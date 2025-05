Τραμπ: Τη Δευτέρα θα μιλήσω τηλεφωνικά με Πούτιν και Ζελένσκι - Να μπει τέλος στην αιματοχυσία

Ο Ντόναλντ Τραμπ θα επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, όπως ανέφερε ο ίδιος με ανάρτησή του Truth Social.

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναφέρει πως τη Δευτέρα στις 10:00 το πρωί θα έχει τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο πρόεδρο, για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Στη συνέχεια θα επικοινωνήσει και με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, όπως ενημέρωσε.

«Θα μιλήσω, τηλεφωνικά, με τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν τη δευτέρα, στις 10:00 π.μ. τα θέματα της κλήσης θα είναι, η διακοπή του λουτρού αίματος που σκοτώνει, κατά μέσο όρο, περισσότερους από 5.000 Ρώσους και Ουκρανούς στρατιώτες την εβδομάδα, και το εμπόριο. Στη συνέχεια θα μιλήσω με τον πρόεδρο Ζελένσκι της Ουκρανίας και στη συνέχεια, μαζί με τον πρόεδρο Ζελένσκι με διάφορα μέλη του ΝΑΤΟ.

Ελπίζω ότι θα είναι μια παραγωγική ημέρα, θα υπάρξει κατάπαυση του πυρός και θα τερματιστεί αυτός ο πολύ βίαιος πόλεμος, ένας πόλεμος που δεν θα έπρεπε ποτέ να είχε συμβεί. Ο θεός να μας ευλογεί όλους!», αναφέρει στην ανάρτησή του.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό ομόλογό του Μάρκο Ρούμπιο με θέμα τις απευθείας διαπραγματεύσεις μεταξύ της Μόσχας και του Κιέβου στην Κωνσταντινούπολη, ανακοίνωσε το Σάββατο το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών.

Ο «Λαβρόφ επισήμανε τον θετικό ρόλο των ΗΠΑ να βοηθήσουν το Κίεβο να αποδεχθεί εντέλει την πρόταση του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν για επανάληψη των συνομιλιών της Κωνσταντινούπολης», διευκρίνισε το υπουργείο σε ένα δελτίο Τύπου, προσθέτοντας πως η Ρωσία είναι έτοιμη να συνεχίσει να εργάζεται με τις ΗΠΑ επί αυτού του θέματος.

Αυστηρότερες κυρώσεις κατά της Ρωσίας ζητά ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μετά την επίθεση ρωσικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους εναντίον μικρού λεωφορείου, προκαλώντας τον θάνατο εννέα ατόμων και τον τραυματισμό τεσσάρων.

Σημειώνεται ότι η επίθεση συνέβη ώρες μετά το πέρας των άκαρπων συνομιλιών που πραγματοποιήθηκαν την Παρασκευή (16/05) στην Κωνσταντινούπολη μεταξύ των ουκρανικών, ρωσικών και αμερικανικών αντιπροσωπειών.

Όπως ανακοίνωσε μέσω Telegram το Σάββατο (17/05), η στρατιωτική διοίκηση της περιφέρειας Σούμι: «Εχθρικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) έπληξε λεωφορείο κοντά στην Μπιλοπίλια, σκοτώνοντας εννέα ανθρώπους και τραυματίζοντας τέσσερις».

Το όχημα «κατευθυνόταν προς το Σούμι», δήλωσε η ίδια πηγή, η οποία νωρίτερα κατήγγειλε την «κυνική επίθεση από την πλευρά των Ρώσων σε λεωφορείο που μετέφερε πολίτες».

Η ουκρανική αστυνομία ανήρτησε φωτογραφίες από ένα σκούρο μπλε επιβατικό βαν που ήταν σχεδόν κατεστραμμένο, με διαλυμένη οροφή και σπασμένα παράθυρα.

Σημειώνεται ότι, η περιφέρεια του Σούμι, στα σύνορα με τη Ρωσία, βρίσκεται αντιμέτωπη με κλιμάκωση των ρωσικών βομβαρδισμών από τότε που οι ουκρανικές δυνάμεις εκδιώχθηκαν τον Μάρτιο από τη ρωσική περιφέρεια Κουρσκ.

«Όλοι οι νεκροί ήταν άμαχοι», έγραψε ο Ζελένσκι στο Χ, το πρωί του Σαββάτου, λίγο μετά την επίθεση της Ρωσίας στο Σούμι.

«Αυτή τη στιγμή υπάρχουν επτά τραυματίες στα νοσοκομεία μετά την επίθεση ρωσικού drone σε μίνι λεωφορείο. Οι άνθρωποι έχουν εγκαύματα, κατάγματα, διασείσεις. Όλοι λαμβάνουν την απαραίτητη φροντίδα. Δυστυχώς, υπάρχουν εννέα νεκροί. Όλες οι λεπτομέρειες ελέγχονται», έγραψε.

Και πρόσθεσε: «Και οι Ρώσοι δεν θα μπορούσαν να μην έχουν καταλάβει τι είδους όχημα στόχευαν. Αυτή ήταν μια σκόπιμη δολοφονία αμάχων. Πρέπει να ασκηθεί πίεση στη Ρωσία για να σταματήσουν οι δολοφονίες», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ανάμεσα στους νεκρούς ήταν μια ολόκληρη οικογένεια: πατέρας, μητέρα και κόρη.

Ενώ σημείωσε ότι «χωρίς αυστηρότερες κυρώσεις, χωρίς ισχυρότερη πίεση στη Ρωσία, δεν θα επιδιώξουν πραγματική διπλωματία... Χθες στην Κωνσταντινούπολη όλοι είδαν μια αδύναμη, απροετοίμαστη ρωσική αντιπροσωπεία, χωρίς σημαντικές εξουσίες. Αυτή η κατάσταση πρέπει να αλλάξει».

Την ίδια ώρα, σε συνέντευξή του στο Fox News, ο Ντόνλαντ Τραμπ χαρακτήρισε τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντίμιρ Πούτιν, «κουρασμένο» από την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία μπορεί να τερματιστεί μόνο με τη δική του συμμετοχή και αν συναντηθούν.

Αφού αρχικά προσπάθησε να ξεφύγει από το θέμα, απάντησε τελικά ότι θα χρησιμοποιήσει μοχλό πίεσης στη Ρωσία «αν δεν πρόκειται να έχουμε συμφωνία».

