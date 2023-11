Συμφωνία για κατάπαυση του πυρός: Το Ισραήλ αποφυλακίζει 300 Παλαιστίνιους για την απελευθέρωση 50 ομήρων

Εγκρίθηκε η συμφωνία η οποία προβλέπει την απελευθέρωση 50 ομήρων της Χαμάς σε αντάλλαγμα για την αποφυλάκιση παλαιστινίων κρατουμένων σε ισραηλινές φυλακές και την κήρυξη κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας.

«Η κυβέρνηση ενέκρινε σε αδρές γραμμές (...) συμφωνία με βάση την οποία τουλάχιστον 50 πρόσωπα που απήχθησαν -γυναίκες και παιδιά- θα απελευθερωθούν σε τέσσερις ημέρες, κατά τη διάρκεια των οποίων θα υπάρξει παύση των μαχών», αναφέρει η ανακοίνωση.

«Η απελευθέρωση κάθε 10 επιπλέον ομήρων θα έχει ως αποτέλεσμα μια επιπλέον ημέρα κατάπαυσης πυρός», προστίθεται.

H απελευθέρωση των ομήρων ξεκινά αύριο. Σύμφωνα με ανώτερο ισραηλινό αξιωματούχο, η Χαμάς θα απελευθερώσει 30 παιδιά, 8 μητέρες και 12 ακόμη γυναίκες.

Ικανοποίηση για τη συμφωνία εξέφρασε ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν. Όπως τόνισε, προσμένει η συμφωνία να οδηγήσει στην επιστροφή στην πατρίδα τους «κι άλλων αμερικανών ομήρων». Στους ομήρους που αναμένεται να απελευθερωθούν, περιλαμβάνονται τρεις υπήκοοι των ΗΠΑ, ανάμεσά τους ένα κοριτσάκι τριών ετών.

«Η σημερινή συμφωνία αναμένεται να φέρει πίσω στην πατρίδα επιπλέον αμερικανούς ομήρους και δεν θα σταματήσω ώσπου να απελευθερωθούν όλοι», σημείωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, σύμφωνα με δελτίο Τύπου που δημοσιοποιήθηκε από τον Λευκό Οίκο.

View over southern Israel after Israel's government and Hamas agreed to a four-day pause in fighting. #Israel #Gaza #Hamas #Palestinian #IsraelHamasWar #live #Reuters #News https://t.co/BZ4dFOVWft

Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, οι γονείς του 3χρονου παιδιού –διευκρίνισε πως το μικρό του όνομα είναι Αμπιγκέιλ–, το οποίο θα κλείσει τα 4 του χρόνια την Παρασκευή, ήταν ανάμεσα στους 1.200 ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους στην έφοδο μαχητών της Χαμάς εναντίον τομέων της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου, την πιο πολύνεκρη επίθεση από ιδρύσεως του κράτους του Ισραήλ το 1948.

Ο Αμερικανός αξιωματούχος αναμένει τις πρώτες απελευθερώσεις αύριο, Πέμπτη το πρωί, και η συμφωνία προβλέπει επίσης διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα.

Με βάση τη συμφωνία, το Ισραήλ θα απελευθερώσει «έως» 150 κρατούμενους ασφαλείας σε αντάλλαγμα για «έως» 50 ομήρους τις πρώτες 4 ημέρες, καθώς και περισσότερους που θα απελευθερωθούν σύμφωνα με την ίδια αναλογία από τον κατάλογο των 300 κρατουμένων εάν απελευθερωθούν και άλλοι όμηροι.

Η συντριπτική πλειονότητα, 287 από τους 300 κρατούμενους ασφαλείας που προβλέπεται να απελευθερωθούν, είναι άνδρες ηλικίας 18 ετών και κάτω - οι περισσότεροι από αυτούς κρατούνται για ταραχές και ρίψεις πετρών στη Δυτική Όχθη ή την Ανατολική Ιερουσαλήμ.

Οι υπόλοιποι 13 κρατούμενοι είναι ενήλικες γυναίκες, οι περισσότερες από τις οποίες έχουν καταδικαστεί για απόπειρες επιθέσεων με μαχαίρι.

Η δημοσίευση του καταλόγου δίνει στους Ισραηλινούς πολίτες τη δυνατότητα να ασκήσουν προσφυγή κατά της αποφυλάκισης συγκεκριμένων κρατουμένων.

Καλωσορίζει η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, τη συμφωνία που επιτεύχθηκε ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς για την απελευθέρωση 50 ομήρων και μια παύση των εχθροπραξιών στη Γάζα.

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα κάνει ό,τι μπορεί για να χρησιμοποιήσει αυτή την παύση για μια αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα», ανέφερε σε δήλωση.

I wholeheartedly welcome the agreement reached on the release of the 50 hostages and on a pause in hostilities.



My full statement ↓