Live οι εξελίξεις

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ χαιρέτισε τη συμφωνία μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ για την πρώτη φάση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, λέγοντας ότι η κυβέρνησή του «τερμάτισε τον πόλεμο» και πως Δευτέρα με Τρίτη θα επιστρέψουν οι όμηροι στην πατρίδα τους. Σε εξέλιξη η συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας, ενώ ακολουθεί το Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο - εκτός απροόπτου - θα εγκρίνει τη συμφωνία εκεχειρίας.

Αναμένεται σαφής πλειοψηφία να επικυρώσει τη συμφωνία, η οποία θα θέσει επίσημα σε ισχύ την εκεχειρία που προβλέπει μεταξύ άλλων την απελευθέρωση και επιστροφή στην πατρίδα τους των τελευταίων ομήρων που κρατάει αιχμαλώτους η τρομοκρατική οργάνωση.

Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου έδωσε κωδική ονομασία στην επιχείρηση επιστροφής των ομήρων στο Ισραήλ και αυτή είναι «Επιστροφή στα Σύνορά τους (Return to their Border)».

Όπως σημειώνεται στην σχετική ανακοίνωση, η ονομασία προέρχεται από ένα εδάφιο του Ιερεμία, το οποίο παραδοσιακά διαβάζεται στη συναγωγή την ημέρα Ρος Χασανά και στο οποίο αναφέρεται πως ο Θεός υπόσχεται ότι τα παιδιά του έθνους του Ισραήλ «θα επιστρέψουν στα σύνορά τους» μετά την εξορία.

Το απόσπασμα έχει χρησιμοποιηθεί συχνά στην ισραηλινή πολιτική και κουλτούρα για να σηματοδοτήσει το τέλος του πολέμου.

Υπενθυμίζεται ότι το Ισραήλ και η Χαμάς συμφώνησαν σε έμμεσες συνομιλίες ότι οι 48 όμηροι - εκ των οποίων οι 20 ζωντανοί - που κρατούνται από τρομοκράτες στη Γάζα θα απελευθερωθούν με αντάλλαγμα περίπου 2.000 Παλαιστίνιους κρατούμενους που κρατούνται από το Ισραήλ.

Live όλες οι εξελίξεις

19:54 Τηλεφώνημα Νετανιάχου και Μόντι

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου διέκοψε τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας, όπου συζητείται η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και απελευθέρωσης ομήρων στη Γάζα, προκειμένου να μιλήσει τηλεφωνικά με τον πρωθυπουργό της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του.

«Ο πρωθυπουργός Μόντι συνεχάρη τον πρωθυπουργό Νετανιάχου για τη συμφωνία που επιτεύχθηκε για την απελευθέρωση όλων των ομήρων», αναφέρει η ανακοίνωση.

Ο Μόντι «τόνισε ότι ο Νετανιάχου υπήρξε πάντα στενός φίλος και ότι η φιλία τους θα παραμείνει ισχυρή». Ο Νετανιάχου ευχαρίστησε τον Ινδό ομόλογό του «για την υποστήριξή του προς το Ισραήλ», και οι δύο ηγέτες «συμφώνησαν να συνεχίσουν να συνεργάζονται στενά», καταλήγει η ανακοίνωση.

19:52 Ρούμπιο: Κανένας άλλος εκτός από τον Τραμπ δεν κατάφερε τόσα πολλά

Η λύση στην Μέση Ανατολή ξεκίνησε από την ιστορική συνάντηση στη Νέα Υόρκη με τους ηγέτες των χωρών του Αραβικού κόσμου, είπε στο υπουργικό συμβούλιο ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο. Αναφέρθηκε δε στην καθοριστική συνάντηση με τον Μπένιαμιν Νετανιάχου στην Ουάσιγκτον.

«Κανένας άλλος όχι μόνο ηγέτης στον κόσμο αλλά ούτε και Αμερικανός Πρόεδρος θα είχε καταφέρει αυτό που καταφέρατε εσείς», επισήμανε.

19:49 «Ναι» από το Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ για το ποιοι θα απελευθερωθούν

Το Συμβούλιο Ασφαλείας στο Ισραήλ φαίνεται πως έχει αποδεχθεί τη λίστα με όσους ζητά η Χαμάς να απελευθερωθούν από τις φυλακές του Ισραήλ (τόσο ο αριθμός όσο και τα πρόσωπα). Αυτό που μένει να συμφωνηθεί σε ξεχωριστή διάσκεψη είναι ο τόπος που θα παραδοθούν (δυτική όχθη, Γάζα ή εκτός Ισραήλ).

19:38 Τραμπ: Η Χαμάς πιθανότατα έχασε 70.000 άτομα και η Γάζα θα ανακατασκευαστεί

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι η Χαμάς έχει χάσει «70.000 ανθρώπους» από την επίθεση της τρομοκρατικής οργάνωσης στις 7 Οκτωβρίου 2023 - αριθμό που, όπως φαίνεται, αντιστοιχεί στα στοιχεία του υπουργείου Υγείας της Γάζας, το οποίο ελέγχεται από τη Χαμάς και δεν διαχωρίζει αμάχους από μαχητές.

«Από την πλευρά της Χαμάς, πιθανότατα έχασαν 70.000 ανθρώπους. Αυτή είναι μια μεγάλη τιμωρία», είπε ο Τραμπ, λίγο πριν από την έναρξη συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου στον Λευκό Οίκο.

Το Ισραήλ αναφέρει ότι έχει σκοτώσει περίπου 22.000 τρομοκράτες από την έναρξη του πολέμου έως τον Αύγουστο. «Αλλά κάποια στιγμή όλο αυτό πρέπει να σταματήσει, και θα το φροντίσουμε», τόνισε ο Τραμπ.

«Η Γάζα θα ανακατασκευαστεί σταδιακά», πρόσθεσε, αναφερόμενος στις αραβικές και μουσουλμανικές χώρες που έχουν δεσμευτεί να συνδράμουν στην ανοικοδόμηση.

Ο πρόεδρος υποστήριξε ότι η απόφασή του να πλήξει τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν τον Ιούνιο ήταν «πολύ σημαντική» για την επίτευξη της σημερινής συμφωνίας για τη Γάζα.

«Αν αυτό δεν είχε συμβεί, το Ιράν πιθανότατα θα είχε ήδη πολλά πυρηνικά όπλα, και έτσι, ακόμη και αν είχαμε υπογράψει μια συμφωνία, θα υπήρχε ένα μεγάλο σκοτεινό σύννεφο από πάνω της», είπε.

«Έχουμε επιβάλει σημαντικές κυρώσεις στο Ιράν, αλλά θα θέλαμε να το δούμε να μπορεί να ανοικοδομήσει και τη δική του χώρα», πρόσθεσε.

Τέλος, ο Τραμπ ευχαρίστησε τους ηγέτες του Κατάρ, της Αιγύπτου, της Τουρκίας, της Σαουδικής Αραβίας, της Ιορδανίας και της Ινδονησίας για τη συμβολή τους στην επίτευξη της συμφωνίας για τη Γάζα.

19:20 Μακρόν για Γάζα: Αποφασιστικής σημασίας οι επόμενες ώρες

Οι επόμενες ώρες θα είναι αποφασιστικής σημασίας για την εδραίωση της ειρήνης στη Λωρίδα της Γάζας, δήλωσε ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, στην υπουργική σύνοδο Δυτικών και Αραβικών χωρών που φιλοξενείται σήμερα το απόγευμα στο Παρίσι.

Στόχος της συνόδου αυτής, που οργάνωσε η Γαλλία, είναι να συζητηθούν η συγκρότηση μιας διεθνούς ειρηνευτικής δύναμης και οι προσπάθειες ανοικοδόμησης της Λωρίδας της Γάζας μετά τον τερματισμό του πολέμου.

Ο Μακρόν είπε ότι η Γαλλία είναι έτοιμη να διαδραματίσει κάποιον ρόλο στη «δύναμη σταθεροποίησης» της Γάζας, χωρίς όμως να δώσει πιο συγκεκριμένες λεπτομέρειες.

19:18 Τραμπ: Δευτέρα ή Τρίτη επιστρέφουν οι όμηροι στο Ισραήλ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ χαιρέτισε τη συμφωνία μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ για την πρώτη φάση μιας συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, λέγοντας ότι η κυβέρνησή του «τερμάτισε τον πόλεμο».

Η δήλωση έρχεται παρά το γεγονός ότι η ισραηλινή κυβέρνηση δεν έχει εγκρίνει ακόμη τη συμφωνία

«Όπως γνωρίζετε, χθες το βράδυ, φτάσαμε σε μια σημαντική πρόοδο στη Μέση Ανατολή, κάτι που ο κόσμος έλεγε ότι δεν θα γινόταν ποτέ», δήλωσε ο Τραμπ σε συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου.

«Τερματίσαμε τον πόλεμο και... σε πολύ μεγαλύτερη βάση, δημιουργήσαμε ειρήνη, και νομίζω ότι θα είναι μια διαρκής ειρήνη, ελπίζουμε μια αιώνια ειρήνη», είπε.

Πρόσθεσε ότι οι αιχμάλωτοι θα πρέπει να απελευθερωθούν «τη Δευτέρα ή την Τρίτη»

Ο Τραμπ, που αποκάλυψε τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός την περασμένη εβδομάδα, δεν έχει κρύψει την επιθυμία του να κερδίσει το Νόμπελ Ειρήνης, του οποίου ο νικητής θα ανακοινωθεί αύριο.

Σε προηγούμενη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου των ΗΠΑ, ο απεσταλμένος του για τη Μέση Ανατολή είχε δηλώσει ότι εύχεται η Επιτροπή Νόμπελ να «συνέλθει» και να απονείμει το βραβείο στον Τραμπ, προκαλώντας χειροκροτήματα από τα υπόλοιπα μέλη του υπουργικού.

19:09 Σίσι: Κάλεσε τον Τραμπ στην τελετή για τη συμφωνία εκεχειρίας

Ο πρόεδρος της Αιγύπτου Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι μίλησε τηλεφωνικά με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ και τον προσκάλεσε να παραστεί στην τελετή που θα φιλοξενηθεί στην Αίγυπτο για να εορταστεί η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αιγυπτιακής προεδρίας, ο Σίσι τόνισε ότι είναι αναγκαίο να εφαρμοστούν όλα τα στάδια της συμφωνίας και προέτρεψε τον Τραμπ να τη στηρίξει και να επιβλέψει την εφαρμογή της.

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, ο Αιγύπτιος πρόεδρος είπε επίσης στον Τραμπ ότι «του αξίζει το Νόμπελ Ειρήνης».

19:00 Πούτιν για Γάζα: Η Ρωσία είναι πρόθυμη να βοηθήσει

Η Ρωσία ελπίζει πως το σχέδιο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα θα εφαρμοστεί επιτυχώς και είναι πρόθυμη να στηρίξει τις προσπάθειες για να μπει ένα τέλος στην αιματοχυσία, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος της χώρας Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Ελπίζουμε ειλικρινά αυτές οι πρωτοβουλίες του Αμερικανού προέδρου να γίνουν πραγματικότητα στην πράξη», ανέφερε ο Πούτιν κατά τη διάρκεια μιας Συνόδου στο Τατζικιστάν.

18:59 Ο Παλαιστίνιος πρόεδρος Αμπάς συναντήθηκε με Ισραηλινούς ακτιβιστές στη Ραμάλα

Ο Παλαιστίνιος πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς συναντήθηκε σήμερα στη Ραμάλα με Ισραηλινούς ακτιβιστές, με τους οποίους συζήτησε το θέμα μιας βιώσιμης ειρήνης μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων, μετά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας.

«Χαιρετίζω τη συμφωνία που υπογράφηκε σήμερα, το τέλος του πολέμου και την απελευθέρωση των ομήρων», είπε ο Αμπάς στους δεκάδες εκπροσώπους ισραηλινών, φιλειρηνικών οργανώσεων που συγκεντρώθηκαν στο προεδρικό μέγαρο αυτής της πόλης της Δυτικής Όχθης.

Παρουσία του Ισραηλινού βουλευτή, παλαιστινιακής καταγωγής, Αϊμάν Οντέχ και του αντιπροέδρου της Παλαιστινιακής Αρχής Χουσέιν αλ Σέιχ, ο Αμπάς, που σπανίως εμφανίζεται δημοσίως, αντάλλαξε χαμόγελα και αστεϊσμούς με τους παρευρισκόμενους.

Οι λεπτομέρειες της συμφωνίας εκεχειρίας στη Γάζα μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς - αντίπαλης οργάνωσης της Φάταχ του Αμπάς - δεν συζητήθηκαν στη συνάντηση.

18:55 Channel 12: Οι λόγοι καθυστέρησης έναρξης του Συμβουλίου Ασφαλείας

Με καθυστέρηση περίπου 90 λεπτών άρχισε η συνεδρίαση του συμβουλίου ασφαλείας του Ισραήλ, που θα πει ένα πρώτο «ναι» στη συμφωνία για τη Γάζα, πριν δώσει την έγκρισή του το υπουργικό, το οποίο συνεδριάζει στις 20:00.

Σύμφωνα με τους Times of Israel για την καθυστέρηση ευθύνονται οι εντατικές διαπραγματεύσεις που γίνονται στο παρασκήνιο για τη λίστα των Παλαιστινίων που θα αφεθούν ελεύθεροι.

18:50 Εκπρόσωπος Νετανιάχου: Οι τρεις βασικοί στόχοι του Ισραήλ για τον πόλεμο στη Γάζα έχουν επιτευχθεί

Η εκπρόσωπος του πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου δήλωσε ότι οι τρεις βασικοί στόχοι που έθεσε το Ισραήλ για τον πόλεμο στη Γάζα έχουν επιτευχθεί.

Η δήλωση της εκπροσώπου του γραφείου του πρωθυπουργού, Σος Μπεντροσιάν, σε τηλεοπτική συνέντευξη Τύπου έρχεται την ώρα που το Ισραήλ ετοιμάζεται να επικυρώσει τη συμφωνία για την απελευθέρωση των ομήρων και την κατάπαυση του πυρός που ανακοινώθηκε νωρίτερα σήμερα.

«Έχουμε φτάσει σε ένα κρίσιμο σημείο σε αυτόν τον πόλεμο», δήλωσε η Μπεντροσιάν. «Από την πρώτη μέρα του πολέμου, ο πρωθυπουργός έθεσε τρεις στόχους: την επιστροφή όλων των ομήρων μας, την ήττα και την εξουδετέρωση της Χαμάς και τη διασφάλιση ότι η Γάζα δεν θα αποτελεί πλέον απειλή για το Ισραήλ».

Σε μια δήλωση που υποδηλώνει μια ανακήρυξη νίκης, η εκπρόσωπος δήλωσε: «Όλοι οι στόχοι του πρωθυπουργού έχουν πλέον επιτευχθεί».

18:40 Η συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου αναβλήθηκε για τις 8 μ.μ.

Η συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου αναβλήθηκε για τις 8 μ.μ., δύο ώρες αργότερα από ό,τι είχε αρχικά προγραμματιστεί, σύμφωνα με δημοσιεύματα των εβραϊκών μέσων ενημέρωση

Η συνεδρίαση είχε προγραμματιστεί για τις 6 μ.μ., έπειτα από εκείνη του Υπουργικού Συμβουλίου Ασφαλείας στις 5 μ.μ., η οποία δεν έχει ακόμη ξεκινήσει, καθυστερώντας έτσι την έγκριση της συμφωνίας για την απελευθέρωση των υπόλοιπων 48 ομήρων που κρατούνται από τρομοκρατικές οργανώσεις στη Γάζα, περίπου 20 εκ των οποίων εκτιμάται ότι βρίσκονται εν ζωή.