Μια συνάντηση μεταξύ του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου προέδρου, Βλαντίμιρ Πούτιν έχει προγραμματιστεί προκαταρκτικά για τα τέλη της επόμενης εβδομάδας, δήλωσε την Παρασκευή ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου στο NBC News.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το δημοσίευμα, η τοποθεσία της συνάντησης εξακολουθεί να συζητείται, σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο, με πιθανές επιλογές τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Ουγγαρία, η Ελβετία και η Ρώμη.

Περαιτέρω λεπτομέρειες της συνάντησης παραμένουν ασαφείς και υπό διαμόρφωση. Ακόμη και το κατά πόσον θα συμμετάσχει ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Παράλληλα, ο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου ανέφερε ότι οι Ρώσοι έχουν υποβάλει έναν κατάλογο αιτημάτων για μια πιθανή εκεχειρία και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούν τώρα να εξασφαλίσουν τη συναίνεση των Ουκρανών και των Ευρωπαίων συμμάχων τους.

Σημειώνεται ότι, ο Ζελένσκι και Ουκρανοί αξιωματούχοι έχουν από καιρό δηλώσει ότι δεν θα αποδεχθούν καμία παραχώρηση εδαφών που η Ρωσία έχει προσαρτήσει παράνομα.

Σε δήλωσή της την Παρασκευή, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, ανέφερε στο NBC News: «Ο πρόεδρος Τραμπ ήταν ξεκάθαρος από τότε που κληρονόμησε αυτόν τον πόλεμο από τον Τζο Μπάιντεν πριν από έξι μήνες: θέλει να τελειώσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Κατόπιν εντολής του Προέδρου, ο Ειδικός Απεσταλμένος Γουίτκοφ είχε και πάλι συνάντηση με τον Πρόεδρο Πούτιν για να συζητήσουν πιθανούς δρόμους προς την ειρήνη, και ο Πρόεδρος μαζί με την ομάδα εθνικής ασφάλειας εξετάζουν αυτές τις επιλογές τόσο με τους Ουκρανούς όσο και με τους Ευρωπαίους».

«Από σεβασμό προς τις ευαίσθητες διπλωματικές μας συζητήσεις με τη Ρωσία, την Ουκρανία και τους Ευρωπαίους συμμάχους, ο Λευκός Οίκος δεν θα σχολιάσει υποτιθέμενες λεπτομέρειες που δημοσιεύονται στα μέσα ενημέρωσης», πρόσθεσε η Λέβιτ.

Fox News: Συνάντηση Τραμπ - Πούτιν: Πότε θα πραγματοποιηθεί και ποιες είναι οι πιθανές τοποθεσίες

Ταυτόχρονα, αξιωματούχοι που επικαλείται το Fox News αναφέρουν ότι μια συνάντηση Τραμπ-Πούτιν προγραμματίζεται για το τέλος της επόμενης εβδομάδας.

Ωστόσο, η τοποθεσία παραμένει ανοιχτή, αλλά η Ουγγαρία, η Ελβετία, η Ρώμη και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα βρίσκονται στο τραπέζι, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά στο Fox News.

Η σύνοδος θα μπορούσε τελικά να μην πραγματοποιηθεί, καθώς ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ενημέρωσε τους αξιωματούχους για τις διατάξεις του ουκρανικού Συντάγματος, οι οποίες απαιτούν τη διενέργεια εθνικού δημοψηφίσματος για οποιεσδήποτε εδαφικές παραχωρήσεις.

Μια συνάντηση μεταξύ του Πούτιν και του Τραμπ θα ήταν η πρώτη τους αφότου ο Τραμπ επέστρεψε στην εξουσία φέτος. Θα αποτελούσε ένα σημαντικό ορόσημο στον πόλεμο που διαρκεί εδώ και τρία χρόνια, αν και δεν υπάρχει καμία διαβεβαίωση ότι μια τέτοια συνάντηση θα οδηγούσε στο τέλος των εχθροπραξιών, καθώς η Ρωσία και η Ουκρανία εξακολουθούν να έχουν μεγάλες διαφορές ως προς τις απαιτήσεις τους.

Ο Τραμπ, που εμφανίστηκε αργότερα ενώπιον δημοσιογράφων στον Λευκό Οίκο, δεν απάντησε σε ερωτήσεις σχετικά με την πιθανή τοποθεσία της συνάντησης, αλλά όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο συνόδου με τον Πούτιν και τον Ζελένσκι, δήλωσε: «Υπάρχει πολύ καλή πιθανότητα να συναντηθούν».

Φυσικά, ο πρόεδρος Τραμπ αρνήθηκε να προβλέψει πόσο κοντά βρίσκεται σε μια συμφωνία για τον τερματισμό των συγκρούσεων, λέγοντας: «έχω απογοητευτεί ξανά μ’ αυτή την υπόθεση».

Ρώσος αξιωματούχος: Τραμπ και Πούτιν ενδέχεται να συναντηθούν την επόμενη εβδομάδα

Από την πλευρά του, σύμφωνα με το Reuters, ο αναπληρωτής πρέσβης της Ρωσίας στα Ηνωμένα Έθνη, Ντμίτρι Πολιάνσκι, δήλωσε την Πέμπτη ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ενδέχεται να συναντηθεί με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ την επόμενη εβδομάδα, αλλά ανέφερε ότι δεν γνωρίζει να έχει προγραμματιστεί κάποια συνάντηση μεταξύ του Πούτιν και του Ουκρανού ομολόγου του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Όσο γνωρίζω, υπάρχουν διάφορες τοποθεσίες, αλλά έχουν συμφωνήσει σε κάτι που δεν θέλουν να αποκαλύψουν. Το χρονικό πλαίσιο είναι, νομίζω, η επόμενη εβδομάδα, αλλά αυτό το λέω κρίνοντας από όσα δήλωσαν οι ίδιοι οι πρόεδροι», ανέφερε ο Πολιάνσκι στους δημοσιογράφους σχετικά με τη συνάντηση Πούτιν-Τραμπ.

«Δεν έχω ακούσει να έχει προγραμματιστεί κάποια συνάντηση με τον πρόεδρο Ζελένσκι, αλλά δεν είμαι ενταγμένος στον σχεδιασμό», πρόσθεσε.