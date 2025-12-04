Συναγερμός στην Ταϊβάν: Μεγάλη συγκέντρωση ναυτικών δυνάμεων της Κίνας στη Σινική Θάλασσα

Η Κίνα αναπτύσσει μεγάλο αριθμό πολεμικών πλοίων και σκαφών της ακτοφυλακής στα ύδατα της Ανατολικής Ασίας, σε κάποιο σημείο περισσότερα από 100, στη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα επίδειξη δύναμης στη θάλασσα, σύμφωνα με τέσσερις πηγές και αναφορές των μυστικών υπηρεσιών που εξέτασε το Reuters.

Η Κίνα βρίσκεται στη μέση της παραδοσιακά πολυάσχολης περιόδου για στρατιωτικές ασκήσεις, αν και ο Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός δεν έχει ανακοινώσει επίσημα καμία μεγάλης κλίμακας άσκηση.

Ωστόσο, η αύξηση της δραστηριότητας συμβαίνει καθώς η Κίνα και η Ιαπωνία βρίσκονται σε διπλωματική κρίση, μετά την δήλωση της Ιάπωνα πρωθυπουργού, Σαναέ Τακαΐτσι, τον περασμένο μήνα ότι μια υποθετική κινεζική επίθεση κατά της δημοκρατικά κυβερνούμενης Ταϊβάν θα μπορούσε να προκαλέσει στρατιωτική αντίδραση από το Τόκιο.

Το Πεκίνο έχει επίσης εξοργιστεί από την ανακοίνωση τον περασμένο μήνα του Προέδρου της Ταϊβάν, Λάι Τσινγκ-Τε, για επιπλέον 40 δισεκατομμύρια δολάρια σε δαπάνες άμυνας για την αντιμετώπιση της Κίνας, η οποία λογίζει το νησί ως δικό της έδαφος.

Τα κινεζικά πλοία έχουν συγκεντρωθεί σε ύδατα που εκτείνονται από το νότιο τμήμα της Κίτρινης Θάλασσας, μέσω της Ανατολικής Κίνας Θάλασσας, μέχρι την αμφισβητούμενη Νότια Κίνα Θάλασσα, καθώς και στον Ειρηνικό, σύμφωνα με τέσσερις αξιωματούχους ασφαλείας της περιοχής.

Οι αναφορές τους επιβεβαιώθηκαν από εκθέσεις των μυστικών υπηρεσιών μιας χώρας της περιοχής, οι οποίες περιγράφουν λεπτομερώς την ανάπτυξη των πλοίων. Το Reuters εξέτασε τις εκθέσεις με την προϋπόθεση ότι δεν θα κατονομάσει τη χώρα.

Σύμφωνα με τα έγγραφα, μέχρι την Πέμπτη το πρωί, περισσότερα από 90 κινεζικά πλοία επιχειρούσαν στην περιοχή, από περισσότερα από 100 που είχαν καταγραφεί νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Οι επιχειρήσεις υπερβαίνουν τη μαζική ναυτική ανάπτυξη της Κίνας τον Δεκέμβριο του περασμένου έτους, η οποία ώθησε την Ταϊβάν να αυξήσει το επίπεδο συναγερμού της, σύμφωνα με τις πηγές.

Ο Τσάι Μινγκ-γιέν, γενικός διευθυντής του Γραφείου Εθνικής Ασφάλειας της Ταϊβάν, δήλωσε την Τετάρτη ότι η Κίνα βρίσκεται τώρα στην πιο ενεργή περίοδο για τις στρατιωτικές της ασκήσεις.

Μέχρι την Τετάρτη το πρωί, η Κίνα έχει τέσσερις ναυτικές σχηματισμούς που δραστηριοποιούνται στον δυτικό Ειρηνικό, και η Ταϊβάν τους παρακολουθεί, δήλωσε ο Τσάι, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες.

«Πρέπει λοιπόν να προβλέψουμε τον εχθρό όσο το δυνατόν ευρύτερα και να συνεχίσουμε να παρακολουθούμε στενά τυχόν αλλαγές στις σχετικές δραστηριότητες», είπε, όταν ρωτήθηκε αν η Κίνα θα μπορούσε να πραγματοποιήσει νέες ασκήσεις ειδικά για την Ταϊβάν πριν από το τέλος του έτους.

Τα υπουργεία Άμυνας και Εξωτερικών της Κίνας, καθώς και το Γραφείο Υποθέσεων της Ταϊβάν, δεν απάντησαν σε αιτήματα για σχόλια.

Η Ταϊβάν έχει πλήρη και σε πραγματικό χρόνο εικόνα της κατάστασης ασφάλειας στο Στενό της Ταϊβάν και στην ευρύτερη περιοχή και «μπορεί να διασφαλίσει ότι δεν υπάρχουν ανησυχίες για την εθνική ασφάλεια», δήλωσε σε ανακοίνωση η εκπρόσωπος του Προεδρικού Γραφείου, Κάρεν Κούο.

«Η Ταϊβάν θα συνεχίσει να συνεργάζεται στενά με τους διεθνείς εταίρους της για να αποτρέψει οποιεσδήποτε μονομερείς ενέργειες που θα μπορούσαν να απειλήσουν την περιφερειακή σταθερότητα», πρόσθεσε.

Ένας από τους αξιωματούχους, ο οποίος όπως και οι άλλοι μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας λόγω της ευαισθησίας της κατάστασης, είπε ότι το Πεκίνο είχε αρχίσει να αποστέλλει μεγαλύτερο από το συνηθισμένο αριθμό πλοίων στην περιοχή μετά τις 14 Νοεμβρίου, όταν κάλεσε τον πρέσβη της Ιαπωνίας για να διαμαρτυρηθεί για τα σχόλια της Τακαΐτσι σχετικά με την Ταϊβάν.

«Αυτό υπερβαίνει κατά πολύ τις ανάγκες της Κίνας στον τομέα της εθνικής άμυνας και δημιουργεί κινδύνους για όλες τις πλευρές», δήλωσε ο αξιωματούχος που ενημερώθηκε για το θέμα, προσθέτοντας ότι το Πεκίνο δοκιμάζει τις αντιδράσεις των περιφερειακών πρωτευουσών με την «άνευ προηγουμένου» ανάπτυξη.

Οι Δυνάμεις Αυτοάμυνας της Ιαπωνίας αρνήθηκαν να σχολιάσουν συγκεκριμένα τις κινήσεις του κινεζικού στρατού, αλλά δήλωσαν ότι δεν εκτιμούν ότι υπήρξε «απότομη» αύξηση των δραστηριοτήτων από τις 14 Νοεμβρίου.

«Παρά το γεγονός αυτό, πιστεύεται ότι ο κινεζικός στρατός επιδιώκει να ενισχύσει την ικανότητά του να διεξάγει επιχειρήσεις σε πιο απομακρυσμένους θαλάσσιους και εναέριους χώρους μέσω της ενίσχυσης της ναυτικής του δύναμης», ανέφερε σε δήλωση.

Μαζί με πολεμικά αεροσκάφη, ορισμένα από τα κινεζικά σκάφη στην περιοχή έχουν πραγματοποιήσει εικονικές επιθέσεις σε ξένα πλοία. Έχουν επίσης ασκηθεί σε επιχειρήσεις άρνησης πρόσβασης με στόχο να αποτρέψουν εξωτερικές δυνάμεις από το να στείλουν ενισχύσεις σε περίπτωση σύγκρουσης, ανέφερε η πηγή.

Δύο άλλες πηγές ανέφεραν ότι οι χώρες της περιοχής παρακολουθούν στενά την εξέλιξη, αλλά πρόσθεσαν ότι μέχρι στιγμής δεν θεωρούν ότι η ανάπτυξη ενέχει σημαντικούς κινδύνους.

«Υπάρχει μεγάλη έξοδος», ανέφερε μία από τις πηγές. «Αλλά προφανώς πρόκειται για ασκήσεις ρουτίνας».

Ωστόσο, ο αριθμός των κινεζικών πλοίων κοντά στην Ταϊβάν δεν αυξήθηκε σημαντικά, σύμφωνα με τον πρώτο αξιωματούχο και τις αναφορές των μυστικών υπηρεσιών.

Η τελευταία ονομασμένη πολεμική άσκηση της Κίνας γύρω από την Ταϊβάν πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο και ονομάστηκε «Strait Thunder-2025». Η Κίνα δεν επιβεβαίωσε ποτέ επίσημα ότι πραγματοποίησε ασκήσεις κατά τη διάρκεια της μαζικής ναυτικής δραστηριότητας του περασμένου Δεκεμβρίου.