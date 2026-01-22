Τραμπ για Γροιλανδία: Συζητούμε την πλήρη πρόσβαση των ΗΠΑ χωρίς χρονικούς περιορισμούς

Διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη για την εξασφάλιση «πλήρους πρόσβασης» των ΗΠΑ στη Γροιλανδία, όπως τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ, επισημαίνοντας ότι η αμερικανική παρουσία στην περιοχή είναι κρίσιμη για λόγους εθνικής ασφάλειας.

Σε συνέντευξή του την Πέμπτη στο Fox Business, ο Τραμπ σημείωσε ότι «όλα περνούν πάνω από τη Γροιλανδία» σε περίπτωση απειλής, υπογραμμίζοντας τη στρατηγική σημασία της περιοχής. «Αν οι κακοί αρχίσουν να πυροβολούν, όλα περνούν από τη Γροιλανδία. Είναι απίστευτα σημαντική», δήλωσε, προσθέτοντας ότι παρόμοια προσέγγιση είχε προτείνει στο παρελθόν και ο Ρόναλντ Ρίγκαν, χωρίς όμως να υπάρχουν τα τεχνολογικά μέσα που διαθέτουν σήμερα οι ΗΠΑ.

Σε ερώτηση σχετικά με πιθανή εξαγορά της Γροιλανδίας και το αν οι ΗΠΑ θα καταβάλουν κάποιο ποσό, ο Τραμπ απάντησε ότι οι λεπτομέρειες βρίσκονται σε διαπραγμάτευση, διευκρινίζοντας όμως ότι ο στόχος είναι η εξασφάλιση «ολικής πρόσβασης», χωρίς χρονικούς περιορισμούς ή λήξη της συμφωνίας.

Οι δηλώσεις του προέδρου έγιναν μία ημέρα μετά την απόφασή του να εγκαταλείψει τα σχέδια επιβολής υψηλών δασμών σε ευρωπαϊκές χώρες, στο πλαίσιο της πίεσης για τη Γροιλανδία. Σύμφωνα με τον Τραμπ, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ έχουν συμφωνήσει σε ένα «πλαίσιο μελλοντικής συμφωνίας» για την αμερικανική πρόσβαση στο έδαφος.

BREAKING: President Trump says the U.S. is negotiating "total access" to Greenland, saying a "piece" of the Golden Dome will be on the island.



"We're getting everything we want at no cost." @MariaBartiromo @MorningsMaria pic.twitter.com/DOEV2wyaOv — Fox News (@FoxNews) January 22, 2026

Le Monde: Ο Ρούτε πρότεινε στον Τραμπ καθεστώς τύπου «βρετανικών βάσεων στην Κύπρο» για τις ΗΠΑ στη Γροιλανδία

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε πρότεινε τη μεταβίβαση στις Ηνωμένες Πολιτείες της κυριαρχίας της βάσης του Πιτουφίκ που βρίσκεται στη βόρεια Γροιλανδία,, με βάση το καθεστώς των δύο βρετανικών κυρίαρχων βάσεων που υπάρχουν από το 1960 στην Κύπρο και συγκεκριμένα στο Ακρωτήρι και στην Δεκέλεια.

Αυτό αναφέρει σε δημοσίευμα της η γαλλική εφημερίδα Le Monde σημειώνοντας ότι η πρόταση αυτή διαμορφώθηκε μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχε την Κυριακη ο Ρούτε με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Η γαλλική εφημερίδα επισημαίνει επίσης ότι η συμφωνία ασφαλείας του 1951 ανάμεσα στη Δανία και τις ΗΠΑ, που αναθεωρήθηκε το 2004, παρέχει σημαντικές εξουσίες στις Ηνωμένες Πολιτείες, αναφορικά με τη βάση του Πιτουφίκ, αλλά όχι την «κυριαρχία». Σύμφωνα, τέλος, με τους New York Times, η Δανία θα μπορούσε να παραχωρήσει τμήματα του εδάφους της στις Ηνωμένες Πολιτείες για την ίδρυση νέων στρατιωτικών βάσεων υπό αμερικανική κυριαρχία.