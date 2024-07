Κυρ. Μητσοτάκης: Συνεχάρη τον Κιρ Στάρμερ για την εκλογή του

Με ανάρτησή του στα αγγλικά στην πλατφόρμα X ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρη τον πρόεδρο των Εργατικών Κιρ Στάρμερ για τη μεγάλη νίκη του στις εκλογές της Βρετανίας.

«Συγχαρητήρια στον Κιρ Στάρμερ για τη νίκη του στις γενικές εκλογές στη Βρετανία. Η ελληνική κυβέρνηση είναι έτοιμη να συνεργαστεί και να εμβαθύνει περαιτέρω τη στενή φιλία και συνεργασία ανάμεσα στις δύο χώρες», ανέφερε η ανάρτηση του πρωθυπουργού.

Congratulations to @Keir_Starmer on winning the UK general election. The Greek Government is ready to work together to further deepen the close friendship and cooperation between our countries. 🇬🇧 🇬🇷