Δημοσκόπηση στη Γερμανία

Η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) μοιράζεται με τη Χριστιανική Ένωση (CDU/CSU) την πρώτη θέση στη δημοσκόπηση του ARD, από την οποία αναδεικνύεται επίσης δυσαρέσκεια των πολιτών για το έργο της κυβέρνησης, αλλά και ανησυχία για τη λειτουργία της δημοκρατίας.

Στο σημερινό DeutschlandTrend για λογαριασμό του πρώτου καναλιού της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης, η AFD και οι CDU/CSU μοιράζονται την πρώτη θέση με 26%.

Η AfD, η οποία έχει αυξήσει δημοσκοπικά τις δυνάμεις της κατά 10 μονάδες κατά την τελευταία χρονιά, κερδίζει μία μονάδα από την προηγούμενη μέτρηση, ενώ η Ένωση χάνει στο ίδιο διάστημα μία μονάδα.

Το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) παραμένει στη δεύτερη θέση με αμετάβλητο ποσοστό στο 14%, ενώ ακολουθούν οι Πράσινοι με 12% (+1) και η Αριστερά με 10% και χωρίς μεταβολή. Η Συμμαχία Ζάρα Βάγκενκνεχτ (BSW) και οι Φιλελεύθεροι (FDP) συγκεντρώνουν από 3% και βρίσκονται μακριά από το όριο εισόδου στην Βουλή (5%).

Στην ίδια δημοσκόπηση, είναι σαφής και η αύξηση της δυσαρέσκειας των πολιτών από τις επιδόσεις της κυβέρνησης. Τον περασμένο Ιούνιο δυσαρεστημένο δήλωνε το 51%, ενώ τώρα το ίδιο λέει το 77% των ερωτηθέντων.

Επιπλέον, μόνο το 42% δηλώνει ικανοποιημένο από τον τρόπο λειτουργίας της δημοκρατίας στη χώρα, με το 56% να εκφράζει και εδώ τη δυσαρέσκειά του.

Μεταξύ των υποστηρικτών της AfD μάλιστα αυτό το ποσοστό φθάνει στο 91%. Το 30% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι η ακροδεξιά και η λαϊκιστική δεξιά συνιστούν κίνδυνο για τη Δημοκρατία, ενώ το 20% δηλώνει ότι ανησυχεί για τη «δυσλειτουργία της πολιτικής δράσης» στην κυβέρνηση και στη διοίκηση.

Το 9% ανησυχεί για τις εξωτερικές απειλές και το 8% για τη μετανάστευση. Στο ερώτημα εάν υπάρχει ανησυχία ότι η Ρωσία θα επιτεθεί και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, το 63% απαντά καταφατικά, ενώ «μικρή» ή «καθόλου» ανησυχία δηλώνει το 35%.