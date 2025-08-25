Οι κεντρικοί τραπεζίτες από όλο τον κόσμο, αρχίζουν να φοβούνται ότι η πολιτική θύελλα που περιβάλλει την ομοσπονδιακή τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) μπορεί να τους κατακλύσει και αυτούς.

Όπως σημειώνει το Reuters σε ανάλυση του, οι προσπάθειες του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να αναδιαμορφώσει τη Fed σύμφωνα με τις επιθυμίες του και να την πιέσει να μειώσει τα επιτόκια έχουν εγείρει ερωτήματα σχετικά με το αν η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ μπορεί να διατηρήσει την ανεξαρτησία της και την αξιοπιστία της στην καταπολέμηση του πληθωρισμού.

Ο Τραμπ, απογοητευμένος από τις νομικές προστασίες που παρέχονται στην ηγεσία της Fed και τις μακρές θητείες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που έχουν ως στόχο να ξεπεράσουν σε διάρκεια οποιονδήποτε πρόεδρο, ασκεί έντονη πίεση στον πρόεδρο Τζέρομ Πάουελ να παραιτηθεί και πιέζει για την απομάκρυνση ενός άλλου μέλους του διοικητικού συμβουλίου, της κυβερνήτη Λίζα Κουκ.

Εάν η ισχυρότερη κεντρική τράπεζα του κόσμου υποκύψει σε αυτή την πίεση ή ο Τραμπ βρει έναν τρόπο να απομακρύνει τα μέλη της, θα δημιουργηθεί ένα επικίνδυνο προηγούμενο από την Ευρώπη έως την Ιαπωνία, όπου οι καθιερωμένοι κανόνες για την ανεξαρτησία της νομισματικής πολιτικής ενδέχεται να υποστούν νέες επιθέσεις από τοπικούς πολιτικούς.

«Οι πολιτικά υποκινούμενες επιθέσεις κατά της Fed έχουν πνευματικές επιπτώσεις στον υπόλοιπο κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της Ευρώπης», δήλωσε ο Όλι Ρεν, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας από τη Φινλανδία, στο περιθώριο του ετήσιου συμποσίου της Fed στο Τζάκσον Χολ του Ουαϊόμινγκ.

Γι' αυτό ο Ρεν και οι συνάδελφοί του υποστήριξαν με ενθουσιασμό τον Πάουελ να παραμείνει σταθερός, ακόμη και μετά την υπόδειξη για πιθανή μείωση των επιτοκίων τον Σεπτέμβριο. Ο Πάουελ υποδέχθηκε με ορθοστασία και χειροκροτήματα όταν ανέβηκε στο βήμα της διάσκεψης.

Οι αλλαγές

Συζητήσεις με μια ντουζίνα κεντρικών τραπεζιτών από όλο τον κόσμο αποκάλυψαν το σενάριο στο οποίο η Fed θεωρεί ότι η ικανότητά της να αντιμετωπίσει τον πληθωρισμό διακυβεύεται από την απώλεια της ανεξαρτησίας της, θεωρήθηκε ως άμεση απειλή για τη δική τους θέση και για την οικονομική σταθερότητα γενικότερα.

Αυτό θα οδηγούσε πιθανώς σε σημαντικές αναταραχές στις χρηματοπιστωτικές αγορές, σύμφωνα με τους ίδιους, με τους επενδυτές να απαιτούν υψηλότερα ασφάλιστρα για την απόκτηση αμερικανικών ομολόγων και να επανεκτιμούν το καθεστώς των κρατικών ομολόγων ως ζωτικής σημασίας για το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Οι κεντρικές τράπεζες σε όλο τον κόσμο έχουν ήδη αρχίσει να προετοιμάζονται για τις επιπτώσεις, προτρέποντας τους δανειστές που εποπτεύουν να παρακολουθούν την έκθεσή τους στο αμερικανικό νόμισμα.

Σε πιο θεμελιώδες επίπεδο, η παράδοση της Fed θα έθετε τέλος σε ένα καθεστώς που έφερε σχετική σταθερότητα των τιμών και διήρκεσε τουλάχιστον από την εποχή που ο πρώην πρόεδρος Πολ Βόλκερ νίκησε τον υψηλό πληθωρισμό πριν από 40 χρόνια.

Έκτοτε, όλο και περισσότερες κεντρικές τράπεζες ακολούθησαν το μοντέλο πολιτικής ανεξαρτησίας της Fed και την αδιάλλακτη εστίαση στην αποστολή τους, που για τις περισσότερες ήταν η διατήρηση του πληθωρισμού κοντά στο 2%.

«Αυτό μας υπενθυμίζει ότι η ανεξαρτησία δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένη», δήλωσε ο πρόεδρος της Bundesbank, Γιόαχιμ Νάγκελ, ο οποίος είναι επίσης μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ. «Πρέπει να εκπληρώσουμε την αποστολή μας και να καταστήσουμε σαφές ότι η ανεξαρτησία είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη σταθερότητα των τιμών».

Μέχρι στιγμής, οι αγορές δεν έχουν εκφράσει βαθιά ανησυχία για την ανεξαρτησία της Fed. Οι αμερικανικές αγορές μετοχών είναι σε άνοδο και δεν έχει σημειωθεί η αύξηση των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων ή των προσδοκιών για τον πληθωρισμό που θα ήταν ενδεικτική της διακύβευσης της αξιοπιστίας της Fed.

Αν και ο Τραμπ μπορεί να ορίσει νέο πρόεδρο όταν λήξει η θητεία του Πάουελ ως επικεφαλής της Fed τον Μάιο, χρειάζεται περισσότερες αποχωρήσεις από το επταμελές διοικητικό συμβούλιο της Fed για να αποκτήσουν οι διορισμένοι από τον ίδιο την πλειοψηφία.

Το δίκτυο των 12 περιφερειακών τραπεζών της Fed, των οποίων οι ηγέτες ψηφίζουν εκ περιτροπής για την πολιτική των επιτοκίων, αποτελεί ένα επιπλέον αντίβαρο, καθώς οι τραπεζίτες προσλαμβάνονται από τα τοπικά διοικητικά συμβούλια, ως μέσο «απομάκρυνσης» τους από την επιρροή της Ουάσιγκτον.

Ωστόσο, η χαλασμένη σχέση του Τραμπ με τη Fed, σε μια χώρα που θεωρείται ότι έχει ισχυρές θεσμικές και νομικές παραδόσεις, έχει κάνει τους άλλους κεντρικούς τραπεζίτες να συνειδητοποιήσουν πόσο εύθραυστη μπορεί να είναι η ανεξαρτησία τους.

Ακόμη και η ΕΚΤ, της οποίας η αυτονομία από τις 20 κυβερνήσεις της Ευρωζώνης κατοχυρώνεται από τις συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έπρεπε να παλέψει σκληρά για να την αποδείξει.

Κατηγορήθηκε ότι χρηματοδοτούσε κυβερνήσεις όταν ξεκίνησε το μαζικό πρόγραμμα αγοράς ομολόγων πριν από μια δεκαετία με στόχο την αποτροπή του αποπληθωρισμού, και επέζησε από πολλαπλές δικαστικές προσφυγές που αποσκοπούσαν να εμποδίσουν αυτές τις αγορές.

Δεξιά και αριστερά κόμματα σε χώρες όπως η Ιταλία, η Γερμανία και η Γαλλία έχουν επίσης επικρίνει περιοδικά την κεντρική τράπεζα.

Άλλες χώρες έχουν μετατρέψει το διορισμό του εθνικού τους διοικητή σε πολιτικό παιχνίδι.

Ο διοικητής της κεντρικής τράπεζας της Λετονίας, Μάρτινς Καζάκς, επικρίθηκε από εθνικούς πολιτικούς επειδή δεν ικανοποίησε τις επιθυμίες της κυβέρνησης κατά τη διάρκεια της ταραχώδους διαδικασίας επαναδιορισμού του. Η Σλοβενία δεν έχει διοικητή από τον Ιανουάριο, εν μέσω διαμάχης μεταξύ των κομμάτων.

Στην Ιαπωνία, ο αποβιώσας πρωθυπουργός Σίνζο Άμπε επέκρινε τον τότε διοικητή της κεντρικής τράπεζας, Μασάακί Σιρακάουα, επειδή δεν έκανε αρκετά για να νικήσει τον αποπληθωρισμό, και επέλεξε τον Χαρούχικο Κουρόντα το 2013 για να αναλάβει τα καθήκοντα του.

Ο Κουρόντα έθεσε στη συνέχεια ένα μαζικό πρόγραμμα αγοράς περιουσιακών στοιχείων, το οποίο συνέβαλε στην αποδυνάμωση του γιεν και στην αναθέρμανση της ανάπτυξης, αλλά προκάλεσε αντιδράσεις μεταξύ των συμβατικών κεντρικών τραπεζιτών, καθώς έκανε την Τράπεζα της Ιαπωνίας τον κύριο πιστωτή της ίδιας της κυβέρνησης.

Το αρνητικό προηγούμενο

Ο Τραμπ δήλωσε ότι η λήξη της θητείας του Πάουελ τον ερχόμενο Μάιο δεν μπορεί να έρθει «αρκετά γρήγορα» και ξεκίνησε πολύ δημόσια τη διαδικασία επιλογής του διαδόχου του.

«Είναι σαν ο Τραμπ να έμαθε από τον Άμπε», δήλωσε μια πηγή που είναι εξοικειωμένη με τη σκέψη της Τράπεζας της Ιαπωνίας, η οποία αρνήθηκε να κατονομαστεί λόγω της ευαισθησίας του θέματος.

Με τη σειρά τους, οι κινήσεις του Τραμπ θα μπορούσαν να ενθαρρύνουν τις κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο, ιδίως εκείνες με λαϊκιστικές τάσεις, να επιβάλουν τον έλεγχο των κεντρικών τραπεζών τους.

Αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για υψηλότερα ποσοστά πληθωρισμού και πιο ασταθείς αγορές σε παγκόσμιο επίπεδο.

«Η ανάληψη του ελέγχου της Fed είναι μια εξέλιξη που θα αποτελέσει πολύ κακό παράδειγμα για άλλες κυβερνήσεις», δήλωσε ο Μάουρι Όμπστφελντ, ανώτερος ερευνητής στο Peterson Institute for International Economics και πρώην επικεφαλής οικονομολόγος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.

«Πώς μπορείτε να βλέπετε αυτό που συμβαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες, που θεωρούνταν προπύργιο των θεσμικών ελέγχων και ισορροπιών και του κράτους δικαίου, και να μην καταλήγετε στο συμπέρασμα ότι άλλες χώρες είναι ευκολότεροι στόχοι;».