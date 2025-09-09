Η αποδοχή του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ανέρχεται στο 42%, με την πλειοψηφία των Αμερικανών να αποδοκιμάζει την προεδρική του θητεία, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση Reuters/Ipsos. Ο Τραμπ συγκεντρώνει υψηλότερες θετικές κρίσεις για τη διαχείριση εγκλήματος και μετανάστευσης, ενώ καταγράφει χαμηλές επιδόσεις στην οικονομία και το κόστος ζωής.

Συγκεκριμένα, η έρευνα, στην οποία συμμετείχαν 1.084 ενήλικες σε εθνικό επίπεδο, έδειξε ότι το 56% των ερωτηθέντων αποδοκιμάζει την προεδρική του θητεία.

Η δημοσκόπηση περιλάμβανε μια μικρή αλλαγή στη μεθοδολογία σε σχέση με προηγούμενες δημοσκοπήσεις του Reuters/Ipsos – πλέον οι συμμετέχοντες δεν είχαν τη δυνατότητα να δηλώσουν «δεν είμαι σίγουρος» για την έγκριση ή αποδοκιμασία της συνολικής απόδοσης του προέδρου.

Στην προηγούμενη έρευνα (22-24 Αυγούστου), το 40% ενέκρινε την επίδοσή του και το 54% την αποδοκίμαζε. Οι συμμετέχοντες πάντως μπορούσαν να μην απαντήσουν στην ερώτηση. Το περιθώριο σφάλματος της νέας έρευνας εκτιμάται περίπου στο ±3%.

Περίπου 43% των ερωτηθέντων έδωσαν θετική αξιολόγηση για τον χειρισμό του εγκλήματος και 42% για τη μετανάστευση – ποσοστά παρόμοια με την προηγούμενη μέτρηση.

Τις τελευταίες εβδομάδες ο Τραμπ έχει αναπτύξει ομοσπονδιακές δυνάμεις σε Λος Άντζελες και Ουάσιγκτον για την καταστολή της παράνομης μετανάστευσης και την ενίσχυση της αστυνόμευσης, προκαλώντας αντιδράσεις από Δημοκρατικούς τοπικούς αξιωματούχους και διαδηλωτές.

Τη Δευτέρα, αφού προανήγγειλε την αποστολή της Εθνοφρουράς στο Σικάγο, η κυβέρνησή του ανακοίνωσε επιχείρηση απέλασης μεταναστών στο Ιλινόις.

Ο κόσμος είναι δυσαρεστημένος με την οικονομία

Στον αντίποδα, ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος λαμβάνει χαμηλές βαθμολογίες για την οικονομία: μόλις 36% εγκρίνει τη διαχείρισή της και μόνο 30% θεωρεί θετική την πολιτική του για το κόστος ζωής των αμερικανικών νοικοκυριών.

Οι ανησυχίες για την αγορά εργασίας αυξάνονται, καθώς κυβερνητική έκθεση την Τρίτη έδειξε ότι η οικονομία δημιούργησε 911.000 λιγότερες θέσεις εργασίας στην περίοδο έως τον Μάρτιο από ό,τι αρχικά είχε εκτιμηθεί – μια ένδειξη ότι η ανάπτυξη επιβραδυνόταν ήδη πριν ο Τραμπ επιβάλει νέους δασμούς μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο.