Ένα ευρέως διαμοιρασμένο βίντεο με τον πρόεδρο της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, τον πρωθυπουργό της Ινδίας, Ναρεντρά Μόντι, και τον πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, να γελούν μαζί στην Τιαντζίν, έχει ήδη γίνει viral.

Σε πρώτη ματιά, φαίνεται να πρόκειται για μια εύκολη και φιλική αλληλεπίδραση ανάμεσα στους τρεις ηγέτες. Ωστόσο, οι αναλυτές λένε ότι αντανακλά ένα ευαίσθητο μείγμα ανταγωνιστικών αντιπαλοτήτων και μεταβαλλόμενων δυναμικών ισχύος.

Ο Gautam Bambawale, πρώην πρεσβευτής της Ινδίας στην Κίνα, δήλωσε στο CNBC’s Inside India: «Ο δράκος και ο ελέφαντας δεν χορεύουν ακόμα. Απλώς κοιτάζονται από αντίθετες πλευρές ενός δωματίου και προσπαθούν να εκτιμήσουν ποιες είναι οι επιπτώσεις της σχέσης μεταξύ τους. Θα χρειαστεί χρόνος για να επαναφέρουν τη σχέση σε σωστή τροχιά».

Τα εμπόδια είναι σαφή. Η διαμάχη για τα σύνορα ανάμεσα στην Ινδία και την Κίνα παραμένει άλυτη από τις συγκρούσεις του 2020. Η στενή συνεργασία του Πεκίνου με το Πακιστάν — η οποία επεκτείνεται πέρα από οικονομικούς διαδρόμους σε στρατιωτικό εξοπλισμό και συνεργασία στις υπηρεσίες πληροφοριών — περιορίζει περαιτέρω την ανάπτυξη των σχέσεων.

Η σύνοδος κορυφής της Οργάνωσης Συνεργασίας Σαγκάης (SCO) αυτήν την εβδομάδα αποτέλεσε το σκηνικό για τη φωτογραφία. Η SCO επεκτείνεται σε μέγεθος και φιλοδοξία, αλλά, όπως επεσήμανε ο Jeremy Chan της Eurasia Group, μεγαλύτερη προβολή δεν σημαίνει απαραίτητα μεγαλύτερη σημασία.

«Η SCO, ενώ γενικά περιγράφεται ως οργανισμός ασφαλείας, δεν επικεντρώνεται πραγματικά σε στρατιωτικά θέματα, και σε όλες τις πρόσφατες παγκόσμιες συγκρούσεις, είτε στην Ουκρανία είτε στη Γάζα, η SCO ήταν ουσιαστικά απούσα», δήλωσε ο Chan στο CNBC.

Η χρονική συγκυρία της συνόδου είναι επίσης αξιοσημείωτη. Με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να αυξάνει τα δασμολόγια και να αναστατώνει τις παγκόσμιες αγορές, το Πεκίνο χρησιμοποιεί τη SCO για να τονίσει την προσέγγισή του προς τον Παγκόσμιο Νότο. Ο Chan είπε ότι ο Τραμπ «ανανεώνει» τη σημασία της συνόδου, δίνοντας στην Κίνα την ευκαιρία να παρουσιάσει τη διπλωματία της ως πιο αξιόπιστη από εκείνη της Ουάσινγκτον.