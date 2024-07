Βρετανικές εκλογές

Ιστορική νίκη των Εργατικών του Κιρ Στάρμερ και συντριπτική ήττα των Συντηρητικών του Ρίσι Σούνακ επιβεβαιώνουν τα αποτελέσματα των βρετανικών εκλογών. Επίσημα, ύστερα από 14 χρόνια, επιστρέφει στην εξουσία το Εργατικό Κόμμα.

Σύμφωνα με το exit poll που μετέδωσε το BBC οι Εργατικοί του Στάρμερ λαμβάνουν 412 έδρες (από τις συνολικά 650 έδρες του κοινοβουλίου) και ακολουθούν οι Συντηρητικοί του Σούνακ με 120 έδρες, τον χαμηλότερο αριθμό στη μεταπολεμική ιστορία τους.

Labour Party officially wins 2024 UK general election after reaching the required 326 seats#BBCElection live ⬇️ — BBC Breaking News (@BBCBreaking) July 5, 2024

Το εκλογικό αποτέλεσμα εκτιμάται ότι θα δώσει στους Εργατικούς μία πλειοψηφία 170 εδρών, κατεβάζοντας την αυλαία των συντηρητικών κυβερνήσεων, οι οποίες, για 14 χρόνια κυβέρνησαν τη Βρετανία.

Οι Φιλελεύθεροι Δημοκράτες έρχονται τρίτοι με 61 βουλευτές. Το Εθνικό Κόμμα της Σκωτίας θα δει τον αριθμό των βουλευτών του να πέφτει στους 10 και το Μεταρρυθμιστικό Κόμμα του Νάιτζελ Φάρατζ προβλέπεται να λάβει 13 βουλευτές, σύμφωνα με το exit poll.

Το Πράσινο Κόμμα της Αγγλίας και της Ουαλίας αναμένεται να διπλασιάσει τον αριθμό των βουλευτών του σε δύο και το Κόμμα της Ουαλίας θα λάβει 4 βουλευτές. Οι υπόλοιποι προβλέπεται να λάβουν 19 έδρες.

Στάρμερ: Υποσχέθηκε την «εθνική ανανέωση»

Ο μελλοντικός πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ υποσχέθηκε σήμερα την «εθνική ανανέωση» της χώρας μετά τη σαρωτική νίκη των Εργατικών στις βουλευτικές εκλογές, χάρη στις οποίες το κόμμα επιστρέφει στην εξουσία έπειτα από 14 χρόνια.

«Τα καταφέραμε!», δήλωσε θριαμβευτικά ο 61χρονος πρώην δικηγόρος τα ξημερώματα καθώς το κόμμα του εξασφάλισε την απόλυτη πλειοψηφία στο κοινοβούλιο.

«Αποστολή μας τώρα δεν είναι τίποτα λιγότερο από την ανανέωση των ιδεών που διατηρούν την ενότητα της χώρας μας: η εθνική ανανέωση», τόνισε ο Στάρμερ ενώπιον υποστηρικτών του κόμματός του.

«Η μάχη για την εμπιστοσύνη είναι η μάχη που θα καθορίσει την εποχή μας. Γι’ αυτό κάναμε μια τόσο σκληρή προεκλογική εκστρατεία δείχνοντας ότι είμαστε ικανοί να υπηρετήσουμε τους πολίτες», πρόσθεσε.

«Οι εκλογικές νίκες δεν πέφτουν από τον ουρανό. Κερδίζονται δύσκολα και με σκληρή μάχη και αυτή η νίκη κερδίθηκε από ένα αλλαγμένο Εργατικό κόμμα», υπογράμμισε ο Στάρμερ.

"Election victories don't fall from the sky, they're hard won and hard fought for, and this one could only be won by a changed Labour Party," Keir Starmer says



"Today we start the next chapter," he adds#BBCElection live https://t.co/hrQmP5rDec pic.twitter.com/WTXb9qdimC — BBC Breaking News (@BBCBreaking) July 5, 2024

«Η αλλαγή ξεκινά τώρα», δεσμεύθηκε. «Τώρα μπορούμε να κοιτάξουμε μπροστά», σημείωσε διαβεβαιώνοντας ότι «θα επαναφέρουμε την πολιτική στην υπηρεσία των πολιτών», ένα από τα βασικά συνθήματα της προεκλογικής εκστρατείας των Εργατικών.

Ωστόσο ο Στάρμερ προειδοποίησε ότι η μελλοντική κυβέρνηση της Βρετανίας έχει «μια δύσκολη δουλειά» να φέρει σε πέρας, «μια υπομονετική δουλειά, μια δουλειά με αποφασιστικότητα», που θα ξεκινήσει «αμέσως».

«Δεν σας υπόσχομαι ότι θα είναι εύκολο. Δεν αρκεί να πατήσεις ένα κουμπί για να αλλάξει μια χώρα», τόνισε, την ώρα που η Βρετανία αντιμετωπίζει σειρά προβλημάτων, με την αύξηση των τιμών των προϊόντων να επιβαρύνει τους πολίτες και το εθνικό σύστημα υγείας να βρίσκεται σε δύσκολη θέση.

«Σήμερα ξεκινάμε ένα νέο κεφάλαιο, ξεκινάμε αυτή την προσπάθεια αλλαγής, αυτή την αποστολή εθνικής ανανέωσης και αρχίζουμε να ανοικοδομούμε τη χώρα μας», κατέληξε ο Στάρμερ.

Σούνακ: Παραδέχτηκε την ήττα και ανέλαβε την ευθύνη - Συνεχάρη τον Στάρμερ

Το αποτέλεσμα αυτό ήρθε λίγα λεπτά μετά από την παραδοχή ήττας από τον απερχόμενο πρωθυπουργό Ρίσι Σούνακ, ο οποίος ενημέρωσε πως επικοινώνησε ήδη με τον Κιρ Στάρμερ για να τον συγχαρεί.

Για μία «αμείλικτη ετυμηγορία» του βρετανικού λαού έκανε λόγο ο απερχόμενος πρωθυπουργός στη σύντομη ομιλία του μετά την ανακοίνωση του εκλογικού αποτελέσματος στην περιφέρειά του στο Γιόρκσιρ, στην οποία επανεξελέγη τελικά με άνετη πλειοψηφία άνω των 12.000 ψήφων.

Πρόσθεσε πως αναλαμβάνει την ευθύνη για την ήττα και ζήτησε συγγνώμη από τους σκληρά εργαζόμενους υποψήφιους των Συντηρητικών που ηττήθηκαν.

«Θα πάω τώρα στο Λονδίνο όπου θα τοποθετηθώ αναλυτικότερα για τα αποτελέσματα των εκλογών πριν να εγκαταλείψω τη θέση του πρωθυπουργού για την οποία έδωσα τα πάντα» πρόσθεσε ο κ. Σούνακ.

“The Labour Party has won this general election and I have called Keir Starmer to congratulate him”



PM Rishi Sunak holds his seat in Richmond and Northallerton but says he takes responsibility for Conservatives losing the election#BBCElection live https://t.co/hrQmP5rDec pic.twitter.com/I0QgXn1XNu — BBC Breaking News (@BBCBreaking) July 5, 2024

Τα κορυφαία στελέχη των Συντηρητικών που έχασαν την έδρα τους

Πολλοί πρώην υπουργοί της κυβέρνησης της Βρετανίας και μεγάλα στελέχη των Συντηρητικών έχασαν τις έδρες τους στις χθεσινές βουλευτικές εκλογές μετά την καταστροφική ήττα του κόμματος από τους Εργατικούς.

Το αποτέλεσμα των εκλογών αυτών είναι πιθανό να έχει σοβαρές επιπτώσεις στο μέλλον των Τόρις, οι οποίοι θα πρέπει να ανακάμψουν μετά την ιστορική τους ήττα σε μια περίοδο που μοιάζουν διχασμένοι μεταξύ της πιο δεξιάς πτέρυγας και της πιο κεντρώας.

Ο πρώτος που έπεσε στο προπύργιό του στο βόρειο Λονδίνο είναι ο πρώην υπουργός Άμυνας Γκραντ Σαπς, ο οποίος έχασε την έδρα του από τον υποψήφιο των Εργατικών.

Ο Σαπς είναι ο πλέον υψηλόβαθμος υπουργός που χάνει την έδρα του σε βουλευτικές εκλογές, μετά το 1997 και την ήττα του Μάικλ Πορτίλο, τότε υπουργού Άμυνας.

Στενός συνεργάτης του απερχόμενου πρωθυπουργού Ρίσι Σούνακ, ο Σαπς ανέλαβε το υπουργείο Άμυνας τον Αύγουστο του 2023, ενώ τα τελευταία χρόνια είχε περάσει από διάφορα υπουργεία πρώτης γραμμής.

Και η πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας Λιζ Τρας έχασε την έδρα της στην ανατολική Αγγλία. Η Τρας είχε διαδεχθεί τον Μπόρις Τζόνσον στην πρωθυπουργία, όμως αποχώρησε έπειτα από μόλις 49 ημέρες και αφού προκάλεσε τεράστια αναστάτωση στην αγορά και κατάρρευση της στερλίνας.

Former UK PM Liz Truss loses her South West Norfolk seat to Labour as her huge Conservative majority is overturned#BBCElection live ⬇️ — BBC Breaking News (@BBCBreaking) July 5, 2024

Ακόμη μία ηττημένη των εκλογών είναι η Πένι Μόρντοντ, αρμόδια για τις σχέσεις με το κοινοβούλιο, η οποία το 2022 ήταν υποψήφια για να αντικαταστήσει τον Μπόρις Τζόνσον στην πρωθυπουργία. Εξάλλου θεωρούνταν μία από τους βασικούς υποψήφιους για να αναλάβουν την προεδρία του κόμματος, εφόσον ο Σούνακ αποφασίσει να παραιτηθεί μετά την ήττα.

Η υπουργός Πολιτισμού του Σούνακ, η Λούσι Φρέιζερ, επίσης ηττήθηκε από τον υποψήφιο των Φιλελεύθερων Δημοκρατών.

Ο πρώην υπουργός και υπέρμαχος του Brexit Τζέικομπ Ρις- Μογκ, ο «αξιότιμος κύριος από τον 180 αιώνα» όπως τον αποκαλούσαν λόγω της συμπεριφοράς και των σταυρωτών κοστουμιών του, ηττήθηκε από τον υποψήφιο των Εργατικών.

Senior Conservative Jacob Rees-Mogg loses North East Somerset and Hanham seat to Labour#BBCElection live ⬇️ — BBC Breaking News (@BBCBreaking) July 5, 2024

Και άλλοι υπουργοί δεύτερου πλάνου, όπως ο υφυπουργός Βετεράνων Τζόνι Μέρσερ ή η Τερίς Κόφι πρώην δεύτερη στην ιεραρχία επί κυβερνήσεως Λιζ Τρας, επίσης δεν θα επιστρέψουν στο κοινοβούλιο.

Δεκάδες απερχόμενοι βουλευτές του Συντηρητικού κόμματος αποφάσισαν να μην είναι υποψήφιοι, όπως για παράδειγμα η πρώην πρωθυπουργός Τερέζα Μέι.

Αντιθέτως άλλα στελέχη των Συντηρητικών κατάφεραν να σώσουν τις έδρες τους, όπως ο απερχόμενος υπουργός Οικονομικών Τζέρεμι Χαντ, η πρώην υπουργός Εσωτερικών Σουέλα Μπράβερμαν ή ο Κένι Μπάντενοκ, υπουργός Εμπορίου επί Ρίσι Σούνακ, ο οποίος παρουσιάζεται συχνά ως υποψήφιος για την προεδρία των Συντηρητικών.

Βρετανικός Τύπος: Τι γράφουν τα πρωτοσέλιδα για τη «συντριβή» Σούνακ

Τη νέα εποχή στο Ηνωμένο Βασίλειο, λόγω της νέας κυβέρνησης του Κιρ Στάρμερ, υποδέχεται ο βρετανικός Τύπος μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων που κυκλοφορούν από σήμερα Παρασκευή (05/07).

Η εφημερίδα Guardian κυκλοφορεί με τον τίτλο «Labour landslide» περιγράφοντας την συντριπτική νίκη των Εργατικών, με μία φωτογραφία του Κιρ Στάρμερ και της συζύγου του Βικτόρια, μαζί με τα αποτελέσματα του exit poll.

Οι Συντηρητικοί εξαφανίστηκαν εν μέσω σαρωτικής νίκης των Εργατικών, σημειώνει η Daily Telegraph.

Οι Times αναφέρονται στο exit poll, κάνοντας λόγο για «πλειοψηφία τύπου Μπλερ» του Στάρμερ και την άνοδο του Reform UK.

Η Sun επέλεξε να δώσει έμφαση στη νίκη των Εργατικών με τον εκλογικό χάρτη και μια πρώτη σελίδα με την ένδειξη «Η Βρετανία γίνεται κόκκινη».

Η Daily Mirror έχει μια ολοσέλιδη φωτογραφία του ηγέτη των Εργατικών και της συζύγου του καθώς ψήφιζαν την Πέμπτη, με τον τίτλο: «KEIR WE GO».

Η Daily Express μιλά για «συντριπτικό πλήγμα» για τους Συντηρητικούς σε μια «εκλογική συντριβή».

«Σαρωτική νίκη», γράφει ο Independent περιγράφοντας την επίδοση των Συντηρητικών ως τη «χειρότερη συντριβή όλων των εποχών».

Οι Εργατικοί είναι έτοιμοι για μια «ιστορική νίκη» σύμφωνα με το exit poll, αναφέρει η Daily Mail, προσθέτοντας ότι οι Συντηρητικοί πρόκειται να «γλιτώσουν από μια ολική καταστροφή».

Η Daily Star αναφέρει ότι οι Συντηρητικοί «έφαγαν ξύλο», καθώς οι Εργατικοί οδεύουν προς μια τεράστια πλειοψηφία.

Τα πρώτα αποτελέσματα ανά περιφέρεια

Το Sunderland South κέρδισε τον αγώνα και ανακοίνωσε πρώτο τα αποτελέσματα της βραδιάς δείχνοντας ένα σταθερό προβάδισμα των Εργατικών και μια τεράστια άνοδο για το λαϊκιστικό κόμμα Reform UK. Το Εργατικό Κόμμα κατείχε την έδρα, όπως ήταν σχεδόν βέβαιο ότι θα έκανε και το Reform UK του Νάιντζελ Φάρατζ φαίνεται να ξεπερνάει τους Συντηρητικούς κατέχοντας τη δεύτερη θέση. Η σκιώδης υπουργός Παιδείας, Μπρίτζετ Φίλιπσον, επικράτησε και στη νικητήρια ομιλία της είπε ότι «οι καλύτερες μέρες μας βρίσκονται μπροστά μας» και πρόσθεσε ότι το κόμμα της θα είναι μια κυβέρνηση «υπηρεσιών», «με σκοπό» και «τροφοδοτούμενη από την ελπίδα».

Μεγάλη είναι και η νίκη των Εργατικών σε Blyth και Ashington. Ο Ίαν Λάβερι των Εργατικών είναι ο μεγάλος νικητής εκεί με 20.030 ψήφους. Δεύτερος έρχεται το Μεταρρυθμιστικό κόμμα με 10.857 ψήφους και τρίτοι οι Συντηρητικοί.

Προβάδισμα παίρνουν οι Εργατικοί και στην εκλογική περιφέρεια Washington & Gateshead South με πρώτο να έρχεται το Εργατικό Κόμμα και δεύτερο το Reform UK.. Η Σάρον Χότζσον επανεκλέγεται για τους Εργατικούς.

Στην εκλογική περιφέρεια Newcastle upon Tyne Central & West η εικόνα είναι και πάλι ίδια όπου επικρατούν οι Εργατικοί και ακολουθεί το Reform UK.

Στην εκλογική περιφέρεια Gateshead Central & Whickham και για άλλη μια φορά οι Εργατικοί έρχονται πρώτοι με τον Μαρκ Φέργκιουσον να έρχεται πρώτος και το Reform UK να ακολουθεί.

Οι Εργατικοί διατηρούν άνετα την έδρα τους στο Barnsley North ενω το Reform UK ακολουθεί.

Η Ρέιτσελ Ριβς των Εργατικών κερδίζει στο Leeds West & Pudsey με πλειοψηφία πάνω από 12.000. Τώρα είναι πολύ πιθανό να γίνει καγκελάριος του Κιρ Στάρμερ - και θα είναι η πρώτη γυναίκα σε αυτόν τον ρόλο. Στη νικητήρια ομιλία της, είπε ότι δεν ήθελε να προλάβει τα αποτελέσματα, αλλά ότι «αν ισχύουν όσα έχουμε δει μέχρι τώρα», ήταν ξεκάθαρο ότι ο κόσμος ψήφισε υπέρ της αλλαγής. «Έχουμε υποσχεθεί μέχρι το τέλος του χάους, να γυρίσουμε σελίδα και να ξεκινήσουμε τη δουλειά για την ανοικοδόμηση της χώρας μας. Και θα το κάνουμε. Αναζητήσαμε την ευκαιρία να κυβερνήσουμε όχι για προσωπικό συμφέρον, αλλά για να υπηρετήσουμε το εθνικό συμφέρον και να κάνουμε την εργασία αμειβόμενη».

Σε μία ακόμα ανανέωση της πρόβλεψης για το εκλογικό αποτέλεσμα προέβη στις 4.30 τοπική ώρα το BBC και ο επικεφαλής της δημοσκοπικής ομάδας καθηγητής Τζον Κέρτις.

Οι Εργατικοί κερδίζουν και το Swindon North από τους Συντηρητικούς με την συμμετοχή να φτάνει τι 60,3%.

Επίσης, ο Πολ Γουό του Εργατικού Κόμματος νίκησε τον Τζορτζ Γκάλουεϊ του Εργατικού Κόμματος της Βρετανίας στο Rochdale.

Πρωτιά για τους Εργατικούς και σε Widnes και Halewood. Ο Ντέρεκ Τουιγκ των Εργατικών έρχεται πρώτος με 23.484 ψήφους. 61,61%. Ακολουθεί ο Τζέικ Φράσερ του Reform UK αρκετά πίσω.

Η Λίλιαν Τζόουνς των Εργατικών κέρδισε το Kilmarnock και το Loudoun με περισσότερες από 19.065 ψήφους.

Μεγάλη είναι η νίκη των Εργατικών επίσης στις εξής εκλογικές περιφέρειες: Barrow & Furness, Thurrock, Scunthorpe, Broxtowe, Bishop Auckland, Tipton & Wednesbury, Wrexham, Rushcliffe, Dunbartonshire West, Paisley, Lothian East.

Οι Φιλελεύθεροι Δημοκράτες κράτησαν το Bath, σύμφωνα με τα τελευταία αποτελέσματα με την Βέρα Χομπχάους να κερδίζει το 41,31% των ψήφων.

Ο Τζέρεμι Κόρμπιν επανεκλέγεται βουλευτής του Islington North ως ανεξάρτητος

Την ίδια ώρα, ο Τζέρεμι Κόρμπιν, ο πρώην ηγέτης των Εργατικών , επανεξελέγη βουλευτής του Islington North. Αφού του απαγόρευσαν να είναι υποψήφιος των Εργατικών, έθεσε υποψηφιότητα ως ανεξάρτητος και κέρδισε εύκολα τον αντίπαλό του στους Εργατικούς. Ο Κόρμπιν έλαβε 24.120 ψήφους και ο Εργατικός Πράφουλ Ναργκούντ έλαβε 16.874 ψήφους.