Στρατηγός Ιράν: «Θα εκτοξεύσουμε πυραύλους κατά της Κύπρου για να φύγουν οι ΗΠΑ» - Σπεύδουν ελληνικές φρεγάτες και μαχητικά

Ανώτατος αξιωματούχος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) απείλησε με εντατικοποίηση των πυραυλικών πληγμάτων κατά της Κύπρου, υποστηρίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αυξήσει σημαντικά τη στρατιωτική τους παρουσία στο νησί, σύμφωνα με τα κυπριακά ΜΜΕ που επικαλούνται τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Iranian general Jabbari: The Americans have relocated most of their fighter jets to Cyprus. We will launch attacks on Cyprus until the Americans are forced to leave it too.

Ο στρατηγός Σαρντάρ Τζαμπάρι, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Khabar Fouri, υποστήριξε ότι η Ουάσινγκτον έχει μεταφέρει το μεγαλύτερο μέρος των αεροσκαφών της στην Κύπρο, προειδοποιώντας ότι μια τέτοια εξέλιξη θα προκαλέσει σκληρή αντίδραση.

«Οι Αμερικανοί έχουν μεταφέρει τα περισσότερα από τα αεροσκάφη τους στην Κύπρο. Θα εκτοξεύσουμε πυραύλους κατά της Κύπρου με τέτοια ένταση ώστε οι Αμερικανοί θα αναγκαστούν να εγκαταλείψουν το νησί», φέρεται να δήλωσε.

Το κυπριακό πρακτορείο ειδήσεων philenews σημειώνει ότι επιβεβαίωσε την ακρίβεια των δηλώσεων του Τζαμπάρι, όπως αυτές ακούγονται στο σχετικό βίντεο.

Reuters: Live από τη στρατιωτική βάση της Βρετανίας στην Κύπρο

British air force base in Cyprus after Iranian strike

Συναγερμός στη Λευκωσία: Σπεύδουν ελληνικές φρεγάτες και μαχητικά στην Κύπρο

Νωρίτερα, στην αποστολή δύο φρεγατών στην Κύπρο προχώρησε η Ελλάδα, με τη μία να είναι η φρεγάτα Belharra «Κίμωνας», αφού στο νησί επικρατεί κατάσταση συναγερμού μετά το νέο κύμα ιρανικών επιθέσεων με drones. Παράλληλα, θα σταλεί και ζεύγος μαχητικών F-16, ενώ στο νησί θα μεταβεί και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

Συγκεκριμένα, ο υπουργός Άμυνας ανακοίνωσε τα εξής: «Προ ολίγου ο πρωθυπουργός της Ελλάδας, κος Μητσοτάκης συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη. Επίσης, τις τελευταίες δύο ημέρες, εγώ είμαι σε διαρκή επικοινωνία με τον ομόλογό μου, τον υπουργό Αμύνης της Κυπριακής Δημοκρατίας, κο Βασίλη Πάλμα. Μετά τις απρόκλητες επιθέσεις στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, διαβεβαίωσα τον Πάλμα ότι η Ελλάδα καθ' όλη τη διάρκεια της παρούσας κρίσης θα συμβάλει με κάθε δυνατό τρόπο στην άμυνα της Κυπριακής Δημοκρατίας, ώστε να αντιμετωπιστούν οι απειλές και οι παράνομες ενέργειες στο έδαφός της.

Κατόπιν αυτού, και σύμφωνα με απόφαση του ΚΥΣΕΑ, αποστέλλεται άμεσα στην Κυπριακή Δημοκρατία η φρεγάτα Κίμων μαζί με δεύτερη ελληνική φρεγάτα, η οποία θα φέρει το σύστημα Κένταυρος, καθώς επίσης αποστέλλονται στην Κυπριακή Δημοκρατία ζεύγος μαχητικών F-16 για να συμβάλει στην άμυνά της απέναντι στις απειλές, τις οποίες αντιμετωπίζει. Επίσης, για τον καλύτερο συντονισμό των ενεργειών με την Κυπριακή Δημοκρατία, θα μεταβώ αύριο μαζί με τον Α/ΓΕΕΘΑ, τον στρατηγό κο Χούπη στην Κύπρο, όπου θα γίνω δεκτός από τον πρόεδρο κο Χριστοδουλίδη και θα έχω συνεργασία με τον κο Πάλμα».

Το «ευχαριστώ» της Κύπρου στην Ελλάδα για τη βοήθεια

Ο εκπρόσωπος Τύπου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, με ανάρτησή του στο Χ ευχαρίστησε την Ελλάδα για την αποστολή των δύο φρεγατών και του ζεύγους F-16.

Ευχαριστούμε την Ελληνική Κυβέρνηση για την ανταπόκρισή της σε συνέχεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε σήμερα ο @PresidentCYP @Christodulides με τον Έλληνα Πρωθυπουργό @kmitsotakis.



Στο πλαίσιο των αυξημένων προληπτικών μέτρων που λαμβάνονται λόγω των εξελίξεων στην…

Αναλυτικά το μήνυμα του κ. Λετυμπιώτη: Ευχαριστούμε την Ελληνική Κυβέρνηση για την ανταπόκρισή της σε συνέχεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε σήμερα ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης με τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Στο πλαίσιο των αυξημένων προληπτικών μέτρων που λαμβάνονται λόγω των εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή, συμφωνήθηκε όπως η Ελλάδα αποστείλει δύο φρεγάτες του Πολεμικού Ναυτικού στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Πρόκειται για τη φρεγάτα «Κίμων» και ακόμη μία φρεγάτα, η οποία φέρει το σύστημα αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροχημάτων «Κένταυρος».

Παράλληλα, στο ίδιο πλαίσιο ενίσχυσης των προληπτικών μέτρων και της συνεργασίας μεταξύ Κυπριακής Δημοκρατίας και Ελλάδας, αποστέλλεται στην Κύπρο και ζεύγος αεροσκαφών F-16 της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας».

Λετυμπιώτης: Αντιμετωπίστηκαν εγκαίρως τα δύο drones που είχαν ως στόχο τις βάσεις στο Ακρωτήρι

Νωρίτερα, όπως ανέφερε ο κ. Λετυμπιώτης, «δύο μη επανδρωμένα αεροχήματα που κινούνταν προς την κατεύθυνση των Βρετανικών Βάσεων στο Ακρωτήρι αντιμετωπίστηκαν εγκαίρως».

Δύο μη επανδρωμένα αεροχήματα που κινούνταν προς την κατεύθυνση των Βρετανικών Βάσεων στο Ακρωτήρι αντιμετωπίστηκαν εγκαίρως.

Στο νησί ήχησαν λίγο μετά τις 12:00 σήμερα οι σειρήνες στη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι της Κύπρου, ενώ απογειώθηκαν μαχητικά αεροσκάφη.

Λίγο μετά τις 12:50, σήμανε συναγερμός και στο αεροδρόμιο της Πάφου, καθώς εντοπίστηκε drone στον εναέριο χώρο της Κύπρου, όπως μετέδωσε το philenews.

Παράλληλα, οι αρχές ασφαλείας είχαν λάβει πληροφορίες για κίνδυνο χτυπήματος του αεροδρομίου και της αεροπορικής βάσης Ανδρέας Παπανδρέου από drone, για αυτό και δόθηκε η σχετική οδηγία.

Το προσωπικό των διαφόρων υπηρεσιών και τμημάτων του διεθνούς αεροδρομίου Πάφου έχει ήδη βγει από τα κτήρια και είναι συγκεντρωμένο στους χώρους στάθμευσης του αεροδρομίου εν αναμονή περαιτέρω οδηγιών.

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με πληροφορίες από τους αρμόδιους κοινοτάρχες, εκκενώνονται η Τίμη και τα Κονιά που γειτνιάζουν με το αεροδρόμιο.

Το βίντεο από το philenews.com

Παράλληλα, τα κυπριακά ΜΜΕ αναφέρουν πως δόθηκε εντολή να εκκενωθούν όλες οι βρετανικές βάσεις Κύπρο και συγκεκριμένα αυτή στο Ακρωτήρι και εκείνη στη Δεκέλεια.

Σύμφωνα με το ΡΙΚ, συνολικά 60 πτήσεις ακυρώθηκαν σήμερα από και προς τα αεροδρόμια της Κύπρου λόγω της έκρυθμης κατάστασης στην περιοχή. Σύμφωνα με την Hermes Airports, οι 42 πτήσεις αφορούν τη Λάρνακα και οι 18 την Πάφο. Η εταιρεία προτρέπει τους πολίτες προτού μεταβούν στο αεροδρόμιο να επικοινωνούν με την αεροπορική εταιρεία τους ή με τον ταξιδιωτικό τους πράκτορα.

«Υπάρχει συνεχιζόμενη απειλή ασφαλείας. Παρακαλούμε επιστρέψτε στα σπίτια σας και παραμείνετε μέσα μέχρι νεότερης επίσημης ειδοποίησης. Απομακρυνθείτε από τα παράθυρα και προστατευτείτε πίσω ή κάτω από στιβαρά, γερά έπιπλα. Παρακαλούμε περιμένετε περαιτέρω οδηγίες», ήταν το μήνυμα που στάλθηκε λίγο νωρίτερα στους εργαζομένους στην αεροπορική βάση RAF στο Ακρωτήρι. Υπενθυμίζεται πως νωρίς το πρωί είχαν αναχαιτιστεί δύο μη επανδρωμένα ιρανικά αεροσκάφη.

Την τελευταία ώρα, υπάρχει έντονη κινητοποίηση στη Βάση Ακρωτηρίου με τις σειρήνες να ηχούν και μαχητικά αεροσκάφη να απογειώνονται, ενώ οι βάσεις εκκενώνονται με μήνυμα που στάλθηκε στο προσωπικό να κάνει λόγο για «συνεχιζόμενη απειλή ασφαλείας».

Σε κατ’ οίκον περιορισμό τρεις κοινότητες της Πάφου

Την εντολή για κατ’ οίκον περιορισμό των κατοίκων τριών κοινοτήτων της Πάφου, Τίμης, Αχέλειας, Μαντριών, έδωσαν οι τοπικές αρχές μετά από οδηγίες της Πολιτικής Άμυνας σύμφωνα με το philenews. Σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Τίμης, Γιώργο Πολυκάρπου, έχουν δοθεί σαφείς οδηγίες όπως οι κάτοικοι της Τίμης και των γειτονικών κοινοτήτων περιοριστούν στις κατοικίες τους και μη κυκλοφορούν εκτός αυτών.

Ο κ. Πολυκάρπου ανέφερε επίσης ότι ήταν δύσκολη η ώρα λόγω της λήξης των μαθημάτων στο Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Τίμης που εξυπηρετεί πολλές κοινότητες και γι΄ αυτό έπρεπε να σπεύσουν οι τοπικές αρχές για να βοηθήσουν τους μαθητές και τους γονείς να μεταβούν στα σπίτια τους.

Εν τω μεταξύ, ιρανικά ΜΜΕ που υποστηρίζουν τους Φρουρούς της Επανάστασης ισχυρίζονται ότι εκτοξεύτηκαν βαλλιστικοί πύραυλοι που είχαν ως στόχο τη βρετανική βάση RAF στην Κύπρο.

Δυσαρέσκεια Λευκωσίας για Στάρμερ-«Δεν υπήρχε σαφής διευκρίνιση για χρήση βρετανικών βάσεων»

Παράλληλα, έντονη δυσαρέσκεια προς το Ηνωμένο Βασίλειο εκφράζει η κυπριακή κυβέρνηση για την απουσία σαφούς και έγκαιρης διαβεβαίωσης ότι οι βρετανικές βάσεις στην Κύπρο δεν θα χρησιμοποιηθούν για σκοπούς πέραν του ανθρωπιστικού, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Κωνσταντίνο Λετυμπιώτη να δηλώνει μετά από τη συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου ότι «σε αυτό το πλαίσιο δεν αποκλείουμε τίποτα».

Όπως ανέφερε ο κ. Λετυμπιώτης, παρά τις διαβεβαιώσεις που είχαν προηγηθεί από τον πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου στο χθεσινό του διάγγελμα δεν υπήρχε σαφής διευκρίνιση ότι οι βρετανικές βάσεις στην Κύπρο «σε καμία εκ των περιπτώσεων δεν θα χρησιμοποιούνταν για λόγο άλλο πέραν του ανθρωπιστικού».

«Είναι κάτι το οποίο οφείλω να πω ότι το βλέπουμε με δυσαρέσκεια. Το γεγονός ότι ενώ υπήρχαν αυτές οι διαβεβαιώσεις κατά το χθεσινό διάγγελμα του πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου, δεν υπήρχε σαφής διευκρίνιση ότι οι Βρετανικές Βάσεις στην Κύπρο σε καμία εκ των περιπτώσεων δεν θα χρησιμοποιούνταν για λόγο άλλο πέραν του ανθρωπιστικού», είπε.

Πρόσθεσε ότι ενημερώθηκε πως υπήρξε σήμερα διευκρινιστική τοποθέτηση από πλευράς του υπουργού Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου, ωστόσο υπογράμμισε ότι η ενημέρωση που είχε η Λευκωσία σε πολλές επικοινωνίες και σε διάφορα επίπεδα ήταν ξεκάθαρη ως προς τον αυστηρά ανθρωπιστικό ρόλο.

«Αυτή ήταν και η δική μας επίσημη θέση. Αυτή είναι και η δική μας διαχρονική θέση, γιατί το μήνυμα που στέλνουμε προς κάθε κατεύθυνση, και όχι μόνο ρητορικά, αλλά μέσα από τον τρόπο που η Κυπριακή Δημοκρατία διαχρονικά λειτουργεί — και σας θυμίζω ότι εδώ και δεκαετίες η Κυπριακή Δημοκρατία το έχει αποδείξει — είναι ότι είμαστε ανθρωπιστικός κόμβος και αυτό θέλουμε να προβάλλουμε, γιατί αυτό ακριβώς είναι που υπηρετούμε», ανέφερε.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι θα γίνουν όλα τα απαραίτητα διαβήματα και επαφές, τόσο για να εκφραστεί η δυσαρέσκεια της Λευκωσίας ως προς τον τρόπο που επικοινωνήθηκε το μήνυμα, όσο και για το γεγονός ότι χθες δεν υπήρχε έγκαιρη ενημέρωση των υπηκόων της Κυπριακής Δημοκρατίας που διαμένουν πλησίον των βάσεων Ακρωτηρίου.

Ερωτηθείς για την ανακοίνωση του πρώην Γενικού Εισαγγελέα Κώστας Κληρίδη, ο οποίος υποστήριξε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία έχει κάθε νομικό έρεισμα να ζητήσει και να επαναδιαπραγματευτεί το καθεστώς των Βάσεων και τους όρους λειτουργίας τους, ο κ. Λετυμπιώτης απάντησε: «Σε αυτό το πλαίσιο δεν αποκλείουμε τίποτα».

Τι έχει προηγηθεί

Σε συναγερμό τέθηκαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα οι Βρετανικές Βάσεις Ακρωτηρίου, έπειτα από έκρηξη στον αεροδιάδρομο, η οποία προκλήθηκε από πτώση στρατιωτικού drone. Όπως μετέδωσε το ΡΙΚ, αναχαιτίστηκε δεύτερο ιπτάμενο αντικείμενο, κάτι που όμως δεν επιβεβαιώνεται από την Κυβέρνηση.

Σε μήνυμά του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, τόνισε πως η Κυπριακή Δημοκρατία δεν προτίθεται να αποτελέσει μέρος οποιασδήποτε στρατιωτικής επιχείρησης. Σε μήνυμά του, επιβεβαίωσε τα όσα συνέβησαν χθες, λέγοντας πως στις 12:03 τα μεσάνυχτα μη επανδρωμένο αερόχημα τύπου Shahed, προσέκρουσε εντός των στρατιωτικών εγκαταστάσεων των Βρετανικών Βάσεων στο Ακωτήρι, προκαλώντας μικρές υλικές ζημιές.

Αργότερα, αναχαιτίστηκε δεύτερο ιπτάμενο αντικείμενο στις βρετανικές βάσεις Ακρωτηρίου. Είχε προηγηθεί επίθεση από ιρανικό drone στο ίδιο σημείο λίγο μετά τα μεσάνυχτα, ενώ ο Νίκος Χριστοδουλίδης σε μήνυμά του προς τους πολίτες του νησιού, ανέφερε ότι η Κύπρος δεν συμμετέχει στις στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Sky news: Το Ηνωμένο Βασίλειο μετακινεί οικογένειες από βάση στην Κύπρο ύστερα από επίθεση με drones

Παράλληλα, σύμφωνα με το Sky News, το Ηνωμένο Βασίλειο μετακινεί οικογένειες από την αεροπορική βάση στην Κύπρο μετά από τις επιθέσεις με drones μίας χρήσης.

Το υπουργείο Άμυνας το χαρακτήρισε ως «μέτρο προφύλαξης». Οι οικογένειες μεταφέρονται σε εναλλακτικά καταλύματα στο νησί.

Εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας δήλωσε: «Η ασφάλεια του προσωπικού μας και των οικογενειών τους είναι η απόλυτη προτεραιότητά μας. Ως προληπτικό μέτρο, μεταφέρουμε τα μέλη των οικογενειών που ζουν στη RAF Akrotiri σε εναλλακτικά καταλύματα κοντά στο νησί της Κύπρου. Η βάση και το προσωπικό μας συνεχίζουν να λειτουργούν κανονικά, προστατεύοντας την ασφάλεια της Βρετανίας και τα συμφέροντά μας».