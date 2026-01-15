Πρωθυπουργός Γροιλανδίας: Να ακολουθήσουμε τον δρόμο του διαλόγου και της διπλωματίας

O πρωθυπουργός της Γροιλανδίας, Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν, τάχθηκε υπέρ του διαλόγου, την επομένη της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στον Λευκό Οίκο με θέμα το μέλλον της Γροιλανδίας, αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει να δηλώνει ότι θέλει να αποκτήσει τον έλεγχο αυτής.

«Ο διάλογος και η διπλωματία είναι ο σωστός δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουμε, ακόμη και όταν τα διακυβεύματα είναι υψηλά και η πίεση είναι αισθητή», έγραψε ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας σε ανάρτησή του στα social media, χαιρετίζοντας το γεγονός ότι ο διάλογος βρίσκεται πλέον «σε εξέλιξη» μετά τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε χθες στις ΗΠΑ μεταξύ των υπουργών Εξωτερικών της Δανίας, της Γροιλανδίας και των ΗΠΑ και του Αμερικανού αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς.

Εντωμεταξύ, η Πολωνία δεν θα στείλει στρατιώτες στη Γροιλανδία, όπως δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ, προσθέτοντας ότι μια επίθεση από μια χώρα του ΝΑΤΟ στο έδαφος μιας άλλης θα ήταν «το τέλος του κόσμου».

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Γροιλανδία είναι ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια των ΗΠΑ και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να την αναλάβουν για να αποτρέψουν την κατοχή της από τη Ρωσία ή την Κίνα. Έχει δηλώσει ότι όλες οι επιλογές είναι στο τραπέζι για την ασφάλεια της περιοχής, η οποία αποτελεί αυτόνομη περιοχή της Δανίας.

Υπάρχουν ισχυροί λόγοι να πιστέψει κάποιος ότι μια οργάνωση που συνδέεται με τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες βρίσκεται πίσω από μια κυβερνοεπίθεση που σημειώθηκε τον Δεκέμβριο με στόχο τις ενεργειακές υποδομές της Πολωνίας, δήλωσε επίσης σήμερα ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ.

Το σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας της Πολωνίας αντιμετώπισε τη μεγαλύτερη κυβερνοεπίθεση εδώ και χρόνια την τελευταία εβδομάδα του Δεκεμβρίου, δήλωσε την Τρίτη ο υπουργός Ενέργειας Μίλος Μότικα.

Ο Τουσκ πρόσθεσε ότι επειδή τα αμυντικά συστήματα της Πολωνίας λειτούργησαν καλά, η επίθεση δεν απείλησε κρίσιμες υποδομές και ουσιαστικά δεν είχε αρνητικές συνέπειες.

«Υπάρχουν πολλοί λόγοι να πιστεύουμε... ότι προετοιμάστηκαν από ομάδες που συνδέονται άμεσα με τις ρωσικές υπηρεσίες, δεν θέλω να κάνω εικασίες, αλλά δεν νομίζω ότι έχουμε αμφιβολίες για τις πηγές έμπνευσης», δήλωσε ο Τουσκ σε συνέντευξη Τύπου.

«Θέλω να πω ότι η Πολωνία αμύνθηκε ενάντια σε απόπειρες αποσταθεροποίησης και οι υποδομές της δεν απειλήθηκαν ποτέ ούτε για μια στιγμή».

Γερμανία: Καθ΄οδόν για την Γροιλανδία 13 στρατιώτες της Bundeswehr

Στον αντίποδα, οι γερμανικές ένοπλες δυνάμεις στέλνουν σήμερα 13 στρατιώτες στην Γροιλανδία, με στόχο τη «διερεύνηση του πλαισίου για την ασφάλεια της περιοχής» και κατόπιν πρόσκλησης της Δανίας, ανακοίνωσε πριν από λίγο το υπουργείο Άμυνας.

Οι 13 Γερμανοί στρατιώτες αναχώρησαν για το Νουούκ της Γροιλανδίας στις 9:20 (ώρα Ελλάδος) με Airbus A400M από την αεροπορική βάση του Βούνστορφ στην Κάτω Σαξονία, με ενδιάμεσες στάσεις στο Βερολίνο και στο Καρούπ της Δανίας.

Σύμφωνα με το υπουργείο 'Άμυνας, αποστολή τους είναι «να διερευνήσουν το πλαίσιο των συνθηκών για πιθανή στρατιωτική συνεισφορά στην υποστήριξη της Δανίας για την εγγύηση της ασφάλειας στην περιοχή».

Όπως επισημαίνεται μάλιστα σε ρεπορτάζ του πρώτου καναλιού της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ARD, η Bundeswehr θα μπορούσε να αναλάβει ρόλο στη θαλάσσια επιτήρηση.

Τόσο ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς όσο και ο υπουργός Άμυνας, Μπόρις Πιστόριους έχουν πάντως απορρίψει τις αμερικανικές αξιώσεις σχετικά με την Γροιλανδία, τονίζοντας ότι η Γερμανία θέλει να διασφαλίσει την περιοχή της Αρκτικής από τη ρωσική απειλή, στο πλαίσιο όμως του ΝΑΤΟ, από κοινού με τις ΗΠΑ.