Συνάντηση Ευρωπαίων ηγετών με επιχειρηματίες: Στο επίκεντρο η μείωση γραφειοκρατίας και η ανταγωνιστικότητα

Πριν από τη σύνοδο κορυφής της ΕΕ στην Κοπεγχάγη, ηγέτες του μπλοκ συναντήθηκαν με επιχειρηματικούς φορείς, υπογραμμίζοντας την ανάγκη επιτάχυνσης της μείωσης της γραφειοκρατίας, αλλά και προβάλλοντας εθνικές προτεραιότητες.

Συγκεκριμένα, ο Εμανουέλ Μακρόν ζήτησε προτεραιότητα για τις ευρωπαϊκές εταιρείες, ενώ ο Ντόναλντ Τουσκ έθεσε ζήτημα απορρύθμισης για να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.

Στις δηλώσεις του, που κάλυψαν ευρύ φάσμα της οικονομικής ατζέντας, ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, τόνισε τον μακροχρόνιο στόχο της χώρας του να δίνει προτεραιότητα στις ευρωπαϊκές εταιρείες.

«Η ευρωπαϊκή προτίμηση… μέχρι πρόσφατα ήταν μια φρικτή λέξη, εντελώς αδύνατο να προφερθεί σε μια επιχειρηματική συνάντηση. Αλλά αυτό είναι απαραίτητο γιατί είμαστε ο μοναδικός τρελός τόπος όπου δεν προστατεύουμε τους εγχώριους παίκτες μας. Στις ΗΠΑ υπάρχει ατζέντα των ΗΠΑ. Στην Κίνα, δεν είναι απλώς η κινεζική προτίμηση, είναι μερικές φορές κινεζική αποκλειστικότητα».

Ο Μακρόν πρόσθεσε ότι η Ευρώπη είναι «ο μόνος τόπος όπου επιβάλλεις κανονισμούς στους δικούς σου παίκτες, αλλά ταυτόχρονα διαπραγματεύεσαι την άρση εμποδίων με μη Ευρωπαίους παίκτες με διπλά πρότυπα».

Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ, που έχει ζητήσει αναθεώρηση ορισμένων κανονισμών του Green Deal, δήλωσε ότι η ΕΕ θα πρέπει να μειώσει τις απαιτήσεις προς τις εταιρείες ώστε να μπορούν να ανταγωνιστούν με πιο χαλαρά ρυθμιζόμενους ανταγωνιστές σε άλλα μέρη του κόσμου.

Αναφέρθηκε στις «απερίφραστες» συνομιλίες του με πολωνικές εταιρείες χάλυβα, οι οποίες, όπως είπε, ζητούσαν απορρύθμιση και όχι απλώς κρατική βοήθεια, δηλαδή επιδοτήσεις ή φορολογικές ελαφρύνσεις.

«Γι’ αυτό πρέπει να σκεφτούμε την πραγματική μας επιτάχυνση όσον αφορά τη διαδικασία απορρύθμισης. Οι φιλοδοξίες μας δεν μπορούν να σημαίνουν ότι συνεχίζουμε να επιβάλλουμε νέα βάρη στις εταιρείες, δεν μπορεί να σημαίνει ότι λόγω της Ευρώπης οι εταιρείες χάνουν ανταγωνιστικότητα σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο», σημείωσε.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, επισήμανε ότι έχει καταθέσει έξι προτάσεις για μείωση της γραφειοκρατίας σε διάφορους τομείς.

Υπογράμμισε ότι καμία από αυτές δεν έχει ακόμη εγκριθεί από τους συννομοθέτες της ΕΕ, δηλαδή το Συμβούλιο Υπουργών και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.