Συναγερμός στο Μίσιγκαν: Πυροβολισμοί και φωτιά σε εκκλησία (pic&vids)

Συναγερμός σήμανε σε εκκλησία του Ιησού Χριστού στο Grand Blanc στο Μίσιγκαν των ΗΠΑ, καθώς ξέσπασε μεγάλη φωτιά, όταν άνδρας άνοιξε πυρ στο σημείο.

Όπως αναφέρει το CNN, o δράστης έχει εξουδετερωθεί και δεν υπάρχει συνεχής απειλή για το κοινό, σύμφωνα με το Τμήμα Αστυνομίας του Γκραντ Μπλανκ.

Πολλοί άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, ενώ η εκκλησία έχει τυλιχθεί στις φλόγες, σύμφωνα με την τοπική αστυνομία την Κυριακή.

Καπνός αναδυόταν από το κτίριο την ώρα που οι πυροσβέστες προσπαθούσαν να κατασβέσουν τη φωτιά με νερό, ενώ πυροσβεστικά οχήματα και ασθενοφόρα βρίσκονταν στο σημείο, όπως έδειχναν πλάνα που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Υπάρχουν πολλοί τραυματίες και ο δράστης έχει ακινητοποιηθεί. Δεν υπάρχει απειλή για το κοινό αυτή τη στιγμή. Η εκκλησία καίγεται ενεργά», ανέφερε η αστυνομία, καλώντας τους πολίτες να αποφύγουν την περιοχή, όπως αναμεταδίδει το Reuters.

Η Εκκλησία του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών είναι ευρύτερα γνωστή ως «Μορμόνοι».

Το Γκραντ Μπλανκ είναι μια πόλη με πληθυσμό περίπου 7.700 κατοίκους και βρίσκεται περίπου 97 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Ντιτρόιτ.