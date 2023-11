Συμφωνία Ισραήλ-Χαμάς: Γερμανία και Βρετανία χαιρέτισαν την «πρόοδο» - «Κρίσιμο βήμα» για τους ομήρους

Η Γερμανία χαιρέτισε σήμερα την «πρόοδο» που επετεύχθη και η οποία, όπως τονίζει, «θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την παροχή ζωτικής σημασίας βοήθεια στους αμάχους» στη Λωρίδα της Γάζας, μετά τη συμφωνία κήρυξης ανθρωπιστικής εκεχειρίας, με αντάλλαγμα την απελευθέρωση 50 ομήρων από τη Χαμάς.

«Η απελευθέρωση μιας πρώτης ομάδας ομήρων αποτελεί πρόοδο, αν και τίποτε στον κόσμο δεν θα μπορέσει να σβήσει τα δεινά τους. Η ανθρωπιστική εκεχειρία πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να παρασχεθεί ζωτικής σημασίας, απαραίτητη βοήθεια στους κατοίκους της Γάζας», δήλωσε η Γερμανίδα υπουργός Εξωτερικών, Αναλένα Μπέρμποκ, στο Χ.

Από την πλευρά του, ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών, Ντέιβιντ Κάμερον, χαιρέτισε «ένα κρίσιμο βήμα» για τους ομήρους και «την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης».

«Η συμφωνία αυτή είναι ένα κρίσιμο βήμα προς την παροχή ανακούφισης στις οικογένειες των ομήρων και την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης στη Γάζα», δήλωσε ο Κάμερον, με ανάρτησή του στο Χ.

«Καλώ όλες τις πλευρές να διασφαλίσουν ότι η συμφωνία θα εφαρμοστεί πλήρως», πρόσθεσε.

