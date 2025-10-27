Συνάντηση Μελόνι - Όρμπαν: Επί τάπητος οι μεταναστευτικές ροές και το Ουκρανικό

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός, Τζόρτζια Μελόνι είχε συνάντηση, σήμερα το απόγευμα στη Ρώμη, με τον Ούγγρο ομόλογό της, Βίκτορ Όρμπαν.

Όπως αναφέρεται σε ανακοινωθέν της ιταλικής κυβέρνησης, «η συνομιλία επέτρεψε να συζητηθούν οι προοπτικές των διμερών σχέσεων και να υπάρξει ανταλλαγή απόψεων σε ό,τι αφορά τα κύρια θέματα της διεθνούς επικαιρότητας, με ιδιαίτερη αναφορά στην κατάσταση στην Ουκρανία, στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και στην ευρωπαϊκή ατζέντα».

Oggi a Palazzo Chigi incontro con il Primo Ministro ungherese, @PM_ViktorOrban, per un importante scambio di vedute sui principali temi dell’attualità internazionale e per mettere a fuoco le prospettive delle relazioni bilaterali tra Italia e Ungheria. pic.twitter.com/A2sQM6WuWB — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) October 27, 2025

«Στα θέματα που αντιμετωπίσθηκαν, συμπεριλαμβάνονται και πρωτοβουλίες για μια αποτελεσματική και καινοτόμο διαχείριση των μεταναστευτικών ροών», προσθέτει η κυβέρνηση της Ρώμης.

«Οι δυο ηγέτες συζήτησαν και τις ευκαιρίες που προσφέρει το ευρωπαϊκό εργαλείο SAFE, αξιολογώντας ενδεχόμενες κοινές δράσεις της Ιταλίας και της Ουγγαρίας, προς στήριξη των τεχνολογικών και βιομηχανικών ικανοτήτων τους» καταλήγει η ανακοίνωση της κυβέρνησης Μελόνι.