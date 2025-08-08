Fox News, Reuters

Εν αναμονή της συνάντησης ανάμεσα στον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ και τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντίμιρ Πούτιν, τα σενάρια για την ακριβή ημερομηνία αλλά και τον τόπο διεξαγωγής της ποικίλουν.

Συγκεκριμένα, αξιωματούχοι που επικαλείται το Fox News αναφέρουν ότι μια συνάντηση Τραμπ-Πούτιν προγραμματίζεται για το τέλος της επόμενης εβδομάδας.

Ωστόσο, η τοποθεσία παραμένει ανοιχτή, αλλά η Ουγγαρία, η Ελβετία, η Ρώμη και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα βρίσκονται στο τραπέζι, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά στο Fox News.

Η σύνοδος θα μπορούσε τελικά να μην πραγματοποιηθεί, καθώς ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ενημέρωσε τους αξιωματούχους για τις διατάξεις του ουκρανικού Συντάγματος, οι οποίες απαιτούν τη διενέργεια εθνικού δημοψηφίσματος για οποιεσδήποτε εδαφικές παραχωρήσεις.

Μια συνάντηση μεταξύ του Πούτιν και του Τραμπ θα ήταν η πρώτη τους αφότου ο Τραμπ επέστρεψε στην εξουσία φέτος. Θα αποτελούσε ένα σημαντικό ορόσημο στον πόλεμο που διαρκεί εδώ και τρία χρόνια, αν και δεν υπάρχει καμία διαβεβαίωση ότι μια τέτοια συνάντηση θα οδηγούσε στο τέλος των εχθροπραξιών, καθώς η Ρωσία και η Ουκρανία εξακολουθούν να έχουν μεγάλες διαφορές ως προς τις απαιτήσεις τους.

Ο Τραμπ, που εμφανίστηκε αργότερα ενώπιον δημοσιογράφων στον Λευκό Οίκο, δεν απάντησε σε ερωτήσεις σχετικά με την πιθανή τοποθεσία της συνάντησης, αλλά όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο συνόδου με τον Πούτιν και τον Ζελένσκι, δήλωσε: «Υπάρχει πολύ καλή πιθανότητα να συναντηθούν».

Φυσικά, ο πρόεδρος Τραμπ αρνήθηκε να προβλέψει πόσο κοντά βρίσκεται σε μια συμφωνία για τον τερματισμό των συγκρούσεων, λέγοντας: «έχω απογοητευτεί ξανά μ’ αυτή την υπόθεση».

Ρώσος αξιωματούχος: Τραμπ και Πούτιν ενδέχεται να συναντηθούν την επόμενη εβδομάδα

Από την πλευρά του, σύμφωνα με το Reuters, ο αναπληρωτής πρέσβης της Ρωσίας στα Ηνωμένα Έθνη, Ντμίτρι Πολιάνσκι, δήλωσε την Πέμπτη ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ενδέχεται να συναντηθεί με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ την επόμενη εβδομάδα, αλλά ανέφερε ότι δεν γνωρίζει να έχει προγραμματιστεί κάποια συνάντηση μεταξύ του Πούτιν και του Ουκρανού ομολόγου του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Όσο γνωρίζω, υπάρχουν διάφορες τοποθεσίες, αλλά έχουν συμφωνήσει σε κάτι που δεν θέλουν να αποκαλύψουν. Το χρονικό πλαίσιο είναι, νομίζω, η επόμενη εβδομάδα, αλλά αυτό το λέω κρίνοντας από όσα δήλωσαν οι ίδιοι οι πρόεδροι», ανέφερε ο Πολιάνσκι στους δημοσιογράφους σχετικά με τη συνάντηση Πούτιν-Τραμπ.

«Δεν έχω ακούσει να έχει προγραμματιστεί κάποια συνάντηση με τον πρόεδρο Ζελένσκι, αλλά δεν είμαι ενταγμένος στον σχεδιασμό», πρόσθεσε.