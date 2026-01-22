Πρωθυπουργός Γροιλανδίας: Η κυριαρχία μας αποτελεί κόκκινη γραμμή - Δεν γνωρίζω τι συμφώνησαν Τραμπ και Ρούτε στο Νταβός

Η Γροιλανδία θέλει να συνεχίσει έναν «ειρηνικό διάλογο» για το μέλλον της, αλλά με σεβασμό στο δικαίωμα του λαού της στην αυτοδιάθεση, δήλωσε την Πέμπτη ο Γροιλανδός πρωθυπουργός, μία ημέρα αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε πως κατέληξε στο πλαίσιο μιας μελλοντικής συμφωνίας για το νησί της Αρκτικής.

«Είμαστε έτοιμοι να διαπραγματευτούμε μια καλύτερη συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά η κυριαρχία μας αποτελεί κόκκινη γραμμή», διεμήνυσε ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας,

«Κανείς εκτός από τη Γροιλανδία και τη Δανία δεν έχει το δικαίωμα να συνάπτει συμφωνίες για το νησί και το βασίλειο της Δανίας», τόνισε ο Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν, συμπληρώνοντας ότι δεν γνωρίζει τι συμφώνησαν ο Τραμπ και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε στο Νταβός της Ελβετίας.

Η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα του νησιού αποτελεί «κόκκινη γραμμή» για εμάς, ανέφερε ο Νίλσεν σε συνέντευξη Τύπου.

Ωστόσο, σήμερα, η κυβέρνηση της Δανίας τόνισε ότι «ο Ρούτε δεν μπορεί να διαπραγματεύεται για τη Γροιλανδία». «Μόνο η Δανία και η Γροιλανδία μπορούν να λαμβάνουν αποφάσεις για θέματα που τις αφορούν», ανέφερε η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν, τονίζοντας ότι ζητήματα κυριαρχίας είναι μη διαπραγματεύσιμα.

Πάντως, ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας δήλωσε ότι «είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε περισσότερο με τις ΗΠΑ, έχοντας αμοιβαίο σεβασμό». «Ας συζητήσουμε για το πώς να ενισχύσουμε τη συνεργασία και στον τομέα των ορυκτών πόρων», συνέχισε.

Όταν ρωτήθηκε για το αμερικανικό σύστημα αντιπυραυλικής άμυνας «Golden Dome» και τον ρόλο της Γροιλανδίας σε αυτό, ο ίδιος απάντησε: «Είμαι σίγουρος ότι μπορούμε να βρούμε μια λύση που θα ευνοεί όλους μας».