Βρετανικές εκλογές

Ο Ρίσι Σούνακ αναγνώρισε νωρίς το πρωί τη νίκη των Εργατικών στις εκλογές και ενημέρωσε πως επικοινώνησε ήδη με τον Κιρ Στάρμερ για να τον συγχαρεί.

Για μία «αμείλικτη ετυμηγορία» του βρετανικού λαού έκανε λόγο ο απερχόμενος πρωθυπουργός στη σύντομη ομιλία του μετά την ανακοίνωση του εκλογικού αποτελέσματος στην περιφέρειά του στο Γιόρκσιρ, στην οποία επανεξελέγη τελικά με άνετη πλειοψηφία άνω των 12.000 ψήφων.

Πρόσθεσε πως αναλαμβάνει την ευθύνη για την ήττα και ζήτησε συγγνώμη από τους σκληρά εργαζόμενους υποψήφιους των Συντηρητικών που ηττήθηκαν.

“The Labour Party has won this general election and I have called Keir Starmer to congratulate him”



