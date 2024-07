«Σκληρό» εξώφυλλο Economist: Έβαλε ένα «πι» στη θέση του Μπάιντεν και τον καλεί να αποσυρθεί

Με ένα «σκληρό» πρωτοσέλιδο καλεί ο Economist τον Μπάιντεν να αποσυρθεί από την κούρσα των εκλογών, το οποίο κυκλοφορεί με τίτλο «Δεν γίνεται να διοικήσεις μια χώρα» και την εικονογράφηση να παρουσιάζει ένα «πι» που χρησιμοποιούν οι ηλικιωμένοι.

«Το προεδρικό ντιμπέιτ ήταν απαίσιο για τον Τζο Μπάιντεν, αλλά η συγκάλυψη που ακολούθησε ήταν ακόμα χειρότερη», γράφει στην ανάλυσή του ο Economist, υποννοώντας το ζήτημα της προχωρημένης ηλικίας του Αμερικανού προέδρου.

«Προκαλούσε άγχος το να παρακολουθεί κανείς έναν μπερδεμένο ηλικιωμένο άνδρα ο οποίος παλεύει να θυμηθεί λέξεις και γεγονότα. Η αδυναμία του να εκφράσει ένα επιχείρημα εναντίον ενός αδύναμου αντιπάλου ήταν αποκαρδιωτική. Αλλά η επιχείρηση που ακολούθησε από το γραφείο του να αρνηθεί αυτό που είδαν με τα μάτια τους δεκάδες εκατομμύρια Αμερικανοί είναι πιο τοξική από καθετί άλλο, επειδή η ανεντιμότητα που τη διέπει προκαλεί περιφρόνηση», σχολιάζει.

The presidential debate was awful for Joe Biden, but the cover-­up has been worse. The dishonesty of his campaign provokes contempt. He must withdraw https://t.co/hxzUalNiC0 pic.twitter.com/BrOqkKeiBG