατός εξουδετέρωσε τον Ανίσι σε επιχειρήσεις που πραγματοποίησε στις αρχές της εβδομάδας. Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση των IDF αναφέρει:

«Εξουδετερώθηκε ο Μαχμούντ Γιουσέφ Ανίσι, ανώτερος τρομοκράτης που συμμετέχει στην αλυσίδα κατασκευής πυραύλων ακριβείας της Χεζμπολάχ στον Λίβανο. Ο Ανίσι εντάχθηκε στη Χεζμπολάχ πριν από περισσότερα από 15 χρόνια και ήταν ένας από τους ηγέτες της εκστρατείας PGM της Χεζμπολάχ στον Λίβανο. Ήταν μια σημαντική πηγή γνώσης με πολλές τεχνολογικές ικανότητες στον τομέα της κατασκευής όπλων. Οι IDF θα συνεχίσουν να επιχειρούν ενάντια στην απειλή της Χεζμπολάχ».

🔴Mahmoud Yusef Anisi, a senior terrorist involved in Hezbollah’s precision-guided missile manufacturing chain in Lebanon. Anisi joined Hezbollah over 15 years ago and was one of the leaders of the Hezbollah PGM campaign in Lebanon. He was a significant source of knowledge with… pic.twitter.com/AJ6BpYOL4s

Παράλληλα, σε κοινή επιχείρηση των IDF και της Shin Bet (ισραηλινή υπηρεσία ασφαλείας) κατά τη διάρκεια της νύχτας, μαχητικά αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας του Ισραήλ επιτέθηκαν υπό την καθοδήγηση της Shin Bet στην περιοχή Tulkarm και σκότωσαν τον τρομοκράτη Zahi Yasser Abdel Razak Ofi, επικεφαλής της υποδομής της Χαμάς στην περιοχή.

Την ίδια ώρα, όπως αναφέρουν οι Times of Israel, επικαλούμενοι πηγές κοντά στη Χεζμπολάχ, κατά τη διάρκεια της νύχτας, το Ισραήλ πραγματοποίησε 11 συνεχόμενα αεροπορικά χτυπήματα στον νότιο Λίβανο. Όπως αναφέρουν oi Times of Israel, πιθανός στόχος ήταν ο διάδοχος του Νασράλα ως αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης, Hashem Safieddine.

Tonight’s Israeli Airstrikes on the Southern Suburbs of Beirut are said to have Targeted a Deep-Underground Bunker utilized by Hezbollah, hiding inside of which Israeli Officials believe was the New Secretary-General of Hezbollah, Hashem Safieddine as well as his Family and… pic.twitter.com/JGMvOpwHxi