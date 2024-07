Σούνακ: Το μεσημέρι η επίσημη παραίτησή του

Ο απερχόμενος πρωθυπουργός της Βρετανίας Ρίσι Σούνακ θα κάνει δηλώσεις περίπου στις 12:30 (ώρα Ελλάδας) στην Ντάουνινγκ Στριτ, πριν συναντηθεί με τον βασιλιά Κάρολο για να υποβάλει επισήμως την παραίτησή του, όπως ανακοινώθηκε σήμερα από το γραφείο του μετά τη σαρωτική εκλογική νίκη του αντιπολιτευόμενου Εργατικού Κόμματος.

Ο νεοεκλεγείς πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ του Εργατικού Κόμματος θα συναντηθεί στη συνέχεια με τον βασιλιά Κάρολο στα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ και στην αμέσως μετά, γύρω στις 14:20 (ώρα Ελλάδας), θα εκφωνήσει ομιλία στην Ντάουνινγκ Στριτ, προστίθεται στην ανακοίνωση.

Το αποτέλεσμα αυτό ήρθε λίγα λεπτά μετά από την παραδοχή ήττας από τον απερχόμενο πρωθυπουργό Ρίσι Σούνακ, ο οποίος ενημέρωσε πως επικοινώνησε ήδη με τον Κιρ Στάρμερ για να τον συγχαρεί.

Για μία «αμείλικτη ετυμηγορία» του βρετανικού λαού έκανε λόγο ο απερχόμενος πρωθυπουργός στη σύντομη ομιλία του μετά την ανακοίνωση του εκλογικού αποτελέσματος στην περιφέρειά του στο Γιόρκσιρ, στην οποία επανεξελέγη τελικά με άνετη πλειοψηφία άνω των 12.000 ψήφων.

Πρόσθεσε πως αναλαμβάνει την ευθύνη για την ήττα και ζήτησε συγγνώμη από τους σκληρά εργαζόμενους υποψήφιους των Συντηρητικών που ηττήθηκαν.

«Θα πάω τώρα στο Λονδίνο όπου θα τοποθετηθώ αναλυτικότερα για τα αποτελέσματα των εκλογών πριν να εγκαταλείψω τη θέση του πρωθυπουργού για την οποία έδωσα τα πάντα» πρόσθεσε ο κ. Σούνακ.

“The Labour Party has won this general election and I have called Keir Starmer to congratulate him”



PM Rishi Sunak holds his seat in Richmond and Northallerton but says he takes responsibility for Conservatives losing the election#BBCElection live https://t.co/hrQmP5rDec pic.twitter.com/I0QgXn1XNu