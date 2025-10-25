Στην Μαλαισία ο Τραμπ για την υπογραφή συμφωνίας κατάπαυσης πυρός Καμπότζης - Ταϊλάνδης

Ο πρωθυπουργός της Ταϊλάνδης θα ταξιδέψει στη Μαλαισία το Σάββατο για να υπογράψει συμφωνία κατάπαυσης πυρός με την Καμπότζη και να συναντηθεί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Οι υπουργοί Εξωτερικών της Ένωσης Κρατών Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN) συνεδρίαζαν το Σάββατο στην έναρξη ενός διήμερου κύματος διεθνούς διπλωματίας στην Κουάλα Λουμπούρ, με αντιπροσωπείες από τις ΗΠΑ και την Κίνα να πραγματοποιούν παράλληλες εμπορικές συνομιλίες κατά τη διάρκεια της συνόδου.

Ο Τραμπ αναμένεται να φτάσει το πρωί της Κυριακής για την πρώτη στάση του ταξιδιού του στην Ασία και είχε προγραμματιστεί να παρακολουθήσει την υπογραφή μιας ευρύτερης συμφωνίας κατάπαυσης πυρός μεταξύ Καμπότζης και Ταϊλάνδης, μετά τη βοήθειά του στην κατάπαυση μιας αιματηρής πενθήμερης σύγκρουσης στα σύνορα τον Ιούλιο.

Δεκάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν και περίπου 300.000 εκτοπίστηκαν προσωρινά στη σφοδρότερη σύγκρουση μεταξύ των γειτονικών χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας τα τελευταία χρόνια.

Ο πρωθυπουργός της Ταϊλάνδης, Ανουτίν Τσαρνβιρακούλ, θα φτάσει στη Μαλαισία το Σάββατο το βράδυ και θα παραστεί στην τελετή έναρξης της συνόδου της ΑΣΕΑΝ την Κυριακή, σύμφωνα με ανακοίνωση της ταϊλανδικής κυβέρνησης, αφού νωρίτερα είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να χάσει ολόκληρη τη σύνοδο.

Στη συνέχεια, θα συναντηθεί με τον Τραμπ, όπου θα συζητήσουν θέματα οικονομίας, ασφάλειας και περιφερειακής ανάπτυξης, πριν από την τελετή υπογραφής της συμφωνίας κατάπαυσης πυρός, η οποία προγραμματίστηκε νωρίτερα ώστε ο Ανουτίν να επιστρέψει στην Μπανγκόκ την Κυριακή.

«Η Ταϊλάνδη έχει πρόσφατα δεχθεί αρκετά αιτήματα για διμερείς συναντήσεις σε επίπεδο ηγεσίας, τα οποία θα οδηγήσουν στην ανάπτυξη συνεργασίας σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένων της οικονομίας, της ασφάλειας και του εμπορίου», δήλωσε ο Ανουτίν.

Νωρίτερα ανέφερε ότι θα χάσει τη Σύνοδο APEC την επόμενη εβδομάδα στη Νότια Κορέα λόγω του θανάτου στην βασιλική οικογένεια.

Στην ετήσια συνάντηση της ASEAN, σχεδιάζεται να δοθεί έμφαση στον πολυμερισμό του εμπορίου και στην ενίσχυση δεσμών με νέους εταίρους, ενώ παράλληλα θα διαχειριστούν τις συνέπειες της παγκόσμιας επιθετικής εμπορικής πολιτικής του Τραμπ.

Επιπλέον, η ASEAN θα υποδεχθεί την Ανατολική Τιμόρ, το νεότερο κράτος της Ασίας, ως τον 11ο μέλος της.

Παράλληλα με τις περιφερειακές συνομιλίες, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Scott Bessent, και ο εμπορικός εκπρόσωπος των ΗΠΑ, Jamieson Greer, θα έχουν γύρο εμπορικών συνομιλιών με κινεζική αντιπροσωπεία υπό τον αντιπρόεδρο He Lifeng.

Οι δύο μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου προσπαθούν να βρουν λύση μετά την απειλή του Τραμπ για νέους δασμούς 100% σε κινεζικά προϊόντα και άλλα εμπορικά μέτρα που θα ισχύσουν από την 1η Νοεμβρίου, ως αντίποινα για τις εκτεταμένες εξαγωγικές ρυθμίσεις της Κίνας σε σπάνιες γαίες και ορυκτά.

Παγκόσμιοι ηγέτες, συμπεριλαμβανομένου του πρωθυπουργού της Κίνας Λι Κιάνγκ, του προέδρου της Βραζιλίας Luiz Inácio Lula da Silva, του πρωθυπουργού του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ, του προέδρου της Νότιας Αφρικής Cyril Ramaphosa και της νεοεκλεγείσας πρωθυπουργού της Ιαπωνίας Σαναε Τακαϊτσι, θα συναντηθούν με τον Τραμπ στη σύνοδο την Κυριακή.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναμένεται να έχει μια πολυαναμενόμενη συνάντηση με τον Λούλα στο περιθώριο της συνόδου, αν και οι συνομιλίες δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί.

Ο Λούλα δήλωσε ότι σκοπεύει να υποστηρίξει ότι οι δασμοί 50% που επέβαλε η Ουάσιγκτον στα βραζιλιάνικα προϊόντα ήταν «λάθος», επικαλούμενος πλεόνασμα 410 δισεκατομμυρίων δολαρίων των ΗΠΑ με τη Βραζιλία σε διάστημα 15 ετών.

Ο Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφους μέσα στο Air Force One, καθ’ οδόν προς την Ασία, ότι θα εξετάσει το ενδεχόμενο μείωσης των δασμών στη Βραζιλία υπό τις κατάλληλες συνθήκες.

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι δεν σκοπεύει να έχει παρόμοια συνάντηση με τον Κάρνεϊ και ότι είναι «ικανοποιημένος με τη συμφωνία που έχουμε» με τον Καναδά.

Οι εμπορικές συνομιλίες με τον Καναδά, τον δεύτερο μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο των ΗΠΑ, διακόπηκαν ξαφνικά λόγω διαφήμισης που εκδόθηκε από την επαρχία του Οντάριο, στην οποία εμφανιζόταν ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Ρόναλντ Ρέιγκαν να λέει ότι οι δασμοί προκαλούν εμπορικούς πολέμους και οικονομικές καταστροφές.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε το βίντεο ψευδές.