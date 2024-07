Βρετανικές εκλογές

Ο νέος πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας θα είναι μετά την ιστορική του νίκη ο ηγέτης των Εργατικών, Κιρ Στάρμερ, ο οποίος έχει συγκεντρώσει 412 από τις 650 έδρες.

Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, ηγέτες και αξιωματούχοι από όλον τον κόσμο μέσα από αναρτήσεις τους στην πλατφόρμα Χ και δηλώσεις τους εξέφρασαν τα συγχαρητήρια τους στον Στάρμερ.

Κυρ. Μητσοτάκης: Συγχαρητήρια στον Κιρ Στάρμερ για τη νίκη του στις γενικές εκλογές στη Βρετανία

Με ανάρτησή του στα αγγλικά στην πλατφόρμα X ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρη τον πρόεδρο των Εργατικών Κιρ Στάρμερ για τη μεγάλη νίκη του στις εκλογές της Βρετανίας.

«Συγχαρητήρια στον Κιρ Στάρμερ για τη νίκη του στις γενικές εκλογές στη Βρετανία. Η ελληνική κυβέρνηση είναι έτοιμη να συνεργαστεί και να εμβαθύνει περαιτέρω τη στενή φιλία και συνεργασία ανάμεσα στις δύο χώρες», ανέφερε η ανάρτηση του πρωθυπουργού.

Μακρόν: Ικανοποιημένος με την πρώτη μας συζήτηση

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, έγραψε: «Συγχαρητήρια σερ @Keir_Starmer για τη νίκη σας. Ικανοποιημένος με την πρώτη μας συζήτηση. Θα συνεχίσουμε το έργο που ξεκίνησε με το Ηνωμένο Βασίλειο για τη διμερή μας συνεργασία, για την ειρήνη και την ασφάλεια στην Ευρώπη, για το κλίμα και την τεχνητή νοημοσύνη».

Στέρε: Εύχομαι στον Στάρμερ τα καλύτερα και καλή τύχη με ένα πολύ σημαντικό έργο

Ο πρωθυπουργός της Νορβηγίας Γιονας Γκαρ Στέρε, μιλώντας στο πρακτορείο NTB NEWS, ανέφερε: «Οι ψηφοφόροι έδωσαν στο βρετανικό Εργατικό Κόμμα μια ιστορικά ισχυρή εντολή να αλλάξει πορεία, να δώσει στον κόσμο στη Μεγάλη Βρετανία περισσότερα χρήματα στις τσέπες τους και να ενισχύσει τα δημόσια σχολεία και το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Εύχομαι στον Στάρμερ τα καλύτερα και καλή τύχη με ένα πολύ σημαντικό έργο».

Φον ντερ Λάιεν: Ανυπομονώ να εργαστώ μαζί σου

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, έγραψε: «Συγχαρητήρια @Keir_Starmer για την εκλογική σου νίκη. Ανυπομονώ να εργαστώ μαζί σου με μια εποικοδομητική εταιρική σχέση για να αντιμετωπίσουμε τις κοινές προκλήσεις και να ενισχύσουμε την ευρωπαϊκή ασφάλεια».

Μέτσολα: Κοινό μας συμφέρον να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε στενά

Η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα δήλωσε: «Συγχαρητήρια @Keir_Starmer! Η σχέση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου είναι ριζωμένη στις κοινές μας αξίας και τη μακρά φιλία. Ως σύμμαχοι και εταίροι, είναι προς το κοινό μας συμφέρον να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε στενά από κοινού».

Τριντό: Ας ξεκινήσουμε, φίλε μου

Ο πρωθυπουργός του Καναδά Τζάστιν Τριντό, έγραψε: «Συγχαρητήρια @Keir_Starmer για μια ιστορική εκλογική νίκη στο Ηνωμένο Βασίλειο. Πολλή δουλειά ενόψει για να οικοδομηθεί ένα πιο προοδευτικό, δίκαιο μέλλον για τους ανθρώπους και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Ας ξεκινήσουμε, φίλε μου».

Λαξον: Ανυπομονώ να εργαστούμε σε κάθε ευκαιρία μαζί ως πρωθυπουργοί

Ο πρωθυπουργός της Νέας Ζηλανδίας, έγραψε: «Συγχαρητήρια @Keir_Starmer για την εκλογική σου νίκη. Η Νέα Ζηλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο είναι σπουδαίοι φίλοι και μπορούν να κάνουν πολύ περισσότερα μαζί. Ανυπομονώ να εργαστούμε σε κάθε ευκαιρία μαζί ως πρωθυπουργοί. Ευχαριστώ @RishiSunak για τις υπηρεσίες προς το έθνος σου και τη φιλία προς τη Νέα Ζηλανδία».

Χάρις: Η σχέση μεταξύ της Ιρλανδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου έχει ιδιαίτερη σημασία

Ο Ιρλανδός πρωθυπουργός Σάιμον Χάρις ανέφερε σε δηλώσεις του: «Ο Κιρ Στάρμερ έφερε στο Εργατικό Κόμμα μια ολοκληρωτική νίκη. Συγχαίρω τον ίδιο και τους υποψηφίους του και ανυπομονώ να εργαστούμε μαζί ως στενοί γείτονες και φίλοι».

«Η σχέση μεταξύ της Ιρλανδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου έχει ιδιαίτερη σημασία για όλους τους ανθρώπους σε αυτά τα νησιά … Ανυπομονώ να έχω μια πρώτη επαφή με τον εκλεγέντα πρωθυπουργό…».