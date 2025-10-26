Ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου της Ρωσίας για επενδύσεις και οικονομική συνεργασία, Κιρίλ Ντμίτριεφ, δήλωσε την Κυριακή ότι συνέχισε τις συνομιλίες με εκπροσώπους της κυβέρνησης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Διαπραγματευόμαστε με εκπροσώπους της αμερικανικής κυβέρνησης για τρίτη ημέρα, ενώ βρισκόμαστε στις ΗΠΑ», ανέφερε ο Ντμίτριεφ σε ανάρτηση στην εφαρμογή Telegram.

«Κάθε προσπάθεια πίεσης προς τη Ρωσία είναι απλώς άσκοπη», πρόσθεσε ο Ντμίτριεφ, σημειώνοντας ότι ορισμένες δυνάμεις προσπαθούν να διαταράξουν τον διάλογο μεταξύ Μόσχας και Ουάσινγκτον.

Ο Ντμίτριεφ, πρώην τραπεζίτης επενδύσεων της Goldman Sachs με εκπαίδευση στο Στάνφορντ, είναι ένας από τα πιο έμπειρα σε θέματα ΗΠΑ μέλη της ρωσικής ελίτ, με στενές σχέσεις με ορισμένα βασικά μέλη της ομάδας Τραμπ.

Την Τετάρτη, ο Τραμπ επέβαλε κυρώσεις στις δύο μεγαλύτερες ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες, σε μια αιφνιδιαστική αλλαγή πολιτικής σχετικά με τον πόλεμο Ρωσίας - Ουκρανίας.

Ο Πούτιν την Πέμπτη δήλωσε ότι η Μόσχα δεν θα υποκύψει ποτέ σε πίεση από τις ΗΠΑ ή οποιαδήποτε άλλη ξένη δύναμη, προειδοποιώντας ότι θα απαντήσει «καταλυτικά» σε οποιαδήποτε στρατιωτική επίθεση βαθιά εντός της Ρωσίας.

Ο Ντμίτριεφ ανέφερε ότι η ρωσική οικονομία βρίσκεται σε «καλή κατάσταση» με χαμηλό χρέος – και ότι αυτές οι πληροφορίες πρέπει να μεταβιβαστούν στις ΗΠΑ.

«Επιβεβαιώνουμε ότι μια λύση για τη σύγκρουση στην Ουκρανία είναι δυνατή μόνο εάν εξαλειφθούν οι ριζικές αιτίες αυτής της σύγκρουσης», δήλωσε ο Ντμίτριεφ.