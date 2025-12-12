Συγκλονιστικές εικόνες από τα τούνελ της Χαμάς: Ισραηλινοί όμηροι γιορτάζουν τo Xάνουκα λίγο πριν εκτελεστούν (pics&vid)

Συγκλονίζουν τα βίντεο που είδαν το φως της δημοσιότητας και καταγράφουν τις τελευταίες στιγμές Ισραηλινών ομήρων στα τούνελ της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς και φέρεται να τραβήχτηκε τα Χριστούγεννα του 2023.

Συγκεκριμένα, συγκλονιστικό βίντεο των έξι Ισραηλινών ομήρων που δολοφονήθηκαν από τρομοκράτες της Χαμάς τον Αύγουστο του 2024 δημοσιεύθηκε την Πέμπτη το βράδυ από τις οικογένειές τους, μετά την προβολή του στην ισραηλινή τηλεόραση, προσφέροντας μια συγκλονιστική εκτενή εικόνα του τι έζησαν οι όμηροι κατά τους πρώτους μήνες της αιχμαλωσίας τους από τη Χαμάς.

Heartbreaking footage uncovered by the IDF shows six Israeli hostages lighting Hanukkah candles in December 2023.



Suddenly it hit me: had they converted, their lives would have been saved and they would have been released.



None of them - and none of the other hostages - did.… pic.twitter.com/95OBZO4Ts9 — RealPalestina(א"י) 🇮🇱 (@LollllllaJR) December 12, 2025

Σύμφωνα με τον Ισραηλινό Στρατό, πρόκειται για τους Χερς Γκόλντμπεργκ-Πολίν, Καρμέλ Γκατ, Έντεν Γιερουσάλμι, Άλμογκ Σαρούσι, Όρι Ντανίνο και Άλεξ Λομπανόφ.

Στο βίντεο φαίνονται οι έξι όμηροι να έχουν ανάψει μερικά κεράκια και να ανταλλάσουν ευχές μεταξύ τους. Μάλιστα, κάποια στιγμή κάνουν μια ομαδική αγκαλιά.

Φροντίζουν ο ένας τον άλλον

Όπως αναφέρουν οι Times Of Israel υπάρχει μια σαφής αίσθηση συντροφικότητας, καθώς οι έξι όμηροι φροντίζουν ο ένας τον άλλον, ώστε να επιβιώσουν, περιμένοντας τη σωτηρία που δεν ήρθε ποτέ. Όταν τα σώματα των έξι ομήρων ανακαλύφθηκαν στα τέλη Αυγούστου 2024, βρέθηκαν σε μια στενή σήραγγα, έχοντας πυροβοληθεί πολλές φορές από κοντινή απόσταση, περιτριγυρισμένα από μπουκάλια γεμάτα με σκούρα ούρα και έναν πλαστικό κουβά που χρησιμοποιούνταν ως υποτυπώδης τουαλέτα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, συγγενείς των θυμάτων στους οποίους προβλήθηκε το συγκεκριμένο βίντεο εξέφρασαν τη θλίψη τους για τον χαμό των δικών τους ανθρώπων, αλλά και την ευγνωμοσύνη τους που στις τελευταίες στιγμές τους δεν ήταν μόνοι τους.