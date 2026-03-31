Συρία: Πάνω από 200.000 άνθρωποι έχουν φτάσει από τον Λίβανο λόγω του πολέμου

Περισσότεροι από 200.000 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους Σύροι, πέρασαν τα σύνορα του Λιβάνου με προορισμό τη Συρία μετά την έναρξη του πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ στις 2 Μαρτίου, ανακοίνωσε σήμερα η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR).

«Σχεδόν έναν μήνα μετά την εντατικοποίηση των εχθροπραξιών στον Λίβανο, η Συρία παρατηρεί μεγάλη αύξηση του αριθμού των ανθρώπων που περνούν τα σύνορά της με τον Λίβανο. Από τις 2 ως τις 27 Μαρτίου περισσότεροι από 200.000 άνθρωποι εισήλθαν στη Συρία μέσω τριών επίσημων σημείων διέλευσης», δήλωσε η Ασίρ αλ Μανταϊέν, προσωρινή εκπρόσωπος της UNHCR στη Συρία, στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου από τη Δαμασκό.

«Τους αριθμούς αυτούς ανακοίνωσαν οι αρχές και τους έχουν επιβεβαιώσει οι συνάδελφοί μας επί του πεδίου», πρόσθεσε, διευκρινίζοντας ότι η «μεγάλη πλειονότητα» των ανθρώπων αυτών, «σχεδόν 180.000, είναι Σύροι, κυρίως Σύροι πρόσφυγες που είχαν εγκαταλείψει τη Συρία για να αναζητήσουν καταφύγιο στον Λίβανο και οι οποίοι σήμερα αναγκάζονται να τραπούν ξανά σε φυγή».

«Περισσότεροι από 28.000 Λιβανέζοι διέσχισαν επίσης τα συριακά σύνορα», συνέχισε η αξιωματούχος του ΟΗΕ.

Η Χεζμπολάχ έσυρε τον Λίβανο στον περιφερειακό πόλεμο στις 2 Μαρτίου εξαπολύοντας επίθεση εναντίον του Ισραήλ σε αντίποινα για τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα από τα οποία σκοτώθηκε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Στον Λίβανο είχαν καταφύγει περισσότεροι από ένα εκατομμύριο Σύροι πρόσφυγες που εγκατέλειψαν τη χώρα τους στη διάρκεια του εμφύλιου πολέμου που ξέσπασε το 2011. Μετά την ανατροπή του Σύρου προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ, τον Δεκέμβριο του 2024, έχουν επιστρέψει στη χώρα τους περίπου μισό εκατομμύριο πρόσφυγες.

Η UNHCR επεσήμανε ότι το σχέδιό της έκτακτης ανάγκης για τους πρόσφυγες που καταφεύγουν στη Συρία από τον Λίβανο προβλέπει ότι «ο αριθμός τους ενδέχεται να φτάσει τις 300 με 350 χιλιάδες».

«Αυτός ο αριθμός θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τυχόν επιπλέον χερσαίες επιχειρήσεις. Παράλληλα η συριακή κυβέρνηση μάς ενημέρωσε ότι καταρτίζει σχέδιο έκτακτης ανάγκης για την περίπτωση που περισσότεροι Λιβανέζοι καταφύγουν στη Συρία», σημείωσε η αλ Μανταϊέν.

