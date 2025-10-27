Τραμπ: Πιθανοί υποψήφιοι για την προεδρία το 2028 οι Ρούμπιο και Βανς – Τι είπε για τρίτη θητεία

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε τη Δευτέρα την άποψή του για το ποιος θα μπορούσε να ηγηθεί του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος μετά την αποχώρησή του από το αξίωμα, ονομάζοντας τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και τον Αντιπρόεδρο Τζέ Ντι Βανς ως τους κορυφαίους υποψηφίους για την προεδρική υποψηφιότητα του 2028.

Ωστόσο, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να διεκδικήσει ο ίδιος μια τρίτη θητεία στην προεδρία της χώρας, κάτι που απαγορεύεται από το Σύνταγμα των ΗΠΑ. Τουλάχιστον μέχρι στιγμής...

Μιλώντας με δημοσιογράφους στο Air Force One καθ' οδόν προς την Ιαπωνία, ο Τραμπ απάντησε σε προτάσεις ότι θα πρέπει να επιδιώξει μια αντισυνταγματική τρίτη θητεία, μια ιδέα που πρόσφατα διατύπωσε ο πρώην στρατηγικός σύμβουλος του Λευκού Οίκου Στιβ Μπάνον.

«Θα ήθελα πολύ να το κάνω - έχω τα καλύτερα ποσοστά που είχαν ποτέ», είπε ο Τραμπ όταν ρωτήθηκε για τα σχόλια του Μπάνον.

Ο Τραμπ, ωστόσο, πρόσθεσε ότι «δεν έχει σκεφτεί πραγματικά» να ξανακατέβει υποψήφιος. « Έχουμε μερικούς πολύ καλούς ανθρώπους», είπε.

Όταν πιέστηκε να ονομάσει ονόματα, ο Τραμπ έδειξε τον Ρούμπιο, ο οποίος είχε επιστρέψει στην καμπίνα του Τύπου για να μιλήσει με τους δημοσιογράφους. «Έχουμε εξαιρετικούς ανθρώπους - δεν χρειάζεται να το αναλύσω. Ένας από αυτούς στέκεται ακριβώς εδώ», είπε ο Τραμπ.

Συνέχισε εκθειάζοντας τον αντιπρόεδρό του, Βανς, ο οποίος έχει αναλάβει σημαντικό ρόλο στην κυβέρνηση σε μια σειρά από θέματα εσωτερικής και εθνικής ασφάλειας.

«Προφανώς ο Τζέι Ντι είναι εξαιρετικός. Ο αντιπρόεδρος είναι εξαιρετικός», είπε ο Τραμπ. «Δεν είμαι σίγουρος ότι κάποιος θα έθετε υποψηφιότητα εναντίον αυτών των δύο».

Τραμπ: Δεν θα βάλω υποψηφιότητα για την αντιπροεδρία το 2028 - Δεν θα ήταν έξυπνο

Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ απέκλεισε το ενδεχόμενο να είναι υποψήφιος για αντιπρόεδρος των ΗΠΑ το 2028, ένας ελιγμός στον οποίο αναφέρονται κάποιοι υποστηρικτές του προκειμένου να μπορέσει να παρακάμψει το όριο των δύο θητειών στην προεδρία που προβλέπεται βάσει του αμερικανικού Συντάγματος.

«Θα είχα το δικαίωμα να το πράξω», διαβεβαίωσε ο Τραμπ μιλώντας σε δημοσιογράφους. «Δε θα το κάνω», πρόσθεσε, εκτιμώντας ότι με αυτόν τον τρόπο «θα το έπαιζα έξυπνος» και «δε θα ήταν ωραίο».

Ο Τραμπ, που ήταν πρόεδρος των ΗΠΑ από το 2017 ως το 2021 και ξεκίνησε στις 20 Ιανουαρίου τη δεύτερη θητεία του, αναφέρεται συχνά δημοσίως, χωρίς να τις απορρίπτει, στις εκκλήσεις υποστηρικτών του να είναι υποψήφιος για μια τρίτη θητεία, παρά το γεγονός ότι το αμερικανικό Σύνταγμα το απαγορεύει.

Εξάλλου έχει επιδείξει επανειλημμένα κόκκινα καπέλα με την επιγραφή «Τραμπ 2028», το έτος των επόμενων προεδρικών εκλογών.

Μία από τις πιο δημοφιλείς προτάσεις στον κόσμο των τραμπιστών είναι ο 79χρονος δισεκατομμυριούχος να είναι υποψήφιος για αντιπρόεδρος σε τρία χρόνια, με τον νυν αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς να είναι υποψήφιος για την προεδρία.

Σε αυτό το σενάριο, σε περίπτωση νίκης, ο Βανς θα παραιτηθεί και αυτόματα θα τον αντικαταστήσει ο Τραμπ, ο οποίος με αυτό τον τρόπο θα καταφέρει να παραμείνει στον Λευκό Οίκο, παρακάμπτοντας τη 22η Τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος η οποία προβλέπει ότι κανείς δεν μπορεί να εκλεγεί πρόεδρος των ΗΠΑ περισσότερες από δύο φορές.

«Ο Τραμπ θα είναι πρόεδρος το 2028, ο κόσμος πρέπει να συνηθίσει σε αυτή την ιδέα», δήλωσε πρόσφατα στο περιοδικό The Economist ένας από τους κύριους ιδεολόγους του κινήματος MAGA, ο Στιβ Μπάνον.

«Υπάρχει στρατηγική» για να γίνει αυτό, η οποία θα αποκαλυφθεί «εν ευθέτω χρόνω», επέμεινε ο influencer και πρώην σύμβουλος του Αμερικανού προέδρου.