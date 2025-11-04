Σουδάν: Στη δημοσιότητα βίντεο με μαζικές εκτελέσεις αμάχων - Παγιδευμένος κόσμος χωρίς τροφή και νερό (vids)

Νέες σοκαριστικές εικόνες από το Σουδάν βλέπουν το «φως» της δημοσιότητας και απεικονίζουν ενόπλους να γελούν, καθώς γαζώνουν με πολυβόλα αμάχους στην πολιορκημένη πόλη Ελ Φάσερ, όπου δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι παραμένουν παγιδευμένοι χωρίς πρόσβαση σε τρόφιμα, νερό ή ιατρική περίθαλψη.

Σύμφωνα με την Daily Mail, σε βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ένας μαχητής της RSF φαίνεται να εκτελεί έναν άοπλο άνδρα σε χωράφι, ενώ κάνει το σήμα της ειρήνης προς την κάμερα. Αμέσως μετά, χαμογελά και ποζάρει δίπλα σε άλλον μαχητή.

Υπενθυμίζεται ότι, ύστερα από 18 μήνες πολιορκίας, βομβαρδισμών και λιμού, οι παραστρατιωτικές Δυνάμεις Ταχείας Αντίδρασης (RSF) κατέλαβαν στις 26 Οκτωβρίου την Ελ Φάσερ, το τελευταίο προπύργιο του στρατού στη δυτική περιοχή του Νταρφούρ.

Από τότε, έχουν αναφερθεί εκτελέσεις, βιασμοί, λεηλασίες και άλλα εγκλήματα πολέμου, προκαλώντας διεθνή κατακραυγή.

Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (IOM), πάνω από 70.000 άνθρωποι έχουν διαφύγει από την Ελ Φάσερ μετά τις 26 Οκτωβρίου, ενώ η τύχη περίπου 200.000 πολιτών παραμένει άγνωστη.

Ο ΟΗΕ εκτιμά ότι οι νεκροί από την επίθεση των RSF ανέρχονται σε εκατοντάδες, ενώ οι Ενωμένες Δυνάμεις που συμμάχησαν με τον στρατό κάνουν λόγο για πάνω από 2.000 νεκρούς αμάχους.

Η πτώση της Ελ Φάσερ σηματοδότησε καθοριστική καμπή στον πόλεμο που μαίνεται στο Σουδάν από τον Απρίλιο του 2023, όταν οι εντάσεις ανάμεσα στον εθνικό στρατό και την RSF εξελίχθηκαν σε αιματηρό εμφύλιο.

Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ, πάνω από 40.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί, ενώ ανθρωπιστικές οργανώσεις εκτιμούν ότι ο πραγματικός αριθμός ίσως υπερβαίνει τους 150.000. Περισσότεροι από 14 εκατομμύρια έχουν εκτοπιστεί, ενώ επιδημίες και ασθένειες σαρώνουν τη χώρα.

Ο διευθυντής του Νορβηγικού Συμβουλίου Προσφύγων στο Σουδάν, Σασουάτ Σαράφ, δήλωσε ότι μόλις 6.000 άνθρωποι έχουν καταφέρει να φτάσουν στον πλησιέστερο καταυλισμό στην Ταουίλα, 65 χιλιόμετρα μακριά.

«Οι περισσότεροι φτάνουν εξαντλημένοι, αφυδατωμένοι και τραυματισμένοι. Κάποιοι δεν θυμούνται καν το όνομά τους», είπε, προσθέτοντας ότι 170 ασυνόδευτα παιδιά, μερικά μόλις τριών ετών, έφτασαν μόνα τους στον καταυλισμό.

AP: ΗΠΑ και Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο επιχειρούν τερματισμό της ανθρωπιστικής κρίσης στο Σουδάν

Οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεργάζονται με τον στρατό και τις Δυνάμεις Ταχείας Αντίδρασης (RSF) στο Σουδάν για την επίτευξη πιθανής ανθρωπιστικής ανακωχής, όπως δήλωσε ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Μασάντ Μπουλούς, στο Associated Press τη Δευτέρα.

Παράλληλα, οι εισαγγελείς του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ICC) προσπαθούν να διασώσουν στοιχεία από τα πρόσφατα εγκλήματα στην πολιορκημένη πόλη Ελ Φάσερ στην περιοχή του Νταρφούρ.

Σύμφωνα με το ICC, τα τελευταία φερόμενα εγκλήματα «αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου μοτίβου βίας σε ολόκληρη την περιοχή του Νταρφούρ» και «ενδέχεται να συνιστούν εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας».

Τα στοιχεία αυτά θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε μελλοντικές δίκες.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, το ICC καταδίκασε για πρώτη φορά ύποπτο για εγκλήματα στο Νταρφούρ, μετά από έρευνα άνω των δύο δεκαετιών. Ο Ali Muhammad Ali Abd-al-Rahman, γνωστός και ως Ali Kushayb, κρίθηκε ένοχος για μαζικές εκτελέσεις και για τη θανάτωση δύο κρατουμένων με τσεκούρι.

Γκουτέρες: Προειδοποιεί για ανεξέλεγκτη κρίση

Ταυτόχρονα, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες ζήτησε σήμερα τη διεξαγωγή «διαπραγματεύσεων» για την άμεση παύση της σύγκρουσης στο Σουδάν, προειδοποιώντας για μια κρίση που «γίνεται ανεξέλεγκτη».

Ο επικεφαλής των Ηνωμένων Εθνών απηύθυνε έκκληση στις εμπόλεμες πλευρές «να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων (και) να τερματίσουν αυτόν τον εφιάλτη βίας, τώρα». «Η φρικτή κρίση στο Σουδάν (…) γίνεται ανεξέλεγκτη», πρόσθεσε.

Οι σουδανικές ένοπλες δυνάμεις εξετάζουν αμερικανική πρόταση για κατάπαυση του πυρός

Κυβερνητική πηγή στο Πορτ Σουδάν δήλωσε εξάλλου ότι το Συμβούλιο Κυριαρχίας, του οποίου προεδρεύει ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων του Σουδάν, ο Άμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν, θα μελετήσει σήμερα πρόταση, την οποία εισηγήθηκαν οι ΗΠΑ, για εκεχειρία στην αιματηρή σύγκρουση που μαίνεται εδώ και πάνω από δύο χρόνια στη χώρα.

Ο απεσταλμένος των ΗΠΑ για την Αφρική Μάσαντ Μπούλος είχε τις τελευταίες ημέρες σειρά συνομιλιών στο Κάιρο, με στόχο την οριστικοποίηση της πρότασης για ανθρωπιστική εκεχειρία, που είχε γίνει στα μέσα Σεπτεμβρίου υπό την αιγίδα του Μπούλος από ομάδα μεσολαβητών, στην οποία περιλαμβάνονται η Αίγυπτος, η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, σύμφωνα με διάφορες επίσημες ανακοινώσεις που εκδόθηκαν στο Κάιρο.

Ο Μπούλος συναντήθηκε κυρίως με τον Αιγύπτιο υπουργό Εξωτερικών Μπαντρ Αμπντελάτι και τον πρόεδρο του Αραβικού Συνδέσμου Άχμεντ Αμπούλ Γάιτ.

Ο απεσταλμένος των ΗΠΑ για την Αφρική έδωσε στον Γάιτ «μια λεπτομερή εξήγηση (…) για τις πρόσφατες προσπάθειες των ΗΠΑ στο Σουδάν για να τερματιστεί ο πόλεμος, να εισέλθει γρήγορα βοήθεια και να ξεκινήσει μια ενδοσουδανική πολιτική διαδικασία», σύμφωνα με ανακοίνωση που δόθηκε χθες, Δευτέρα, το βράδυ στη δημοσιότητα από τον Αραβικό Σύνδεσμο.

Καμία πληροφορία δεν διέρρευσε από την αιγυπτιακή πλευρά μετά τη συνάντηση που ανακοινώθηκε από το υπουργείο Εξωτερικών.

Εδώ και μήνες, ομάδα μεσολάβησης στην οποία συμμετέχουν οι ΗΠΑ, η Αίγυπτος, η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, εργάζεται επί ενός ειρηνευτικού σχεδίου για το Σουδάν, αλλά οι τελευταίες αυτές προτάσεις, που παρουσιάστηκαν στα μέσα Σεπτεμβρίου στην Ουάσινγκτον, δεν είχαν κάποιο αποτέλεσμα.

Στα τέλη Σεπτεμβρίου στον ΟΗΕ ο Μπούλος είχε ήδη εκφράσει την ελπίδα πως θα μπορούσε να επιστρέψει η ανθρωπιστική βοήθεια στην Ελ Φάσερ, πόλη του Νταρφούρ, στο Σουδάν, επίκεντρο τότε σφοδρών μαχών ανάμεσα στον σουδανικό στρατό και τους παραστρατιωτικούς των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ / AFP