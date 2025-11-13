Σουδάν: Οι μάχες μεταξύ του στρατού και των ΔΤΥ επικεντρώνονται πλέον στο Κορντοφάν

Επίθεση με drones σημειώθηκε σήμερα στην Μερόβε, μια πόλη στο βόρειο Σουδάν όπου βρίσκονται τα βασικά φράγματα της χώρας σε μια περιοχή που ελέγχεται από τον στρατό, ο οποίος απέδωσε την επίθεση στους παραστρατιωτικούς.

Πηγή των υπηρεσιών Πληροφοριών του Σουδάν έκανε λόγο για επτά πυραύλους που εκτοξεύθηκαν, ενώ ανταποκριτής του AFP που βρισκόταν στην περιοχή άκουσε δέκα εκρήξεις και αυτόπτες μάρτυρες έκαναν λόγο για έως και 28 εκρήξεις από τα μεσάνυκτα ως τα ξημερώματα.

Η χρήση drones για την πραγματοποίηση επιθέσεων είναι συχνό φαινόμενο τους τελευταίους μήνες στη φονική σύγκρουση που μαίνεται εδώ και περισσότερα από δύο χρόνια μεταξύ του στρατού, υπό τον στρατηγό Άμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν, και τις παραστρατιωτικές Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ) υπό τον στρατηγό Μοχάμεντ Νταγκλό.

Οι σημερινές επιθέσεις «είχαν στόχο το αρχηγείο του στρατού, το αεροδρόμιο και το φράγμα της Μερόβε», μια πόλη που βρίσκεται περίπου 350 χιλιόμετρα βόρεια της πρωτεύουσας Χαρτούμ, επεσήμανε σε ανακοίνωσή του η 19η μεραρχία του σουδανικού στρατού.

Η Μερόβε βυθίστηκε στο σκοτάδι μετά την πλήρη διακοπή της ηλεκτροδότησης, σύμφωνα με κατοίκους.

Οι ΔΤΥ έχουν στοχοθετήσει επανειλημμένα στρατιωτικές και μη υποδομές, κυρίως στο Χαρτούμ τον Οκτώβριο και το Πορτ Σουδάν την άνοιξη. Ο στρατός από την πλευρά του πραγματοποιεί πλήγματα με drones εναντίον θέσεων των παραστρατιωτικών.

Στα τέλη Οκτωβρίου οι ΔΤΥ κατέλαβαν την ελ Φάσερ, τελευταίο προπύργιο του στρατού στην επαρχία Νταρφούρ, στο δυτικό Σουδάν, την οποία πλέον έχουν υπό τον έλεγχό τους.

Έκτοτε σχεδόν 90.000 άμαχοι – άνδρες, γυναίκες και παιδιά, τα τρία τέταρτα των οποίων είχαν ήδη εκτοπιστεί μία φορά,- αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την ελ Φάσερ και τα περίχωρά της, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ).

Σε ανάρτησή του στο Χ ο στρατηγός Μπουρχάν ανέφερε ότι οι άμαχοι που φεύγουν από τις περιοχές που ελέγχουν οι ΔΤΥ, κυρίως από την ελ Φάσερ, «προτιμούν να διασχίσουν χιλιάδες χιλιόμετρα» προκειμένου να φτάσουν στις ζώνες που ελέγχει ο στρατός «όπου βρίσκουν ασφάλεια και μέσα για να επιβιώσουν».

Ο ισχυρός άνδρας του Σουδάν επισκέφθηκε πρόσφατα τον καταυλισμό εκτοπισμένων στην αλ Ντάμπα, περίπου 100 χιλιόμετρα από τη Μερόβε.

Μετά την πτώση της ελ Φάσερ οι μάχες επικεντρώνονται στην πλούσια σε πετρέλαιο γειτονική επαρχία Κορντοφάν, η οποία βρίσκεται μεταξύ του Χαρτούμ και του Νταρφούρ.

Η Μπαμπανούσα, τελευταίο προπύργιο του στρατού στο δυτικό Κορντοφάν και στρατηγικής σημασίας σιδηροδρομικός κόμβος που συνδέει τη χώρα με το Χαρτούμ, είναι τις τελευταίες ημέρες θέατρο συγκρούσεων, σύμφωνα με τις δορυφορικές εικόνες που ανέλυσε το AFP και το Vista map, μια εξειδικευμένη πλατφόρμα.

Η πόλη αυτή πολιορκείται εδώ και μήνες, όπως και η ελ Ομπέιντ, στο βόρειο Κορντοφάν, η Καντούγκλι και η Ντίλινγκ στο νότιο Κορντοφάν.