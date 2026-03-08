Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έπληξαν την Κυριακή ιρανική εγκατάσταση αφαλάτωσης, πραγματοποιώντας την πρώτη τους επίθεση στο πλαίσιο του πολέμου που διεξάγουν το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες κατά του Ιράν, σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει τις λεπτομέρειες και μίλησε στην εφημερίδα The Jerusalem Post.

Παράλληλα, το υπουργείο Άμυνας των ΗΑΕ ανακοίνωσε την ίδια ημέρα ότι ο αριθμός των νεκρών από τις ιρανικές επιθέσεις στη χώρα αυξήθηκε σε τέσσερις.

Οι εξελίξεις εντάσσονται στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατιωτικής κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή, όπου η σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν έχει επεκταθεί και στις χώρες του Κόλπου, με ανταλλαγή πυραυλικών και αεροπορικών επιθέσεων σε στρατιωτικές αλλά και κρίσιμες υποδομές.

Μπαχρέιν: Σταθμός αφαλάτωσης υπέστη ζημιές από ιρανικό drone

Νωρίτεραμ οι αρχές του Μπαχρέιν ανακοίνωσαν ότι η υδροδότηση της χώρας δεν έχει επηρεαστεί από το ιρανικό πλήγμα που προκάλεσε ζημιές σε μονάδα αφαλάτωσης την Κυριακή.

«Η ιρανική επίθεση σε εγκατάσταση αφαλάτωσης δεν είχε καμία επίπτωση στην παροχή νερού ή στη δυναμικότητα του δικτύου ύδρευσης», ανέφερε η Αρχή Ηλεκτρισμού και Υδάτων του Μπαχρέιν σε δήλωσή της στο CNN.

Στις χώρες του Κόλπου, οι μονάδες αφαλάτωσης αποτελούν κρίσιμες υποδομές, καθώς παρέχουν μεταξύ 60% και 90% του πόσιμου νερού μέσω της αφαλάτωσης θαλασσινού νερού. Το Μπαχρέιν βασίζεται σε αυτή τη διαδικασία για τη συντριπτική πλειονότητα της δημοτικής υδροδότησης.

Υπενθυμίζεται ότι, νωρίτερα σήμερα σταθμός αφαλάτωσης υπέστη ζημιές από επίθεση ιρανικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους (drone), σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσαν οι αρχές του Μπαχρέιν.

«Η ιρανική επίθεση έβαλε χωρίς διάκριση κατά μη στρατιωτικών στόχων και προκάλεσε υλικές ζημιές σε εργοστάσιο αφαλάτωσης μετά από επίθεση με drone», δήλωσε το υπουργείο Εσωτερικών σε ανάρτηση στο Χ.

Iranian aggression indiscriminately attacked civilian targets and caused material damage to a water desalination plant following a drone attack. — Ministry of Interior (@moi_bahrain) March 8, 2026

Χθες, το Ιράν είχε δηλώσει ότι έπληξε στο Μπαχρέιν την αμερικανική βάση Ζουφάιρ, υποστηρίζοντας ότι αυτή είχε χρησιμοποιηθεί νωρίτερα για να εξαπολυθεί πλήγμα με στόχο ένα ιρανικό εργοστάσιο αφαλάτωσης.

Bahraini Interior Ministry: Attack by Iranian Drone Causes Damage to Water #Desalination Station #Bahrain | #Iran | #USA pic.twitter.com/97rq2mvKGJ pic.twitter.com/BnxWpc8UkE

The desalination plant and key water facilities damaged, leaving 30 villages without water. — ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) March 8, 2026

Νωρίτερα, σειρήνες αντιαεροπορικού συναγερμού ήχησαν επίσης στο Μπαχρέιν, σύμφωνα με ανάρτηση του υπουργείου Εσωτερικών στο Χ, όπου τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν από θραύσματα πυραύλων, ενώ προκλήθηκαν υλικές ζημιές σε κτίριο πανεπιστημίου στην περιοχή Μουχάρακ.

Παράλληλα, νέα επεισόδια σημειώνονται το πρωί της Κυριακής στον Περσικό Κόλπο, καθώς χώρες της περιοχής αναφέρουν επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, στο πλαίσιο της κλιμακούμενης σύγκρουσης ανάμεσα στο Ιράν, το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία βρίσκεται πλέον στην ένατη ημέρα της.

