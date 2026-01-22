Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ: Ανησυχία από τον Στάρμερ για συμμετοχή του Πούτιν

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε την Πέμπτη ότι «προφανώς» έχει ανησυχίες για τη συμμετοχή του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν στο «Συμβούλιο Ειρήνης» που πρότεινε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη ότι ο Πούτιν δέχτηκε την πρόσκλησή του να συμμετάσχει στην πρωτοβουλία, αλλά ο Ρώσος ηγέτης είπε ότι η πρόσκληση βρίσκεται υπό εξέταση.

«Προφανώς έχω ανησυχίες για τη συμμετοχή του Πούτιν στο Συμβούλιο Ειρήνης» ανέφερε ο Στάρμερ σε συνέντευξή του στο Channel 4. «Είναι σε πόλεμο με μια ευρωπαϊκή χώρα. Ρίχνουν βόμβες στην Ουκρανία».

«Δεν πρέπει να αφήσουμε τα γεγονότα της τελευταίας εβδομάδας να μας αποσπάσουν την προσοχή. Πρέπει να συνεργαστούμε με τους Αμερικανούς. Θα χρειαστούν σύμμαχοι και άλλοι για να υπερασπιστούν και να υποστηρίξουν την Ουκρανία σε μια σύγκρουση που δεν προκάλεσε η ίδια» σημείωσε ο Βρετανός πρωθυπουργός.