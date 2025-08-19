Οι Ευρωπαίοι ηγέτες πραγματοποιούν νέες συνομιλίες μετά τη συνάντησή τους στον Λευκό Οίκο με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εν μέσω αβεβαιότητας για το αν ο Βλαντίμιρ Πούτιν είναι έτοιμος να τον συναντήσει.

Όπως μετέδωσε ο Guardian, η αποκαλούμενη «Συμμαχία των Πρόθυμων» συνεδρίασε αρχικά διαδικτυακά υπό την προεδρία του Κιρ Στάρμερ και του Εμανουέλ Μακρόν, προτού συμμετάσχει σε τηλεδιάσκεψη που διοργάνωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα.

Η διπλωματική κινητικότητα της Ευρώπης, μετά την πρωτοφανή κοινή επίσκεψη με τον Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο, αποσκοπεί στο να πιέσει τον Ντόναλντ Τραμπ να υιοθετήσει σκληρότερη στάση απέναντι στον Πούτιν, λίγες ημέρες μετά τη φιλική τους συνάντηση στην Αλάσκα.

Ο Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι ο Πούτιν συμφώνησε σε κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Ζελένσκι εντός εβδομάδων, ώστε να τερματιστεί ο τριάμισι ετών πόλεμος στην Ουκρανία. Ο Μακρόν πρότεινε τη Γενεύη ως τόπο διεξαγωγής, ενώ οι ΗΠΑ ανέφεραν και την Ουγγαρία ως πιθανό χώρο. Η Μόσχα, ωστόσο, δεν έχει επιβεβαιώσει τίποτα.

Ο βοηθός του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσάκοφ περιορίστηκε να δηλώσει ότι συζητήθηκε η «αναβάθμιση του επιπέδου εκπροσώπησης» στις συνομιλίες, χωρίς αναφορά σε τριμερή με Τραμπ και Ζελένσκι. Ο υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ προειδοποίησε ότι μια τέτοια συνάντηση απαιτεί «πολύ προσεκτική προετοιμασία».

Στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών συνομιλιών βρέθηκαν οι εγγυήσεις ασφάλειας προς την Ουκρανία. Ο Ζελένσκι τις χαρακτήρισε «κρίσιμο ζήτημα και αφετηρία για τον τερματισμό του πολέμου». Ο Τραμπ υπονόησε ότι οι ΗΠΑ είναι διατεθειμένες να συμμετάσχουν ως «συντονιστής».

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι δήλωσε ότι η Ουκρανία δεν θα ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, αλλά θα αποκτήσει συλλογική ρήτρα ασφάλειας με δυτική στήριξη. Ο Ζελένσκι επέμεινε ότι μια ισχυρή ουκρανική στρατιωτική δύναμη πρέπει να παραμείνει αναπόσπαστο στοιχείο.

Παρά τις διπλωματικές κινήσεις, το χάσμα ανάμεσα στις απαιτήσεις της Ρωσίας και τις «κόκκινες γραμμές» της Ουκρανίας παραμένει βαθύ. Όπως σχολίασε ο πρώην Γάλλος πρέσβης στις ΗΠΑ, Ζεράρ Αρό, «ήταν ο θρίαμβος της κενότητας και των αόριστων δεσμεύσεων».

Η Συμμαχία των Προθύμων συνεχίζει να στηρίζει την Ουκρανία

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα όλοι οι συμμετέχοντες στη συνάντηση του Συνασπισμού των Προθύμων επιβεβαίωσαν την ανάγκη για διαρκή υποστήριξη της Ουκρανίας, δήλωσε ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ.

«Οι ηγέτες του Καναδά, της Ιαπωνίας, της Τουρκίας, της Νέας Ζηλανδίας και χωρών της Ευρώπης αξιολόγησαν τα αποτελέσματα της συνάντησης στην Αλάσκα με ρεαλισμό», έγραψε στο Χ ο Πολωνός πρωθυπουργός. «Όλοι επιβεβαιώσαμε την ανάγκη για διαρκή υποστήριξη της Ουκρανίας στον πόλεμο με τη Ρωσία».



Η υπουργός Εξωτερικών της Φινλανδίας Ελίνα Βαλτόνεν δήλωσε ότι οι χώρες του Συνασπισμού των Προθύμων έχουν αρχίσει να εργάζονται επί πλαισίου για τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, αλλά δεν έχουν ληφθεί ακόμη αποφάσεις σχετικά με το περιεχόμενό τους.

«Μέχρι στιγμής δεν έχουν υπάρξει αποφάσεις σχετικά με το συνολικό πλαίσιο, ούτε για τις επιμέρους συμβολές», δήλωσε η Βαλτόνεν κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου μαζί με τους ομολόγους της των βορείων χωρών στο Ελσίνκι.

Ο Αυστραλός πρωθυπουργός Άντονι Αλμπάνεζ δήλωσε ότι η χώρα του «χαιρετίζει τις συνεχιζόμενες προσπάθειες για την επίτευξη ενός δίκαιου και διαρκούς αποτελέσματος, συμπεριλαμβανομένων των χθεσινών συζητήσεων με την Ουάσινγκτον».