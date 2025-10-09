Σάαρ: Η συμφωνία για τη Γάζα αποτελεί σημαντικό επίτευγμα για το Ισραήλ

Η συμφωνία για τη Γάζα μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς αποτελεί σημαντικό επίτευγμα για το κράτος του Ισραήλ, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σαάρ στην εφημερίδα The Jerusalem Post την Πέμπτη.

Η συμφωνία, που υπογράφηκε νωρίτερα την Πέμπτη και αναμένεται να επικυρωθεί από την ισραηλινή κυβέρνηση, ορίζει ότι όλοι οι ζωντανοί όμηροι θα απελευθερωθούν και οι σοροί των νεκρών αιχμαλώτων θα επιστραφούν μέχρι τη Δευτέρα.

«Πάντα έλεγα ότι έχουμε σαφείς στόχους σε αυτόν τον πόλεμο και προτιμούμε να τους επιτύχουμε με διπλωματικά μέσα, αν αυτό είναι δυνατό», δήλωσε ο Σαάρ.

«Για μεγάλο χρονικό διάστημα, αυτό ήταν αδύνατο, επειδή η Χαμάς επέμενε σε προϋποθέσεις που θα μας εμπόδιζαν να επιτύχουμε τους στρατιωτικούς μας στόχους».

Ο Σαάρ, μέλος του Υπουργικού Συμβουλίου Ασφαλείας, τόνισε τη διαφορά μεταξύ αυτής της συμφωνίας και των προηγούμενων προτάσεων: «Αυτή η συμφωνία διαψεύδει τον μακροχρόνιο ισχυρισμό ότι υπάρχει αντίφαση μεταξύ των πολεμικών μας στόχων και της απελευθέρωσης των ομήρων – ότι δεν μπορείς να ελευθερώσεις όλους τους αιχμαλώτους και να εξαλείψεις την απειλή της Χαμάς. Όλοι αυτοί οι στόχοι περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Τραμπ – και στόχος μας είναι να τους επιτύχουμε».

Ο Σαάρ απέρριψε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς ότι μια πανομοιότυπη συμφωνία για τους ομήρους θα μπορούσε να είχε επιτευχθεί μήνες πριν. «Αυτό απλά δεν είναι αλήθεια», είπε. «Εκείνη την εποχή, η Χαμάς απαιτούσε την πλήρη αποχώρηση του Ισραήλ από τη Γάζα και το τέλος του πολέμου – προϋποθέσεις που θα έκαναν αδύνατη την επίτευξη των στόχων μας».

«Ο Τραμπ αξίζει απολύτως το Νόμπελ Ειρήνης», δήλωσε ο Σαάρ. «Δεν θυμάμαι κανέναν πρόεδρο – ή οποιοδήποτε άλλο άτομο – που να έχει συμβάλει τόσο πολύ στην επίλυση συγκρούσεων και στον τερματισμό πολέμων. Δεν ήξερε μόνο πώς να εκμεταλλεύεται τις ευκαιρίες, αλλά και πώς να τις δημιουργεί».

Ο Σαάρ έδωσε ένα παράδειγμα: «Πάρτε την πιο πρόσφατη απάντηση της Χαμάς. Όποιος τη διάβαζε θα μπορούσε να πει: «Αυτό είναι ένα ναι - αλλά με όρους». Ο Τραμπ επικεντρώθηκε στο «ναι» και αυτή η προσέγγιση οδήγησε τελικά στη συμφωνία».