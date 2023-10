Χωρίς κοινή δήλωση ολοκληρώνεται η Σύνοδος για την Ειρήνη που πραγματοποιήθηκε στο Κάιρο για τον πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς και τις συνέπειές του σε ολόκληρη την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Σύμφωνα με το CNN, ένας αξιωματούχος και ένας διπλωμάτης με γνώση του θέματος ανέφεραν ότι δεν θα εκδοθεί κοινή δήλωση λόγω διαφορών μεταξύ των αντιπροσωπειών σχετικά με τη διατύπωση.

Ένας εξ αυτών δήλωσε επίσης ότι αυτό ήταν αναμενόμενο, πριν ακόμη την έναρξη της Συνόδου.

"The message the Arab world is hearing is loud and clear. Palestinians lives matter less than Israeli ones," said King Abdullah of Jordan at the Cairo Summit for Peace. pic.twitter.com/yHCEAwZxUy