Στάρμερ: Συνεχίζονται οι εργασίες για τη βελτίωση του επικαιροποιημένου σχεδίου ειρήνης για την Ουκρανία

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ σε δήλωση σχετικά με την Ουκρανία ενώπιον της Βουλής των Κοινοτήτων ανέφερε ότι το αρχικό σχέδιο ειρήνης των ΗΠΑ σε 28 σημεία περιλάμβανε σημεία που ήταν «απαράδεκτα», αλλά είχε και ορισμένα πολύ σημαντικά στοιχεία «που θα είναι απαραίτητα για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη».

Επανέλαβε δε μια φράση που χρησιμοποίησε χθες, λέγοντας ότι αυτές οι δύο λέξεις είναι σημαντικές - και ότι οποιαδήποτε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου πρέπει να είναι τόσο «δίκαιη» όσο και «διαρκής».

«Μπορώ να διαβεβαιώσω τη Βουλή ότι οι εργασίες για τη βελτίωση αυτού του σχεδίου συνεχίζονται», πρόσθεσε ο Βρετανός πρωθυπουργός.

Μιλώντας για τη Ρωσία, ο Στάρμερ είπε στους βουλευτές ότι «μόνο μία χώρα θέλει αυτόν τον πόλεμο, μόνο μία χώρα ξεκίνησε αυτή την παράνομη εισβολή».

Ο Στάρμερ είπε επίσης για τον Ρώσο ηγέτη Βλαντιμίρ Πούτιν και τις ρωσικές απώλειες στον πόλεμο: «Συνολικά, περισσότεροι από ένα εκατομμύριο Ρώσοι έχουν σκοτωθεί ή τραυματιστεί - όλα εξαιτίας των διεφθαρμένων φιλοδοξιών ενός ανθρώπου».