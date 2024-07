Στάρμερ: Θα ξαναχτίσουμε τη χώρα κομμάτι - κομμάτι, η Βρετανία χρειάζεται επανεκκίνηση

Ο νέος πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ στην πρώτη του ομιλία έξω από την Ντάουνινγκ Στριτ σκιαγράφησε μια σειρά από δεσμεύσεις των Εργατικών, συμπεριλαμβανομένης της επαναφοράς του NHS (σ.σ. το βρετανικό ΕΣΥ), της μείωσης των λογαριασμών ενέργειας και της διασφάλισης των συνόρων της χώρας.

«Είναι σίγουρα ξεκάθαρο σε όλους ότι η χώρα μας χρειάζεται μια μεγαλύτερη επανεκκίνηση, να ανακαλύψει εκ νέου ποιοι είμαστε, διότι ανεξάρτητα από το πόσο ισχυρές είναι οι καταιγίδες της ιστορίας, ένα από τα μεγαλύτερα ισχυρά στοιχεία αυτού του έθνους ήταν ανέκαθεν η ικανότητά μας να κινηθούμε σε πιο ήρεμα νερά», δήλωσε.

«Αυτό εξαρτάται από τους πολιτικούς, ιδιαίτερα αυτούς που τάσσονται υπέρ της σταθερότητας και της μετριοπάθειας, όπως εγώ».

«Μας δώσατε μια ξεκάθαρη εντολή. Και θα τη χρησιμοποιήσουμε για να επιφέρουμε την αλλαγή», πρόσθεσε.

Σε μια εξέδρα μπροστά στα επευφημούμενα πλήθη του προσωπικού και των υποστηρικτών των Εργατικών, ο Στάρμερ ξεκίνησε λέγοντας: «Ευχαριστώ».

Ο νέος πρωθυπουργός ευχαρίστησε τον προκάτοχό του Ρίσι Σούνακ, χαιρετίζοντας το επίτευγμά του ως ο πρώτος Βρετανο-Ασιάτης πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου.

«Τώρα η χώρα μας ψήφισε αποφασιστικά υπέρ της αλλαγής, της εθνικής ανανέωσης και της επιστροφής της πολιτικής στη δημόσια υπηρεσία. Πρέπει να προχωρήσουμε μαζί» και πρόσθεσε ότι αυτή «η πληγή, αυτή η έλλειψη εμπιστοσύνης μπορεί να γιατρευτεί μόνο με πράξεις – όχι λόγια – το ξέρω».

«Αλλά μπορούμε να κάνουμε μια αρχή σήμερα», τόνισε.

Στη συνέχεια τόνισε πως φέρει την ευθύνη της εμπιστοσύνης που έχουν οι ψηφοφόροι των Εργατικών στην κυβέρνησή του.

«Αλλά είτε ψηφίσατε Εργατικούς είτε όχι - στην πραγματικότητα ειδικά αν δεν το ψηφίσατε - σας λέω ευθέως, η κυβέρνησή μου θα σας υπηρετήσει. Η πολιτική μπορεί να είναι μια δύναμη για το καλό. Θα το δείξουμε αυτό.

«Αλλάξαμε το Εργατικό Κόμμα, το επαναφέραμε στην κυβέρνηση και έτσι θα κυβερνήσουμε. Πρώτα η χώρα, δεύτερο το κόμμα.

«Η υπηρεσία είναι απλώς μια προϋπόθεση ελπίδας. Και είναι σίγουρα σαφές σε όλους ότι η χώρα μας χρειάζεται μεγαλύτερη επανεκκίνηση.

«Μια εκ νέου ανακάλυψη του ποιοι είμαστε γιατί ανεξάρτητα από το πόσο σφοδρές είναι οι καταιγίδες της ιστορίας, ένα από τα μεγάλα δυνατά σημεία αυτού του έθνους ήταν πάντα η ικανότητά μας να πλοηγούμαστε μακριά σε πιο ήρεμα νερά».

«Εδώ και πολύ καιρό έχουμε κάνει τα στραβά μάτια καθώς εκατομμύρια άνθρωποι έπεσαν σε μεγαλύτερη ανασφάλεια: νοσοκόμες, οικοδόμοι, φροντιστές οδηγών, άνθρωποι που κάνουν το σωστό, εργάζονται σκληρότερα κάθε μέρα.

«Αναγνωρισμένοι σε στιγμές όπως αυτή πριν, αλλά μόλις οι κάμερες σταματήσουν να τραβούν, οι ζωές τους αγνοούνται. Θέλω να πω πολύ ξεκάθαρα σε αυτούς τους ανθρώπους: Όχι αυτή τη φορά».

Παράλληλα, πρόσθεσε ότι οι εργασίες για την αλλαγή στη χώρα θα ξεκινήσουν «αμέσως» και υποσχέθηκε ότι το κόμμα του θα «ξανοικοδομήσει τη Βρετανία» με «πλούτο που δημιουργείται σε κάθε κοινότητα».

Στη συνέχεια, ο ηγέτης των Εργατικών σκιαγράφησε μια σειρά από δεσμεύσεις των Εργατικών, συμπεριλαμβανομένης της επαναφοράς του NHS (σ.σ. το βρετανικό ΕΣΥ) στα πόδια του, της μείωσης των λογαριασμών ενέργειας και της διασφάλισης των συνόρων της χώρας.

«Τούβλο τούβλο θα ξαναχτίσουμε την υποδομή των ευκαιριών», σχολίασε.

Ο Στάρμερ είπε ότι στη χώρα ότι οι Εργατικοί έλαβαν μια "σαφή εντολή" - την οποία το κόμμα θα χρησιμοποιήσει για να "επιφέρει την αλλαγή".

Σε μια προφανή ανασκαφή στα ρεκόρ των Τόρις στην κυβέρνηση, λέει ότι αυτό θα «τερματίσει την εποχή των θορυβωδών επιδόσεων, θα πατήσει πιο ελαφρά τις ζωές σας και θα ενώσει τη χώρα μας».

«Τέσσερα έθνη που στέκονται ξανά μαζί, αντιμετωπίζοντας όπως έχουμε κάνει τόσο συχνά στο παρελθόν μας τις προκλήσεις ενός ανασφαλούς κόσμου, δεσμευμένου για μια ήρεμη και υπομονετική ανοικοδόμηση.

«Λοιπόν, με σεβασμό και ταπεινότητα σας προσκαλώ όλους να συμμετάσχετε σε αυτή την κυβέρνηση υπηρεσίας.

«Το έργο μας είναι επείγον και το ξεκινάμε σήμερα».

Λίγο νωρίτερα, στο παλάτι ο βασιλιάς Κάρολος ζήτησε από τον αρχηγό του Εργατικού Κόμματος Κιρ Στάρμερ να σχηματίσει νέα κυβέρνηση, όπως ανακοίνωσε σήμερα το Μπάκιγχαμ, μετά τη σαρωτική νίκη του κόμματός του στις βουλευτικές εκλογές.

🤝 The King received in Audience The Rt Hon Sir Keir Starmer MP today and requested him to form a new Administration.



Sir Keir accepted His Majesty's offer and was appointed Prime Minister and First Lord of the Treasury. pic.twitter.com/g1TwdPObbD