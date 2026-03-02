Κύπρος: Σε κατ’ οίκον περιορισμό τρεις κοινότητες της Πάφου μετά τις επιθέσεις drone

Το υπουργείο Εσωτερικών της Κύπρου προέτρεψε τους κατοίκους στις Κοινότητες Τίμης, Μανδριών και Αναρίτας για προληπτικούς λόγους να παραμένουν όσο το δυνατό περισσότερο σε ασφαλείς, εσωτερικούς χώρους.

Ομάδες της Πολιτικής Άμυνας βρίσκονται στο Δημοτικό Διαμέρισμα Ακρωτηρίου για ενημέρωση των κατοίκων και συνδρομή στη μεταφορά των πολιτών σε προσωρινούς χώρους φιλοξενίας.

‼️ Ενημέρωση για εκκενώσεις περιοχών ‼️



Η έκτακτη κατασταση στο Αεροδρόμιο Πάφου έχει λήξει.



Οι κάτοικοι στις Κοινότητες Τίμης, Μανδριών και Αναρίτας προτρέπονται για προληπτικούς λόγους να παραμένουν όσο το δυνατό περισσότερο σε ασφαλείς, εσωτερικούς χώρους. — Υπουργείο Εσωτερικών (@MinInteriorCY) March 2, 2026

Επίσης, γίνονται περιπολίες στην περιοχή για παροχή τυχόν βοήθειας σε κατοίκους, εφόσον χρειαστεί.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εσωτερικών, δίνονται προληπτικές οδηγίες σε περίπτωση που υπάρξει ανάγκη.

Λόγω της έκρυθμης κατάστασης στην περιοχή, ενημερώνεται προληπτικά το κοινό ότι, σε περίπτωση που υπάρξει ανάγκη, θα ηχήσουν σειρήνες στις επηρεαζόμενες περιοχές και θα γίνουν ανακοινώσεις μέσω διαφόρων καναλιών.

Τα καταφύγια μπορούν να εντοπιστούν μέσω της εφαρμογής “SafeCY” ή μέσω του Κέντρου Ελέγχου Επιχειρήσεων της Γενικής Διοίκησης Πολιτικής Άμυνας στα τηλέφωνα 22 403 451 ή 22 403 452.

Σημειώνεται πως, αν δεν υπάρχει καταφύγιο σε κοντινό σημείο, οι πολίτες καλούνται να παραμείνουν σε ασφαλές σημείο εσωτερικά της οικίας ή του επαγγελματικού τους χώρου, όπως υπόγειοι χώροι στάθμευσης και χώροι με συμπαγείς τοίχους.

Παράλληλα, ανέφερε ότι η έκτακτη κατασταση στο Αεροδρόμιο Πάφου έχει λήξει.

Λήξη συναγερμού στην Πάφο

Η επίσημη ανακοίνωση για την αναχαίτιση δύο drones που κατευθύνονταν προς τις βρετανικές Βάσεις Ακρωτηρίου, οδηγεί σιγά σιγά προς αποκλιμάκωση της κατάστασης και εξομάλυνση των συνθηκών στην Πάφο.

Ήδη, οι αρμόδιοι του αεροδρομίου Πάφου έχουν ενημερώσει το προσωπικό να επιστρέψει σταδιακά στα πόστα του, ενώ και οι πτήσεις επαναρχίζουν βάσει του αρχικού προγράμματος.

Αρμόδιοι τόνισαν ότι η εκκένωση της μονάδας είχε ακριβώς να κάνει με την διαπίστωση ότι εχθρικοί στόχοι ήταν κατευθυνόμενοι προς το Ακρωτήρι και την Πάφο, που από πλευράς αεροπλοίας δεν απέχουν πολύ μεταξύ τους.

Οι πρώτες πληροφορίες, έκαναν λόγο για κίνδυνο χτυπήματος του αεροδρομίου και της αεροπορικής βάσης Ανδρέας Παπανδρέου από drone.

Δείτε εδώ λεπτό προς λεπτό όλες τις τελευταίες εξελίξεις από τη Μέση Ανατολή.