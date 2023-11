Σ. Μισέλ: Χαιρετίζω τη συμφωνία για την απελευθέρωση γυναικών και παιδιών που κρατούνται όμηροι στη Γάζα

Τη συμφωνία Ισραήλ - Χαμάς για κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας και απελευθέρωση ομήρων χαιρετίζει ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ.

«Χαιρετίζω τη συμφωνία για την απελευθέρωση των γυναικών και των παιδιών που κρατούνται όμηροι στη Γάζα», αναφέρει με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter) ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ και εκφράζει την ευγνωμοσύνη του στο Κατάρ και την Αίγυπτο για την βοήθεια που παρείχαν.

Ο Σαρλ Μισέλ τονίζει ότι «η Χαμάς πρέπει να απελευθερώσει όλους τους ομήρους. Είναι επίσης σημαντικό να χρησιμοποιηθεί αυτή η παύση στις εχθροπραξίες για να επιτραπεί η μέγιστη ανθρωπιστική βοήθεια για όσους έχουν ανάγκη».

I welcome the agreement on the release of women and children held hostage in Gaza.

Grateful to Qatar and Egypt who helped broker it.

Hamas must release all hostages.

It is also crucial to use this pause in hostilities to allow for maximum humanitarian relief to reach those in…