Στο Ισραήλ Γουίτκοφ και Κούσνερ για να «σώσουν» την εκεχειρία στη Γάζα - Την Τρίτη και ο Βανς

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζ. Ντ. Βανς, πρόκειται να επισκεφθεί το Ισραήλ την Τρίτη, ανέφερε η Αρχή Αεροδρομίων του Ισραήλ σε ανακοίνωσή της τη Δευτέρα, προσθέτοντας ότι προετοιμάζεται η άφιξή του στο αεροδρόμιο του Τελ Αβίβ.

Η Αρχή Αεροδρομίων του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι αναμένονται διαταραχές στην κυκλοφορία γύρω από το αεροδρόμιο μεταξύ 10:30 π.μ. και 1:30 μ.μ. τοπική ώρα και ότι ορισμένες πτήσεις θα μετακινηθούν σε άλλο τερματικό σταθμό.

Στο μεταξύ, στο Ισραήλ έφτασαν τη Δευτέρα ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και ο κορυφαίος σύμβουλος του Λευκού Οίκου, Τζάρεντ Κούσνερ, σύμφωνα με δημοσιεύματα των εβραϊκών μέσων ενημέρωσης.

Η επίσκεψή τους αποτελεί μέρος μιας συντονισμένης προσπάθειας των ΗΠΑ να αποτρέψουν την περαιτέρω επιδείνωση της εύθραυστης εκεχειρίας στη Γάζα. Το γεγονός έρχεται μία μέρα μετά τη δολοφονία δύο στρατιωτών των IDF σε επίθεση της Χαμάς και την αντίδραση του Ισραήλ με αεροπορικές επιδρομές σε ολόκληρη τη Λωρίδα της Γάζας.

Το Ισραήλ προειδοποίησε τα μέλη της Χαμάς που έχουν καταφύγει στην ανατολική πλευρά της Κίτρινης Γραμμής - το 53% της Λωρίδας της Γάζας που βρίσκεται υπό ισραηλινό έλεγχο στο πλαίσιο της εκεχειρίας - να εκκενώσουν αμέσως την περιοχή, διαφορετικά θα γίνουν στόχος.

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Κατζ, δήλωσε ότι έδωσε εντολή στον ισραηλινό στρατό να μεταφέρει την προειδοποίηση αυτή στη Χαμάς μέσω του διεθνούς μηχανισμού παρακολούθησης υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, ο οποίος επιβλέπει την εκεχειρία στη Γάζα.

«Όλοι οι τρομοκράτες της Χαμάς που βρίσκονται πέρα από την Κίτρινη Γραμμή, σε έδαφος υπό ισραηλινό έλεγχο, πρέπει να αποχωρήσουν αμέσως. Οι ηγέτες της Χαμάς θα φέρουν την ευθύνη για οποιοδήποτε περιστατικό», δήλωσε ο Κατζ.

«Όποιος παραμείνει στην περιοχή θα γίνει στόχος χωρίς περαιτέρω προειδοποίηση, ώστε οι δυνάμεις των IDF να μπορούν να δράσουν ελεύθερα και άμεσα ενάντια σε οποιαδήποτε απειλή», πρόσθεσε.