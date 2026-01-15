BBC, Reuters

Μια μικρή γαλλική στρατιωτική αποστολή έφτασε στην πρωτεύουσα της Γροιλανδίας, Νουούκ, σύμφωνα με αξιωματούχους, καθώς αρκετές ευρωπαϊκές χώρες αποστέλλουν μικρές δυνάμεις σε μια αποστολή αναγνώρισης.

Η περιορισμένη αποστολή, στην οποία συμμετέχουν επίσης η Γερμανία, η Σουηδία, η Νορβηγία, η Φινλανδία, οι Κάτω Χώρες και το Ηνωμένο Βασίλειο, έρχεται σε μια στιγμή που ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει να διεκδικεί το νησί της Αρκτικής, το οποίο αποτελεί ημιαυτόνομο τμήμα της Δανίας.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι το αρχικό απόσπασμα θα ενισχυθεί σύντομα με «πολέμικά μέσα ξηράς, αέρος και θάλασσας».

Ο ανώτερος διπλωμάτης Ολιβιέ Πουαβρ ντ'Αρβόρ θεώρησε ότι η αποστολή στέλνει ένα ισχυρό πολιτικό μήνυμα: «Αυτή είναι μια πρώτη άσκηση... θα δείξουμε στις ΗΠΑ ότι το ΝΑΤΟ είναι παρόν».

Ο Πουάβρ ντ'Αρβόρ είπε ότι η αρχική γαλλική αποστολή περιελάμβανε 15 άτομα, λίγες ώρες μετά την επίσκεψη των υπουργών Εξωτερικών της Δανίας και της Γροιλανδίας στην Ουάσινγκτον για συνάντηση με τον Αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς την Τετάρτη.

Μετά τη συνάντηση, ο Δανός υπουργός Εξωτερικών Λαρς Λόκε Ράσμουσεν δήλωσε ότι, αν και οι συνομιλίες ήταν εποικοδομητικές, παρέμενε μια «θεμελιώδης διαφωνία» μεταξύ των δύο πλευρών και αργότερα επέκρινε την πρόταση του Τραμπ να αγοράσει τη Γροιλανδία.

Ο Τραμπ, εν τω μεταξύ, επιβεβαίωσε την πρόθεσή του να θέσει τη Γροιλανδία υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ, δηλώνοντας στους δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο: «Χρειαζόμαστε τη Γροιλανδία για την εθνική ασφάλεια». Αν και δεν απέκλεισε τη χρήση βίας, δήλωσε αργά την Τετάρτη ότι πιστεύει ότι μπορεί να επιτευχθεί κάποια συμφωνία με τη Δανία.

«Το πρόβλημα είναι ότι η Δανία δεν μπορεί να κάνει τίποτα αν η Ρωσία ή η Κίνα θέλουν να καταλάβουν τη Γροιλανδία, αλλά εμείς μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Το διαπιστώσατε την περασμένη εβδομάδα με τη Βενεζουέλα».

Ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ δήλωσε ότι η Πολωνία δεν σχεδιάζει να συμμετάσχει στην ευρωπαϊκή στρατιωτική αποστολή στη Γροιλανδία, αλλά προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ εκεί «θα ήταν πολιτική καταστροφή».

«Μια σύγκρουση ή απόπειρα προσάρτησης του εδάφους ενός μέλους του ΝΑΤΟ από άλλο μέλος του ΝΑΤΟ θα σήμαινε το τέλος του κόσμου όπως τον γνωρίζουμε – και ο οποίος για πολλά χρόνια εγγυόταν την ασφάλειά μας», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου.

Η ρωσική πρεσβεία στο Βέλγιο εξέφρασε εν τω μεταξύ «σοβαρή ανησυχία» για τα γεγονότα που εκτυλίσσονται στην Αρκτική, κατηγορώντας το ΝΑΤΟ ότι ενισχύει τη στρατιωτική του παρουσία εκεί «με το ψευδές πρόσχημα της αυξανόμενης απειλής από τη Μόσχα και το Πεκίνο».

Ωστόσο, η ευρωπαϊκή στρατιωτική αποστολή του ΝΑΤΟ αποτελείται από μερικές δεκάδες μόνο άτομα, στο πλαίσιο των κοινών ασκήσεων υπό την ηγεσία της Δανίας, που ονομάζονται «Operation Arctic Endurance» (Επιχείρηση Αρκτική Αντοχή). Αν και έχει μεγάλο συμβολικό χαρακτήρα, δεν είναι ακόμη σαφές πόσο καιρό θα παραμείνουν εκεί.

Η Φινλανδία στέλνει δύο στρατιωτικούς αξιωματικούς σύνδεσμοι για μια αποστολή διερεύνησης των γεγονότων, κατά τη διάρκεια της φάσης σχεδιασμού της επιχείρησης.

«Προς το παρόν δεν αποκλείουμε τίποτα, αλλά δεν εξετάζουμε συγκεκριμένα τίποτα», δήλωσε ο Janne Kuusela, επικεφαλής του τμήματος πολιτικής του υπουργείου Άμυνας, στο BBC.

Η Φινλανδία είναι επίσης μια αρκτική χώρα και ο Kuusela δήλωσε ότι ο στόχος ήταν να ενισχυθεί η άμυνα ενός συμμαχικού εδάφους, μετά από ανησυχίες σχετικά με το πόσο σταθερή είναι η επιρροή του ΝΑΤΟ στη Γροιλανδία.

Η Γερμανία έστειλε ένα μεταγωγικό αεροσκάφος A400M στο Νουούκ την Πέμπτη με ένα απόσπασμα 13 στρατιωτών, αν και αξιωματούχοι δήλωσαν ότι θα παραμείνουν στη Γροιλανδία μόνο μέχρι το Σάββατο.

Δανοί αξιωματούχοι του υπουργείου Άμυνας δήλωσαν ότι αποφάσισαν με την κυβέρνηση της Γροιλανδίας να ενισχύσουν τη στρατιωτική παρουσία γύρω από τη Γροιλανδία την επόμενη περίοδο, προκειμένου να ενισχύσουν την «παρουσία του ΝΑΤΟ στην Αρκτική προς όφελος τόσο της ευρωπαϊκής όσο και της διατλαντικής ασφάλειας».

Ο Μακρόν, στην ομιλία του για το νέο έτος προς τις ένοπλες δυνάμεις της Γαλλίας, δήλωσε ότι οι Ευρωπαίοι έχουν ιδιαίτερη ευθύνη απέναντι στη Γροιλανδία, «επειδή αυτό το έδαφος ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι επίσης ένας από τους συμμάχους μας στο ΝΑΤΟ».

Πρωθυπουργός Γροιλανδίας: Να ακολουθήσουμε τον δρόμο του διαλόγου και της διπλωματίας

Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας, Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν, τάχθηκε υπέρ του διαλόγου, την επομένη της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στον Λευκό Οίκο με θέμα το μέλλον της Γροιλανδίας, αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει να δηλώνει ότι θέλει να αποκτήσει τον έλεγχο αυτής.

«Ο διάλογος και η διπλωματία είναι ο σωστός δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουμε, ακόμη και όταν τα διακυβεύματα είναι υψηλά και η πίεση είναι αισθητή», έγραψε ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας σε ανάρτησή του στα social media, χαιρετίζοντας το γεγονός ότι ο διάλογος βρίσκεται πλέον «σε εξέλιξη» μετά τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε χθες στις ΗΠΑ μεταξύ των υπουργών Εξωτερικών της Δανίας, της Γροιλανδίας και των ΗΠΑ και του Αμερικανού αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς.

Εντωμεταξύ, η Πολωνία δεν θα στείλει στρατιώτες στη Γροιλανδία, όπως δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ, προσθέτοντας ότι μια επίθεση από μια χώρα του ΝΑΤΟ στο έδαφος μιας άλλης θα ήταν «το τέλος του κόσμου».

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Γροιλανδία είναι ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια των ΗΠΑ και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να την αναλάβουν για να αποτρέψουν την κατοχή της από τη Ρωσία ή την Κίνα. Έχει δηλώσει ότι όλες οι επιλογές είναι στο τραπέζι για την ασφάλεια της περιοχής, η οποία αποτελεί αυτόνομη περιοχή της Δανίας.

Υπάρχουν ισχυροί λόγοι να πιστέψει κάποιος ότι μια οργάνωση που συνδέεται με τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες βρίσκεται πίσω από μια κυβερνοεπίθεση που σημειώθηκε τον Δεκέμβριο με στόχο τις ενεργειακές υποδομές της Πολωνίας, δήλωσε επίσης σήμερα ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ.

Το σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας της Πολωνίας αντιμετώπισε τη μεγαλύτερη κυβερνοεπίθεση εδώ και χρόνια την τελευταία εβδομάδα του Δεκεμβρίου, δήλωσε την Τρίτη ο υπουργός Ενέργειας Μίλος Μότικα.

Ο Τουσκ πρόσθεσε ότι επειδή τα αμυντικά συστήματα της Πολωνίας λειτούργησαν καλά, η επίθεση δεν απείλησε κρίσιμες υποδομές και ουσιαστικά δεν είχε αρνητικές συνέπειες.

«Υπάρχουν πολλοί λόγοι να πιστεύουμε... ότι προετοιμάστηκαν από ομάδες που συνδέονται άμεσα με τις ρωσικές υπηρεσίες, δεν θέλω να κάνω εικασίες, αλλά δεν νομίζω ότι έχουμε αμφιβολίες για τις πηγές έμπνευσης», δήλωσε ο Τουσκ σε συνέντευξη Τύπου.

«Θέλω να πω ότι η Πολωνία αμύνθηκε ενάντια σε απόπειρες αποσταθεροποίησης και οι υποδομές της δεν απειλήθηκαν ποτέ ούτε για μια στιγμή».