Για ραγδαία αύξηση των εργοστασίων όπλων στην Ευρώπη έκαναν λόγο την Τρίτη οι Financial Times, εν μέσω των γεωπολιτικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Γηραιά Ήπειρος και καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση επενδύει σημαντικά στις αμυντικές δαπάνες.

Το δημοσίευμα ανέφερε πως τα εργοστάσια όπλων της Ευρώπης επεκτείνονται με τριπλάσιο ρυθμό σε σχέση με την περίοδο ειρήνης, καλύπτοντας πάνω από 7 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα νέας βιομηχανικής ανάπτυξης, που αντιπροσωπεύει επανεξοπλισμό ιστορικής κλίμακας.

Η οικοδομική δραστηριότητα στα ευρωπαϊκά εργοστάσια όπλων έχει επιταχυνθεί από την πλήρη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022, με βάση δεδομένα από δορυφορικά ραντάρ που καλύπτουν 150 εγκαταστάσεις σε 37 εταιρείες.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι η από καιρό υποσχεθείσα αναβίωση της άμυνας της Ευρώπης, που τροφοδοτείται από την εισροή δημόσιων επιδοτήσεων, αρχίζει να υλοποιείται όχι μόνο με ρητορικές δηλώσεις πολιτικής ή υποσχέσεις δαπανών, αλλά και με σκυρόδεμα και χάλυβα.

Αυτό συμβαίνει ενώ οι κυβερνήσεις της ΕΕ διαφωνούν για τον τρόπο διατήρησης των παραδόσεων όπλων στο Κίεβο, καθώς και για την ανασύσταση των δικών τους αποθεμάτων, ενόψει της ενδεχόμενης αμφιταλάντευσης της δέσμευσης των ΗΠΑ.

Oι FT κατέγραψαν τις αλλαγές σε εγκαταστάσεις που σχετίζονται με την παραγωγή πυρομαχικών και πυραύλων, δύο σημεία συμφόρησης στην υποστήριξη της Δύσης προς την Ουκρανία.

Η κλίμακα και η εξάπλωση των εργασιών που εντοπίστηκαν υποδηλώνουν μια γενεαλογική αλλαγή στον τομέα του επανεξοπλισμού, με τη μετάβαση της Ευρώπης από την παραγωγή σε καιρό ειρήνης προς την οικοδόμηση μιας βιομηχανικής βάσης για μια πιο διαρκή πολεμική ετοιμότητα.

Ο Γουίλιαμ Αλμπέρκ, ανώτερος συνεργάτης του Asia Pacific Forum και πρώην διευθυντής του τμήματος ελέγχου όπλων του ΝΑΤΟ, δήλωσε: «Πρόκειται για βαθιές και διαρθρωτικές αλλαγές που θα μετασχηματίσουν την αμυντική βιομηχανία μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.

«Μόλις ξεκινήσει η μαζική παραγωγή πυρομαχικών, αρχίζουν να ρέουν τα μέταλλα και τα εκρηκτικά, γεγονός που μειώνει το κόστος και την πολυπλοκότητα της παραγωγής πυραύλων» πρόσθεσε.

Οι περιοχές που σημείωσαν αλλαγές αυξήθηκαν από 790.000 τετραγωνικά μέτρα το 2020-21 σε 2,8 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα το 2024-25, σύμφωνα με την ανάλυση.