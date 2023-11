Συμφωνία Ισραήλ - Χαμάς

Καλωσορίζει η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, τη συμφωνία που επιτεύχθηκε ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς για την απελευθέρωση 50 ομήρων και μια παύση των εχθροπραξιών στη Γάζα.

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα κάνει ό,τι μπορεί για να χρησιμοποιήσει αυτή την παύση για μια αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα», ανέφερε σε δήλωση.

«Συμμερίζομαι τη χαρά των οικογενειών που σύντομα θα μπορέσουν να αγκαλιάσουν ξανά τους αγαπημένους τους. Και είμαι ευγνώμων σε όλους εκείνους που εργάστηκαν ακούραστα τις τελευταίες εβδομάδες μέσω της διπλωματικής οδού γι' αυτή της συμφωνίας. Καλώ τους τρομοκράτες της Χαμάς να απελευθερώσουν αμέσως όλους τους απαχθέντες και να τους επιτρέψουν να επιστρέψουν στα σπίτια τους με ασφάλεια».

