Συμμετοχή Χ. Θεοχάρη στην 9η έκδοση του Future Investment Initiative στη Σαουδική Αραβία

Ο υφυπουργός Εξωτερικών, Χάρης Θεοχάρης, αρμόδιος για την Οικονομική Διπλωματία και την Εξωστρέφεια, επισκέφθηκε το Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας, όπου συμμετείχε στην 9η έκδοση του Future Investment Initiative (FII).

Ο κ. Θεοχάρης συναντήθηκε με τον υφυπουργό Επενδύσεων της Σαουδικής Αραβίας, Abdullah Aldubaikhi, και συζήτησαν τις προοπτικές περαιτέρω σύσφιξης των σχέσεων Ελλάδας-Σαουδικής Αραβίας σε οικονομικούς τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

Επίσης, είχε συνάντηση με τον Σαουδάραβα συμπρόεδρο της Ομάδας Εργασίας της Επιτροπής Εμπορίου και Επενδύσεων του Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Σαουδικής Αραβίας και αναπληρωτή επικεφαλής Διεθνών Σχέσεων της Γενικής Αρχής Εξωτερικού Εμπορίου, Abdulaziz Alsakran, προκειμένου να συζητηθεί το έργο της Επιτροπής.

Ο Έλληνας Υφυπουργός συμμετείχε, ακόμη, ως τιμώμενος ομιλητής στη συνεδρίαση του Επιχειρηματικού Συμβουλίου Ελλάδας-Σαουδικής Αραβίας και επέδωσε -σε ειδική τελετή στην κατοικία του πρέσβη της Ελλάδας στη Σαουδική Αραβία- το παράσημο που έχει απονεμηθεί από τη χώρα μας στη Lubna Olayan, επιχειρηματία, εξέχουσα προσωπικότητα και συμπρόεδρο του Επιχειρηματικού Συμβουλίου.

Επιπλέον, ο κ. Θεοχάρης είχε συνάντηση με τον Talal Almarri, διευθύνοντα σύμβουλο της EXPO 2030 που θα πραγματοποιηθεί στο Ριάντ, και συζήτησε τόσο τις προοπτικές της ελληνικής συμμετοχής στην Έκθεση όσο και την προώθηση ελληνικών επιχειρήσεων στα εμβληματικά έργα που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο της Έκθεσης.

Στο περιθώριο του FII, o υφυπουργός είχε, επίσης, συναντήσεις με τον υπουργό Βιομηχανίας και Προηγμένης Τεχνολογίας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, δρ. Sultan Ahmed Al Jaber, την υπουργό Σχεδιασμού, Οικονομικής Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας της Αιγύπτου, Rania Al-Mashat και τη γγ του Οργανισμού Ψηφιακής Συνεργασίας, Deemah AlYahya.

Με την ευκαιρία του συνεδρίου, συναντήθηκε με ανώτατα στελέχη μεγάλων σαουδαραβικών και όχι μόνο επιχειρήσεων και παρουσίασε αφενός τις επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζει η χώρα μας αφετέρου τη σημαντική τεχνογνωσία και τα πλεονεκτήματα των ελληνικών επιχειρήσεων σε τομείς άμεσου ενδιαφέροντος για την περιοχή, όπως η προηγμένη τεχνολογία και η Τεχνητή Νοημοσύνη, τα αγροδιατροφικά προϊόντα, οι κατασκευές και οι τραπεζικές εργασίες.

Τέλος, ο κ. Θεοχάρης συναντήθηκε με τον γγ του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου, Jasem Mohamed AlBudaiwi, με τον οποίο αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με τις σχέσεις ΕΕ και Συμβουλίου.