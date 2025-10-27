Σουδάν: Η κατάληψη του αλ-Φασίρ φέρνει τη χώρα πιο κοντά στη διάσπαση

Η παραστρατιωτική δύναμη Rapid Support Forces (RSF) εντείνει τις επιθέσεις της στο αλ-Φασίρ, την τελευταία εναπομείνασα βάση του στρατού στο δυτικό Νταρφούρ, μετά από 18μηνη πολιορκία.

Όπως αναφέρει το Reuters, η προέλαση των RSF έχει επίσης προκαλέσει ανησυχίες για αντεκδικήσεις κατά των περίπου 250.000 κατοίκων που παραμένουν στο αλ-Φασίρ, τον τελευταίο θύλακα του Σουδανικού στρατού στη δυτική περιοχή του Νταρφούρ, καθώς και για επέκταση των συγκρούσεων αλλού στο Σουδάν.

Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης, περίπου 26.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί λόγω των συγκρούσεων.

Δύο πηγές του Σουδανικού στρατού ανέφεραν τη Δευτέρα ότι χιλιάδες στρατιώτες από τον στρατό και πρώην συμμάχους ανταρτών έχουν περικυκλωθεί από τις RSF, μετά την υποχώρησή τους σε συνοικίες της δυτικής πλευράς του αλ-Φασίρ.

🇸🇩 #Sudan: Reports are emerging stating that Rapid Support Forces captured Al-Fashir (Sudan's last military stronghold in Darfur) with the group now going on a mass rampage of targeting civilian infrastructure with drones, as well as executing civilians in the area.



Meanwhile,… pic.twitter.com/1z0ycj7Wv3 — POPULAR FRONT (@PopularFront_) October 26, 2025

Σημειώνεται ότι, το Νταρφούρ, που αποτελεί προπύργιο των RSF, φιλοξενεί μια παράλληλη κυβέρνηση που δημιούργησαν οι παραστρατιωτικοί, και πηγές των RSF αναφέρουν ότι εκεί βρίσκεται επίσης η βάση των κορυφαίων ηγετών της δύναμης, συμπεριλαμβανομένου του Στρατηγού, Mohamed Hamdan Dagalo, γνωστού ως Hemedti.

«Ο πλήρης έλεγχος του Νταρφούρ από τις RSF μπορεί να έχει επικίνδυνες και ανησυχητικές συνέπειες στο μέλλον σε ό,τι αφορά τον διαχωρισμό της χώρας», δήλωσε στο Al Jazeera Mubasher ο Massad Boulos, ανώτερος σύμβουλος των ΗΠΑ για θέματα Αραβικού κόσμου και Αφρικής.

Σύγκρινε το ενδεχόμενο με τη Λιβύη, όπου ανταγωνιστικές κυβερνήσεις που συνδέονται με στρατιωτικές φατρίες σε ανατολή και δύση δημιούργησαν de facto γεωγραφικό διαχωρισμό.

Οι RSF, που βρίσκονται σε εμφύλιο πόλεμο με τον στρατό για περισσότερα από δυόμισι χρόνια, θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τη δυναμική αυτή για να ανακτήσουν έδαφος σε άλλες περιοχές του Σουδάν, εκτιμούν αναλυτές.

Εκτός κι αν οι τελευταίες προσπάθειες για ειρηνευτικές συνομιλίες υπό την αιγίδα των ΗΠΑ αποδώσουν αποτελέσματα, η κατάσταση θα μπορούσε να επιδεινώσει μια σύγκρουση που ήδη προκαλεί λιμό, κύματα εθνοτικά κατευθυνόμενης βίας και μαζικούς εκτοπισμούς.

Ο στρατός κατάφερε νωρίτερα φέτος να απομακρύνει τις RSF από την πρωτεύουσα Χαρτούμ, αλλά οι παραστρατιωτικοί διαθέτουν σύγχρονα όπλα, συμπεριλαμβανομένων μακράς εμβέλειας drones, που θα μπορούσαν να τους επιτρέψουν να επιχειρήσουν επανακάμπτουν, σύμφωνα με πηγές του στρατού και των RSF.

Πιθανότητα νέων επιθέσεων

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, δήλωσε ότι η παραχώρηση όπλων από ξένες χώρες και η αυξανόμενη εξωτερική ανάμειξη στη σύγκρουση υπονομεύουν τις πιθανότητες πολιτικής λύσης.

Ο στρατός κατηγορεί τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ότι παρέχουν στρατιωτική υποστήριξη στις RSF, κάτι που τα Εμιράτα αρνούνται.

«Δεν έχουμε δει ένδειξη ότι η ηγεσία των RSF θα περιοριστεί μόνο στη δυτική Σουδάν», δήλωσε ο Άλαν Μπόσγουελ από το Crisis Group.

«Όσο λαμβάνουν αρκετές προμήθειες για να συνεχίσουν την πολεμική προσπάθεια, φαίνεται ότι συνεχίζουν να κλιμακώνουν τον πόλεμο», σημείωσε.

Οι RSF σημείωσαν κέρδη το Σαββατοκύριακο στη στρατηγική πόλη Bara, στη Βόρεια Κορντόφαν, που τις φέρνει λίγες ώρες από το Χαρτούμ.

«Η απελευθέρωση του αλ-Φασίρ είναι η απελευθέρωση του Σουδάν, μέχρι το Πορτ Σουδάν... Έρχονται και έρχονται δυνατά», δήλωσε ο υπαρχηγός των RSF, Abdelrahim Dagalo, σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκε από τη βάση του στρατού στο αλ-Φασίρ.

«Το νέο Σουδάν προχωρά, το παλιό Σουδάν καταστρέφεται», ακούγεται να φωνάζει ένας στρατιώτης, σε σύνθημα των RSF.

Σε δήλωσή της τη Δευτέρα, η RSF διαβεβαίωσε ότι θα προστατεύσει τους αμάχους στο αλ-Φασίρ και ότι λαμβάνονται ανθρωπιστικά μέτρα.

Συγκέντρωση αμάχων

Δύο στρατιωτικές και δύο ανθρωπιστικές πηγές ανέφεραν ότι οι RSF οδηγούν τους αμάχους που διαφεύγουν σε γειτονικές πόλεις, όπου σκοπεύουν να δημιουργήσουν στρατόπεδα εκτοπισμένων.

Μαρτυρίες από την Ταουίλα, μια πόλη ανατολικά του αλ-Φασίρ που ελέγχεται από ουδέτερη δύναμη και έχει υποδεχθεί εκατοντάδες χιλιάδες εκτοπισμένους, αναφέρουν ότι οι πρόσφυγες οδηγήθηκαν με τα πόδια στην κοντινή πόλη Γκάρνεϊ, ενώ εκατοντάδες άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων γυναικών και παιδιών, παρέμειναν υπό κράτηση των RSF.

Οι ακτιβιστές προειδοποιούν εδώ και καιρό για επιθέσεις εκδίκησης κατά αμάχων από την φυλή Ζάγκχαβα, όπως συνέβη στον καταυλισμό Ζάμζαμ στο νότο.

Οι αξιωματούχοι των RSF δημοσίευσαν βίντεο την Κυριακή, υποστηρίζοντας ότι παρέχουν ασφαλή διέλευση σε πρώην μαχητές, ενώ άλλα βίντεο που αναρτήθηκαν από ακτιβιστές, αλλά δεν έχουν επαληθευτεί, φαίνεται να δείχνουν RSF να πυροβολούν άοπλους άνδρες και να πανηγυρίζουν γύρω από νεκρά σώματα.